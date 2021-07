Zowat alle adviezen gunstig, toch is beslissing over gascentrale negatief: ‘Politiek spel van N-VA’

Zowat alle adviezen zijn gunstig, zo blijkt uit documenten die deze krant in handen heeft. Toch weigert de provincie Vlaams-Brabant een vergunning toe te kennen aan Engie Electrabel voor de bouw van een gascentrale in Vilvoorde. ‘Een politiek spel van N-VA.’

Volgens de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant zou de centrale te veel stikstof, ammoniak en CO2 uitstoten. “De situatie in Vilvoorde is al slecht, door de nabijheid van de Brusselse ring en de luchthaven van Zaventem”, zegt gedeputeerde Bart Nevens (N-VA), bevoegd voor milieu. “We willen die niet nog slechter maken. Ook de impact op het klimaat is groot. Terwijl Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn.”

Het oordeel van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) is nochtans positief. Deze commissie baseert zich op een reeks adviezen. Ook die zijn bijna allemaal gunstig of gunstig met voorwaarden. Alle Vlaamse milieudepartementen zetten het licht op groen voor de centrale. Ook de stad Vilvoorde is akkoord. Alleen buurgemeente Grimbergen geeft een ongunstig advies.

Hans Bonte (Vooruit), de burgemeester van Vilvoorde: “Ik waak over de gezondheid van mijn inwoners, maar als de specialisten van de Vlaamse overheid zeggen dat de milieunormen gerespecteerd worden, dan volg ik hen. Het verbaast me dat de provincie dit niet doet.”

Engie Electrabel is ‘verrast’ over de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant. Het bedrijf begrijpt niet waarom de deputatie de adviezen naast zich neerlegt: “Dat is hoogst uitzonderlijk. Het gebeurt in 2 procent van de beslissingen.” Engie Electrabel benadrukt dat de centrale in Vilvoorde het neusje van de zalm wordt. Tegen 2045 moet ze klimaatneutraal draaien.

Manoeuvre

Binnen Engie Electrabel leeft het gevoel dat men het slachtoffer is van een politiek manoeuvre. De Vlaams-Brabantse deputatie wordt geleid door N-VA, de partij die zich hevig verzet tegen de sluiting van alle kerncentrales in 2025. Een kernuitstap die alleen kan doorgaan als de bevoorradingszekerheid verzekerd is. En daarvoor zijn twee à drie nieuwe gascentrales nodig. Dit najaar hakt de regering-De Croo de knoop door.

“Het lijkt me duidelijk: N-VA speelt een partijpolitiek spel via de deputatie”, zegt Bonte. “Die partij is niet geïnteresseerd in Vilvoorde. N-VA heeft het Broeklin-project, de opvolger van Uplace, erdoor geduwd terwijl dat een ernstige bedreiging vormt voor de leefbaarheid in de stad. Het valt me tegen dat Open Vld en CD&V, die meebesturen in de deputatie, hieraan meedoen.”

Een Open Vld-bron benadrukt dat het N-VA-gouverneur Jan Spooren en zijn twee partijgenoten in de deputatie zijn die dit dossier behandelen. “Onze gedeputeerde en die van CD&V hebben nog gevraagd om de beslissing te herbekijken, maar vanuit N-VA is dat snel afgeblokt.”

Nevens ontkent dat het om een politieke manoeuvre gaat. “Deze beslissing is unaniem genomen.”

Federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) zegt dat het essentieel is voor investeerders dat ‘de regels de regels zijn’. “Wanneer een project dus vergunbaar is, dan moet het ook vergund worden.” Of de kernuitstap in gevaar komt, is onduidelijk. Op dit moment wachten nog vier andere gascentrales op een vergunning. Twee projecten hebben die al.

Engie Electrabel gaat allicht in beroep tegen de beslissing. Dan belandt dit dossier op het bureau van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij wil voorlopig niet reageren.