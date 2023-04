Zou Emmanuel Macron ook een klein beetje gelijk kunnen hebben over Europa?

Terwijl sociaal verzet tegen zijn pensioenplan zijn eigen land in lichterlaaie zet, sticht de Franse president Emmanuel Macron een brandje in de internationale politiek met zijn China-reis en een pleidooi voor een zelfstandiger Europa. Wat zit er achter dat manoeuvre?

Als Fransman kent president Macron ongetwijfeld de uitdrukking: on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre − je kunt niet van twee walletjes eten. Toch lijkt hij met zijn Europastrategie juist dat te willen. De boter, dat is dan een auto­nonome koers voor de Europese Unie, als derde wereldmacht tussen de VS en China in en met de bondgenoot in Washington op beleefde afstand. En het geld van de boter is de Amerikaanse defensiesteun, zonder dewelke Oekraïne ondertussen wellicht allang een Russische vazalstaat zou zijn geweest.

Macron zette zijn Europakoers afgelopen week uit in een veelbesproken interview met onder meer nieuwssite Politico en vervolgens op een lezing in Den Haag, na een ook al veelbesproken bezoek aan China. In Den Haag bepleitte hij dat Europa er beter aan zou doen om wat afstand te houden van de Amerikaanse standpunten over, onder meer, China en Taiwan: “We willen bondgenoten, maar we willen ze zelf kunnen kiezen.” Want de huidige relatie met de VS dient wellicht de Amerikaanse belangen maar niet per se ook de Europese, meent hij.

“De vraag die Europeanen moeten beantwoorden is: is het in ons belang door te drijven over Taiwan?”, zei de president tegen Politico, en voor hem is het antwoord duidelijk: c’est non. Daarmee liep Macron uit de pas van de kritischere koers die de EU bij monde van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen even tevoren, tezelfdertijd met hem, was gaan verdedigen in China. President Xi kan die Europese vertwijfeling alvast wel waarderen. Wilde Macron bij aanvang juist Europese eenheid uitstralen in China, door aan te dringen op de aanwezigheid van de Duitse Commissievoorzitter, dan etaleerde hij met zijn eigengereidheid toch weer de verdeeldheid. En amper waren Macrons woorden koud of daar dreef China de militaire oefeningen in de omgeving van Taiwan al op.

Ontnuchterend besef

Macrons positionering komt niet uit de lucht vallen. Ze past in een lange traditie van Frans-Amerikaans wantrouwen, waarover je geschiedenisboeken vol kunt schrijven. De scepsis in Parijs gaat (onder meer) terug op de Amerikaanse weigering om Frankrijk te hulp te snellen in de strijd om de kolonies van Indochina en Algerije, of de Amerikaanse keuze om Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk niet te steunen in de Suezcrisis van 1956 − cruciale momenten in de neergang van Frankrijk als koloniale wereldmacht. Daarbij moet natuurlijk ook de naam vallen van de oude Franse president Charles de Gaulle, die Frankrijk in 1967 terugtrok uit het geïntegreerde militaire commando van de NAVO (wat pas onder Sarkozy in 2009 weer ongedaan gemaakt werd).

Alle verschillen terzijde klinkt de Macron van vandaag erg ‘gaullistisch’. Ook de ‘generaal’ wilde destijds dat een door Frankrijk aangestuurd Europa als een derde wereldmacht een gelijkwaardige positie zou innemen tussen de VS en toen nog de Sovjet-Unie. Dat de huidige president uitgerekend nu weer zo opzichtig de gaullistische kaart trekt, is dan ook geen toeval. In eigen land ligt Macron fel onder vuur vanwege zijn pensioenplannen, en de hardnekkigheid waarmee hij elk politiek bezwaar negeert. Dan is het handig om te proberen dat autoritaire optreden de internationale envergure van verre voorganger De Gaulle te geven, wiens naam bij vele Fransen (althans ter rechterzijde) nog altijd een chauvinistisch gevoel opwekt.

Binnenlandse tactiek speelt uiteraard mee, maar er is ook een diepere overtuiging. Al in 2019 waarschuwde Macron − ook al in een veelbesproken interview, toen met The Economist − voor een NAVO die ‘hersendood’ zou zijn. Onder Trump (en eerder ook Obama) zag de Franse president een Amerikaans buitenlandbeleid dat “de rug keerde naar Europa”, waardoor een tandeloos bestaan dreigde voor het trans-Atlantische bondgenootschap. En dus diende Europa dringend de eigen geopolitieke en militaire boontjes te leren doppen. Eigenlijk herhaalt Macron nu grotendeels die stellingname: een VS die hun strategisch-defensieve focus naar Azië verschuiven, is geen ideale partner voor de Europeanen.

De president heeft daar ook wel een punt. Alleen lijkt hij even vergeten te zijn dat de (Europese) wereld sinds 2019 veranderd is. De invasie van Rusland in Oekraïne is voor de EU toch een les in geopolitieke bescheidenheid. Met enig optimisme zou je kunnen besluiten dat de EU die humanitaire, economische en politieke schok met verrassende eensgezindheid en solidariteit het hoofd biedt.

Emmanuel Macron, Xi Jinping en Ursula von der Leyen ontmoetten elkaar op 6 april in Peking. De Chinese president kan de Europese vertwijfeling over Taiwan alvast waarderen, schrijft Bart Eeckhout. Beeld AFP

De realiteit gebiedt evenwel dit erbij te zeggen: zonder genereuze Amerikaanse steun en coördinatie zou Oekraïne, ondanks al zijn bravoure, waarschijnlijk allang brutaal onder de voet zijn gelopen door de troepen van Poetin. Je kunt dus dromen van een autonoom Europa zoveel je wilt, feit is dat zonder de Amerikaanse defensieparaplu EU-lidstaten als Letland, Polen of Litouwen nu met een zeer acute veiligheidscrisis zouden zitten, zo niet erger. Zeker in Noord- en Oost-Europa, waar de Russische adem in de nek gevoeld wordt, is dat ontnuchterende besef sterk aanwezig.

En toch heeft president Macron ook niet helemaal ongelijk. Juist de oorlog in Oekraïne bewijst hoe scheef de strategische verhouding zit tussen de VS en Europa. Het is verdienstelijk dat EU-lidstaten zo fluks hun energie-afhankelijkheid van Rusland konden afbouwen zonder gezinnen in de winterkou te zetten, maar in de plaats kwam wel een grotere afhankelijkheid van gasimport uit de VS. Wat als het regime daar weer verandert? En als het regime verandert, zullen de VS dan even ijverig te hulp snellen tegen autocratische ambities aan de Europese oostgrens?

Bovendien voert ook die ‘loyale’ president Joe Biden vandaag een protectionistische investeringspolitiek die de Europese welvaart onder druk zet. Naïviteit over de wederkerigheid van het bondgenootschap in zijn huidige vorm is dus niet nodig. Macron wil het bondgenootschap niet opblazen, hij wil het wel meer in evenwicht brengen.

Nieuwe straaljagers

En natuurlijk is ook daarover naïviteit uit den boze. Dit gaat ook, en misschien zelfs vooral, over economie. De keuze voor een NAVO-alliantie in haar huidige vorm (eerder dan voor een meer Europees georganiseerde defensiepolitie) is ook een keuze voor een industrieel-militair complex waarbij systemen van voornamelijk Amerikaanse makelij in concurrentie staan met Europese producten... met vaak een sterke Franse inslag. De roep om meer strategische autonomie is dan ook in ruime mate een roep om meer te investeren in de eigen Franse/Europese militaire nijverheid. Buy European in de defensieversie, zeg maar.

Dat weten wij Belgen maar al te goed. Het pijnlijke conflict over de bestelling van nieuwe straaljagers in de vorige regeerperiode − men denke aan de valse e-mails, waar toenmalig sp.a-voorzitter John Crombez intrapte − valt ten gronde terug te leiden tot de kwestie of we de kar aan de Amerikaanse of aan de Europese wagen moeten hangen. Toen werd uiteindelijk voor de Amerikaanse F-35 gekozen, nu lijkt de huidige PS-minister van Defensie Ludivine Dedonder meer naar een Europese samenwerking te neigen.

Er valt dan ook een belangrijk en nuttig debat te houden over welke geopolitieke, diplomatieke en economische koers Europeanen de duurzaamste bescherming biedt. Is dat een verdieping van het bestaande NAVO-verband of toch veeleer Europese autonomie à la Macron en, vóór hem, ook Guy Verhofstadt (Open Vld) als Belgisch premier? De jury is er nog niet uit.

Alleen was uitgerekend deze plek en dit moment misschien niet het meest geschikte om die discussie te heropenen, met een oorlog in Oekraïne die een kantelpunt nadert én met een autocraat in China die zijn machtshonger niet gestild krijgt. Dus waarom nu, monsieur le président? Voor het antwoord op die vraag moeten we wellicht toch naar binnenlandse politieke tactiek kijken.