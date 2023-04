Zorgen zonnepanelen opnieuw voor hommeles in Vlaamse regering?

De Vlaamse regering heeft al langer de intentie om de knip te zetten in de groenestroomcertificaten voor 200 grote bedrijven. In het verleden werden met die certificaten royaal subsidies gegeven aan grote zonnepaneelinstallaties. Zo royaal dat de installaties al lang terugverdiend zijn, maar sommige eigenaars toch nog jaren subsidies krijgen. Demir wil daar komaf mee maken: het geld van de belastingbetaler dient niet voor oversubsidiëring, vindt ze.

De bedoeling is om de 200 zwaarste contracten vanaf 2024 stop te zetten, waarmee 1,2 miljard aan subsidies niet uitgekeerd zou worden. Voor het modale gezin zou dat 37 euro per jaar schelen op de energiefactuur. Eind deze maand komt het dossier een laatste keer op de regeringstafel. Maar viceminister-president Bart Somers (Open Vld) laat in De Tijd verstaan dat de plannen “in hun huidige vorm” op een njet van de liberalen zullen botsen. Dan dreigt een stevige botsing tussen N-VA en Open Vld.

Open Vld steunt nog altijd het idee om de 200 zwaarste contracten te viseren, klinkt het bij Somers. “Maar dat is niet meer wat er met de huidige regeling zal gebeuren. Die 200 zijn al 2000 geworden, en dan zijn er nog tal van andere problemen.”

Juridisch drijfzand

Onder meer de kritiek van de Raad van State ligt Open Vld zwaar op de maag. In praktijk wordt het wellicht erg moeilijk om het onderscheid te maken tussen grote bedrijven en kleinere installaties zonder in juridisch drijfzand te belanden. De liberalen vrezen dan ook dat modale gezinnen getroffen zullen worden.

Somers wijst er ook op dat veel bedrijven intussen overgenomen zijn, waarbij de overnemer een hogere prijs betaalde net omdat de zonnepanelen nog flink zouden opbrengen. De winst zit dus niet bij de personen die nu de subsidies ontvangen.

Het verzet van de liberalen dreigt de regering zuur op te breken, want voor Demir gaat het om een symbolisch belangrijk dossier. “De essentie is, of het nu 5 of 5000 bedrijven zijn: vinden we het echt nodig dat we blijven oversubsidiëren op kap van de gezinnen? Dat is een principiële vraag, en wij hebben daar een antwoord op”, zegt Demirs woordvoerder.

Er wordt daarbij fijntjes opgemerkt dat Somers de regeling al drie keer goedkeurde binnen de regering. Al vinden de liberalen dat verwijt niet fair: in het parlement en in de gesprekken tussen de kabinetten lieten ze eerder wel al hun bezorgdheden horen.

De liberalen hebben ook een alternatief plan in de achterzak zitten. Zij stellen voor om de subsidies te blijven uitkeren, onder één voorwaarde: vanaf 2027 moeten bedrijven de inkomsten daarvan verplicht herinvesteren in hernieuwbare energie. “Wij reageren niet op voorstellen die in de pers worden gelanceerd”, klinkt het bij Demir.