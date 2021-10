Zijn de VS terug op het wereldtoneel? Alle ogen zijn bij de G20 gericht op president Joe Biden

Alle ogen zijn dit weekend gericht op de Amerikaanse president Joe Biden. De G20, die zaterdagmorgen van start ging in Rome, is de eerste fysieke bijeenkomst van wereldleiders sinds het uitbreken van de coronapandemie en daarmee een eerste toets voor internationale samenwerking en solidariteit – na de jaren van Amerikaanse afzijdigheid op het wereldpodium onder Donald Trump.

De G20 is de top van de 19 grootste economieën ter wereld en de EU, die samen 80 procent van de wereldhandel bepalen en eveneens goed zijn voor 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Op de agenda staan behalve het klimaat de economische gevolgen van de pandemie, een eerlijkere verdeling van vaccins en de invoering van een minimum belastingtarief van 15 procent voor multinationals.

Het lijkt erop dat de G20 zich zal buigen over de afspraak uit Parijs om zich in te spannen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Met deze verklaring, waarvan persbureau Reuters zaterdagmorgen een conceptversie heeft ingezien, zouden de leiders maandag in elk geval niet helemaal met lege handen naar de klimaattop in Glasgow gaan. De G20 is daarmee vooral een diplomatiek opwarmertje voor de langverwachte – en een jaar uitgestelde – klimaattop, waar na het Parijs-akkoord in 2015 nu echt spijkers met koppen moeten worden geslagen.

Grote afwezigen in Rome zijn de Chinese leider Xi Jinping en de Russische president Poetin – zij volgen de bijeenkomsten online – waardoor de aandacht nog meer gericht zal zijn op de Amerikaanse president. De wereld wacht met spanning af welke bijdrage de VS onder Biden zullen leveren, nadat zijn voorganger Trump zich in 2017 nog uit het klimaatakkoord van Parijs had teruggetrokken.

Biden moet in Glasgow aan de wereld laten zien dat de VS weer ‘meedoen’, maar moest afgelopen week in eigen land flinke concessies doen aan zijn ambitieuze miljardenplan voor sociale- , infrastructurele- en klimaatinvesteringen om het door het Congres te krijgen. Terwijl het nog maar zeer de vraag is of hij met de afgezwakte plannen een meerderheid krijgt, gaat het internationale onderhandelingsspel gewoon door.

Paus

In een zwaarbeveiligd Rome begon Biden vrijdag aan zijn Europese tournee met een anderhalf uur durende ontmoeting met de paus in het Vaticaan. Daar spraken de twee over het klimaat en de aanpak van de ongelijkheid in de wereld. Het heikele onderwerp abortus kwam niet ter sprake. Conservatieve bisschoppen vinden dat de Amerikaanse president geen communie zou mogen ontvangen omdat hij voor abortus is.

Na zijn bezoek aan de paus ontmoette Biden de Franse president Macron om een diplomatieke rel te sussen over een militaire deal met Australië. Dat land maakte vorige maand bekend een contract ter waarde van 40 miljard dollar voor Franse onderzeeërs te schrappen ten gunste van Amerikaanse kernonderzeeërs. Biden zou aan Macron hebben toegegeven dat de VS het “onhandig” en “weinig elegant” hebben aangepakt maar maakte geen excuses.

De Italiaanse premier Mario Draghi, oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank, is gemotiveerd om de G20, die voor het eerst in zijn land wordt gehouden, tot een succes te maken. “Deze top markeert de terugkeer van het multilateralisme na de donkere jaren van isolationisme en isolatie als gevolg van de gezondheidscrisis”, zo zei hij tegen het Franse persbureau AFP.

In Rome, waar 5.300 politieagenten, sluipschutters en andere ordetroepen op de been zijn gebracht, werden zaterdagochtend al de eerste klimaatactivisten opgepakt. Zij boden geen verzet toen ze van de straat werden gehaald nadat ze de toegang tot het centrum van Rome hadden geblokkeerd. Vandaag staan nog twee andere demonstraties op het programma waarbij duizenden betogers worden verwacht.