‘Zeggen dat de rest moet zwijgen en slikken, zo werkt het niet’: Sammy Mahdi (cd&v) scherp voor N-VA

Cd&v en N-VA hadden de bladzijde omgeslagen na de stikstofcrisis, zeiden ze. Toch blijven de coalitiepartners elkaar steken geven. Volgens Sammy Mahdi, voorzitter van de Vlaamse christendemocraten, heeft N-VA het dossier verkeerd aangepakt.

“Zeggen dat de rest moet zwijgen en slikken, zo werkt het niet, hé. Cd&v’ers lezen dat ze kapot moeten. Zo doe je toch niet aan politiek?”

“De winnaar van deze stikstofcrisis is Vlaams Belang”, schreven we eerder al in een analyse. Mahdi gaat daar niet mee akkoord. “Weet u wat Vlaams Belang groot maakt? Een slecht stikstofakkoord dat geen toekomst biedt, bankautomaten die verdwijnen. Streken in Limburg waar je een uur moet rijden om een huisartsenwachtpost te vinden. We moeten durven te waarschuwen dat er gigantische problemen opduiken als we zo verder doen.”

In het interview in De Standaard waarschuwt de cd&v’er voor een toenadering tussen N-VA en Vooruit. “Nationalisten en socialisten vinden elkaar in de aanbidding van een zo groot mogelijke overheid die alles voor u bepaalt”, stelt hij.

Volgens Mahdi staat de kiezer in 2024 voor een “fundamentele keuze”. “De keuze tussen cd&v of de as N-VA-Vooruit. Als ik het op scherp moet ­stellen, denk ik dat de ontzieling van Vlaanderen op het spel staat.”