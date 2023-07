‘Ze willen vrouwen- en lgbtq+-rechten terugschroeven’: een Spaanse regering met extreemrechts zou kunnen

Alle ogen in Europa zijn zondag gericht op de Spaanse verkiezingen. Als de conservatieven winnen - en dat voorspellen de peilingen - zouden ze het extreemrechtse Vox nodig hebben om te besturen. ‘Ze hebben maar één echte partner’, analyseert historicus Vincent Scheltiens (UAntwerpen).

Dat het spannend wordt. Die voorspelling durft Scheltiens wel te maken. De historicus van Spaanse afkomst, die onder meer over de hedendaagse geschiedenis van het land publiceert, volgt de Spaanse politiek op de voet. “De laatste peilingen voorspellen een overwinning voor de conservatieve Partido Popular”, zegt Scheltiens. “De partij zou ongeveer 35 procent halen. Dat is niet genoeg om zelf een regering te vormen, dus moet ze op zoek naar een partner en dan komt het extreemrechtse Vox in beeld. Die partij zou zelf in de regering kunnen stappen of vanuit de oppositie steun kunnen verlenen aan een minderheidskabinet.”

In sommige steden en autonome gebieden zitten Vox en de conservatieven al samen in het bestuur. Welke weerslag heeft dat gehad op het beleid?

“Ze vormen onder meer een coalitie in drie autonome gebieden: Extremadura, Castilla y León en Valencia. In Castilla y León zien we wel dat initiatieven rond genderbeleid en lgbtq+-rechten zijn teruggedraaid. Zulke elementen komen ook terug in gemeenten waar ze samen een coalitie vormen. In Náquera, dat tot Valencia behoort, heeft het bestuur een verbod ingevoerd om regenboogvlaggen uit te hangen in het openbaar. Ook betogingen tegen geweld op vrouwen zijn er verboden.”

De regering van de huidige socialistische premier Pedro Sánchez heeft daarentegen een heel progressief beleid gevoerd. Hoe is dat onthaald?

“Klopt, vooral door de linkse coalitiepartner Unidas Podemos heeft deze regering heel wat verwezenlijkt rond abortus, rechten van trans personen of euthanasie. Maar dat heeft op de rechterzijde het effect gehad van een rode lap op een stier, omdat traditionele waarden in gevaar zouden komen. Een ander punt is het feit dat Sanchez’ minderheidskabinet gedoogsteun heeft gekregen van Baskische en Catalaanse separatisten om een aantal zaken gedaan te krijgen. Zijn tegenstanders hebben Sanchez daardoor al in verband gebracht met terrorisme. Je ziet hoe ruw het politieke debat is in Spanje.”

Alberto Feijóo, de voorzitter van de conservatieve Partido Popular, heeft Sanchez al een pact voorgesteld, waarbij de verliezende partij de winnaar zou steunen, zodat er geen coalitie met extreemrechts of extreemlinks nodig is. Is dat haalbaar?

“Nee, want de socialisten willen er niet van weten. De kern van zijn voorstel is dat de grootste partij een regering vormt. Maar het is niet duidelijk of Feijóo het wel echt meent. In de regio Extremadura heeft de leidster van de conservatieve partij eerst gezegd dat ze nooit met Vox in een coalitie zou stappen. Maar op aandringen van Feijóo heeft ze dat wel gedaan. De conservatieven hebben daar de grootste partij PSOE aan de kant geschoven zodat ze samen met Vox de macht konden grijpen. Feijóo heeft maar één echte partner en dat is extreemrechts.”

Valt Vox nu eigenlijk te vergelijken met Vlaams Belang?

“Ja en nee, dat is een zeer interessante vraag. Beide partijen zijn radicaal rechts, maar er zijn ook grote verschillen. Vox wil een terugkeer naar het ‘nationaal katholicisme’, zoals de partij het noemt: ze wil de rechten van vrouwen en de lgbtq+-gemeenschap terugschroeven. Vox is daarin veel openlijker dan het Vlaams Belang. De partij is ook een grote verdediger van stierenvechten, wat voor velen in ruraal Spanje nog steeds belangrijk is.

“Maar Vox wil ook terug naar het franquistische model om Spanje te besturen, waarbij het centrale gezag alle macht zou krijgen. Vox belooft regionale talen terug te dringen en onafhankelijkheidsgezinde partijen buiten de wet stellen. Toch hoopt Tom Van Grieken dat Vox deze verkiezingen wint. Er is dus een grote contradictie tussen wat hij voor Spanje wil en wat hij voor Vlaanderen voorstaat.”

Hoe kijkt Vox precies naar Franco, de dictator die na de burgeroorlog van de jaren 30 over Spanje heerste?

“Vox kijkt met nostalgie terug naar die periode, omdat het land toen met harde hand geleid werd. Vrouwen kenden zogezegd hun plaats en mannen konden nog mannen zijn - dat laatste heeft de leider van Vox, Santiago Abascal, zelfs letterlijk gezegd. Maar er zijn heel wat families in Spanje die zwaar onder het Franco-regime hebben geleden en zich flink verzetten tegen dat soort nostalgie.

Een vrouw protesteert tegen het verbod op betogingen tegen geweld op vrouwen, voor het Vox-partijkantoor in Madrid. Beeld LightRocket via Getty Images

“Het land is nog steeds in tweeën verdeeld als het op dat verleden aankomt. De afgelopen jaren hebben Spaanse regeringen maatregelen genomen om de slachtoffers van de dictatuur te steunen. Straatnamen die verwezen naar fascistische leiders werden geschrapt en het lichaam van Franco is uit zijn mausoleum gehaald en naar een familiegraf overgebracht.”

U bent zelf een kind van Spanjaarden die het Franco-regime zijn ontvlucht. Dat verleden is dus weer heel actueel?

“Inderdaad. Na de dictatuur is er nooit een Waarheidscommissie geweest om alle misdaden op te helderen. De medestanders van Franco kregen amnestie en de bladzijde moest zo snel mogelijk omgedraaid worden. Maar nu flakkert het debat dus weer in alle hevigheid op. Je mag niet vergeten dat veel slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog en de dictatuur nooit zijn teruggevonden. Naar schatting liggen er nog steeds 130.000 lichamen in massagraven. Hun resten zijn nooit geïdentificeerd.”