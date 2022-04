Zaak Schild & Vrienden opnieuw uitgesteld

De Gentse raadkamer maakte zich maandag op om Van Langenhove en co. al dan niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor onder meer verschillende inbreuken op de racismewetgeving. Na twintig minuten was de zitting echter al afgelopen.

Volgens Toon Deschepper, de advocaat van Henri Heimans, een van de burgerlijke partijen, lag uitstel in de ‘lijn der verwachtingen’. Deschepper: “Meester Rieder, de raadsman van Van Langenhove, had vorige week al aangekondigd dat hij uitstel zou vragen om te kunnen antwoorden op de besluiten van de burgerlijke partijen.”

Specifiek gaat het over de besluiten van Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en Heimans. De raadkamer is dus op die vraag ingegaan. Wel heeft de Raadkamer maandagochtend conclusietermijnen vastgelegd. Deschepper: “De verdediging zal dus de tijd krijgen om te antwoorden, maar de zaak wordt hoe dan ook gepleit op 30 mei. We zullen eind juni dus zeker ook een uitspraak kennen.”

Het Oost-Vlaams parket vroeg eerder al de doorverwijzing van Dries Van Langenhove en elf anderen naar de correctionele rechtbank wegens onder meer inbreuken op de racismewetgeving. Van Langenhove zelf werd vorig jaar door het parket al beschuldigd van meerdere misdrijven, als dader of mededader, zoals het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld; denkbeelden verspreiden die gegrond zijn op rassensuperioriteit of rassenhaat; behoren of medewerking verlenen aan een groep die discriminatie of segregatie verkondigt en het te koop stellen van een verboden wapen, namelijk pepperspray.

Enkele burgerlijke partijen willen Van Langenhove hoogstwaarschijnlijk ook laten opdraaien voor negationisme – het ontkennen of minimaliseren van de holocaust – als dader en mededader, omdat ze menen dat Van Langenhove (eind)verantwoordelijk was voor alle antisemitische memes en berichten die gepost werden in de Discord-groep. Het gaat dan ook onder meer over spottende opmerkingen over verbrandingsovens en gaskamers.

De hele zaak begon met een uitzending van het VRT-programma Pano in 2018. Daaruit bleek dat Schild & Vrienden berichten en memes deelde die als racistisch en negationistisch kunnen worden beschouwd.