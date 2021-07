Zaak-Jürgen Conings kost baas militaire inlichtingendienst zijn job

“Generaal-majoor Boucké heeft in het tijdsbestek dat hij de dienst geleid heeft al zijn energie gebruikt om de jarenlange gekende problemen op te lossen. De complexiteit van de problemen, versterkt door de gebeurtenissen van de voorbije weken, hebben het hem onmogelijk gemaakt te slagen in zijn opdracht”, verduidelijkt minister Dedonder in haar persbericht. Volgens haar gaat hem om een vertrek in onderling overleg, dat is besproken met legerbaas Michel Hofman.

“Vice-admiraal Wim Robberecht zal half augustus de leiding van de ADIV overnemen. De nieuwe chef van de ADIV zal zich in de eerste plaats concentreren op de operationele werking van de dienst. Daarnaast zal er binnen de organisatie ook een transitieteam worden aangesteld dat de noodzakelijke aanpassingen zal doorvoeren om het functioneren van de ADIV te verbeteren”, laat Dedonder weten. Zij wil de inlichtingendienst hervormen na de zaak-Jürgen Conings.

Ernstige fouten

Twee rapporten over de zaak-Conings kwamen onlangs tot dezelfde conclusie: de militaire geheime dienst ADIV had gefaald in de opvolging van de extremistische militair. Een intern legeronderzoek wees op ‘een opeenstapeling van fouten’. Een audit door het Comité I, de toezichthouder van de inlichtingendiensten, had het over ‘ernstige fouten’ binnen de dienst. Woensdag kwam generaal Boucké zijn dienst nog verdedigen tijdens een zitting in het federaal parlement.

Op maandag 17 mei laadde korporaal Jürgen Conings, die bij de veiligheidsdiensten al langer bekendstond als een potentieel gevaarlijke extremist, zijn wagen met een half oorlogsarsenaal. Niemand keek ervan op. Ondanks zijn reputatie had Conings vrije toegang tot het munitiedepot van de kazerne van Leopoldsburg. Hij kon er ongestoord zijn gang gaan en nam raketwerpers, een machinegeweer, een pistool en munitie mee. Conings plande onder meer een aanslag tegen viroloog Marc Van Ranst. Hij werd, na een zoektocht van ruim een maand, dood teruggevonden.

Boucké had nooit gehoord van Jürgen Conings, de eerste en enige militair ooit op de ‘terroristenlijst’ van antiterreurorgaan OCAD. Zijn ondergeschikten hadden hem niet ingelicht.