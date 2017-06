Yves Leterme: "Ik zou graag hebben dat CD&V weer wat meer ambitie koestert"

Yves Leterme (56), die nu IDEA in Stockholm leidt, een instelling die democratie promoot, is scherp voor de huidige stand van het land. "Ons land schiet op budgettair, institutioneel én politiek vlak tekort", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Er gebeuren ook goede dingen, maar politici zouden meer op lange termijn moeten werken en niet bezig zijn met dagjespolitiek."

Ook met de zesde staatshervorming is een aantal problemen van het federale België nog niet opgelost, vindt hij. "Zo is het nog altijd niet duidelijk wat er moet gebeuren bij blokkeringen tussen verschillende niveaus. Ons land gaat uit van federale loyaliteit, maar er is geen drukkingsmiddel voor. Het hangt af van goodwill en daardoor kan iedereen iedereen chanteren." Een nieuwe staatshervorming dan maar? "Op voorwaarde dat er niet opnieuw een grote blokkering ontstaat. Want ons land heeft dringend nood aan beleid."