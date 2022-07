Wrevel binnen MR over aanstelling minister Lahbib: ‘Moeilijk te slikken’ en ‘vernederend’

Volgens Bouchez was Lahbib zijn eerste keuze, ondanks het feit dat ze geen politieke ervaring heeft. “Vergis je niet, ze heeft een betere kennis van het terrein dan sommige van haar voorgangers toen die op Buitenlandse Zaken terechtkwamen”, merkte hij wel op. Dat stuit echter op onbegrip bij sommige verkozen leden van de partij, die de functie zelf aan hun neus voorbij zien gaan. “Reportages maken is één ding, maar onderhandelen met Poetin is iets helemaal anders”, laat iemand zich schamper ontvallen.

Een andere bron - ‘La Libre’ contacteerde zowel ministers, volksvertegenwoordigers als lokale politici van de MR, maar ze wilden alleen anoniem getuigen - heeft er geen probleem mee dat de partij vóór de verkiezingen op zoek gaat naar bekende koppen om stemmen te ronselen. Zij moeten zich dan bewijzen in het stemhokje.

Vechten

“Maar hier is het heel anders. Zij wordt onmiddellijk minister. En niet op de eerste, de beste post. Zonder enige politieke ervaring. Terwijl wij, de verkozen functionarissen, moeten vechten, stemmen halen, campagne voeren en voortdurend klappen incasseren. Dit is moeilijk te slikken.”

Ook het feit dat Bouchez zijn keuze geheim hield en de MR-leden het via de pers moesten vernemen, valt intern niet in goede aarde. “Ik heb Georges-Louis altijd gesteund. Hij is briljant", zegt een MR-burgemeester. “Maar deze communicatie? En Hadja Lahbib een revelatie? Laat me niet lachen. Ik vraag me af of Georges-Louis het niet expres doet om zijn almacht te tonen. ‘Fuck you, verkozenen, ik ben het die beslist.’ Het is vernederend.”

Rechtervleugel

Daarnaast klinkt ook forse kritiek bij de rechtervleugel van de partij. Lahbib heeft daar immers een meer linkse reputatie. Op de persconferentie waarop ze werd voorgesteld, benadrukte ze zelf echter dat ze “noch links, noch rechts” was, “maar fundamenteel vrij”.