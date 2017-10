Wouter Beke houdt pleidooi tegen populisme: "Politiek is soms ook zwijgen"

Maar politiek gaat niet enkel over beleid, maar ook over communicatie, zei Beke. "Politiek is ook spreken, en soms ook zwijgen". Hij haalde enkele voorbeelden aan, zoals de tweet van N-VA'er Louis Ide die in 2016 de dood van de Franse priester Jacques Hamel verbond aan de 'wir schaffen das'-uitspraak van Angela Merkel, en in één adem ook het vluchtelingenstandpunt van Beke zelf viseerde.