Wim Adriaens (VDAB) maakt de staat op van onze arbeidsmarkt: ‘De nieuwe uitdaging zijn de 60-plussers’

Om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden, zou 80 procent van de Belgen tegen 2030 aan het werk moeten. Dat is ook de doelstelling in het regeerakkoord. ‘Maar we zullen nog veel drempels moeten wegwerken’, zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder bij de VDAB.

In Vlaanderen werkt momenteel 77 procent van de mensen tussen 20 en 64 jaar, in België is dat maar 72 procent. Daarmee is er een grote kloof met het ­Europese koppeloton. Vanwaar die grote verschillen?

“Het belangrijkste verschilpunt is de focus op werk op alle terreinen. Onze ziekteverzekering bijvoorbeeld, die is te veel opgebouwd rond bewijzen dat je ziek genoeg bent om een uitkering te krijgen. En niet te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik was onlangs in Denemarken: als je daar drie weken ziek bent, krijg je de vraag om langs te gaan bij de arbeidsbemiddelaar, ook al heb je nog een job. Drie weken, hè. Hier hebben we nu een regeling met het Riziv waarbij mensen die langer dan één jaar ziek zijn zich spontaan mogen aanmelden bij de VDAB. Dat is veel te lang. Werken is een deel van het genezingsproces, natuurlijk binnen de mogelijkheden. Door in een gestructureerde omgeving aan de slag te gaan, kun je ziekte stabiliseren en de genezingskosten beperken. Zo moeten we er ook meer naar gaan kijken.

“Zoiets impliceert natuurlijk ook dat je als werkgever meegaat in een bepaalde flexibiliteit. Het is niet gemakkelijk om je daarop te organiseren. We zijn nu op het punt gekomen dat de werkgever het werk moet aanpassen aan de mensen die er zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de horeca, die soms moet sluiten gewoon omdat er geen kelners zijn. Ik denk dat we in veel sectoren voor die kwestie staan.”

Dat komt door de arbeidskrapte op dit moment: voor elke vacature zijn er ­momenteel slechts twee kandidaten. Dat cijfer lag enkele jaren geleden nog rond de vijf à zes. Maar is dat geen probleem van voorbijgaande aard?

“Nee, de vergrijzing gaat ervoor zorgen dat we de komende jaren in die structurele krapte zullen blijven. Voor elke 100 mensen die uitstappen uit de arbeidsmarkt zijn er 81 die instromen van de schoolbanken. Dus alleen al de vervangingsvraag zorgt ervoor dat die krapte groot blijft. En dat is de reden waarom we op allerlei sporen gaan werken.

“Voor mij is het een verhaal van kansen. Tien jaar geleden was het voor iemand van 55 heel moeilijk om nog een andere job te vinden. Dat is voorbij, maar een nieuwe ­uitdaging zijn de zestigplussers. Danny Van ­Assche (gedelegeerd bestuurder Unizo, DT), die bij ons in de raad van bestuur zit, zegt altijd: ‘Als je iemand jong aanneemt, ben je niet zeker dat die jaren zal blijven. Van ­iemand die 60 is, ben je wel zeker dat die vijf jaar blijft.’ We proberen het potentieel van die mensen en de meerwaarde te benadrukken. Ook binnen de VDAB zelf. Ik spreek met iedere nieuwkomer tijdens een kennismaking. En ik zie de laatste maanden veel meer vijftig- à zestigplussers instromen. Er is dus ook daar een kanteling aan het ­gebeuren.”

U moet dan wel een fervente tegenstander zijn van het SWT, in de volksmond het vervroegd pensioen?

“Er moet zeker een grondige pensioenhervorming komen die stoppen met werken financieel onaantrekkelijker maakt. Ik heb mijn Scandinavische collega’s (in de Scandinavische landen ligt de werkzaamheidsgraad veel hoger dan bij ons, DT) eens gevraagd: ‘Hadden jullie eerst die loopbaancultuur of een pensioenhervorming?’ Allemaal zeggen ze dat er eerst een pensioenhervorming was. Verander dus eerst het systeem, dan past de cultuur zich aan.

“Anderzijds moeten we ook blijven investeren in de loopbaan van mensen. Wat we vandaag zien bij de SWT-regeling is dat het een systeem is dat wordt gebruikt in een soort van entente tussen de werknemer en het bedrijf. Mensen op SWT zijn totaal verrast dat ze nog naar werk moeten zoeken, omdat ze hierover niet geïnformeerd zijn. Schaf dat systeem dus af, het geeft een totaal verkeerd signaal aan de mensen.”

Klampen jullie die SWT’ers nog actief aan?

“Dat is effectief de bedoeling. Wij nemen die onmiddellijk in persoonlijke bemiddeling met de boodschap dat ze niet op brug­pensioen zijn. Bij SWT wordt verwacht dat ze ook effectief ingaan op de voorstellen die wij doen. Een vrolijk gesprek is dat niet. Het probleem is dat je geen job moet accepteren waarvan het inkomen lager ligt dan de uitkeringssituatie. Door het feit dat die mensen een zeer hoge uitkering krijgen, is er geen passend aanbod dat aansluit bij hun expertise. Bizar genoeg krijgen we nu meer en meer gevallen waarbij we werkgevers alleen aan mensen kunnen voorstellen die door henzelf op SWT gezet zijn.”

Ex-ACV-voorzitter Marc Leemans zal dus ook bij jullie op bezoek moeten komen?

“Die mag zich daar zeker aan verwachten, absoluut. Ook bij hem zou het kunnen dat we hem een vacature bij de vakbond voorstellen. Dat is helemaal geen fictie meer.”

Wim Adriaens: ‘Arbeidsmigratie is een topic dat enorm leeft. Australië gaat dit jaar 400.000 buitenlanders aantrekken, Canada ook.’ Beeld Sterre Kranenburg

Naast de ouderen zijn er nog heel wat ­andere profielen die door de werkgevers nogal eens aan de kant worden geschoven. Denken we bijvoorbeeld aan de laag­geschoolden of de nieuwkomers. Krijgen jullie die werkgevers mee in dat verhaal om hen toch kansen te geven?

“Meer en meer. Wij willen op maat van de werkgever werken, maar die moet zich dan wel openstellen voor een diversiteit aan profielen. Waarom? Vandaag heeft 44 procent van de werkzoekenden geen diploma secundair onderwijs. Er zijn bijvoorbeeld ook veel oudere mensen of mensen met een taalproblematiek. Als je die allemaal samentelt, gaat het zelfs om 85 procent van onze werkzoekenden. Als je niet openstaat voor de diversiteit van vandaag, zijn er geen mogelijkheden meer. De werkgevers die dat doen, die vinden mensen. Zij zijn bereid om te investeren in mensen, om mogelijkheden te ­creëren.

“Heel concreet, recentelijk hebben we in een wasserette in Heusen-Zolder samen met het lokale bestuur vijftien allochtone, niet-­beroepsactieve vrouwen aan de slag gekregen. Maar er was wel een werkgever bereid om heel goed rekening te houden met wanneer de werknemers bij de kinderen wilden zijn, door de werkroosters aan te passen. En er was ook taalondersteuning voorzien op de werkvloer. Als een werk­gever bereid is om dat soort zaken te doen, is er heel veel mogelijk.”

In de politiek werd er de voorbije weken sterk gefocust op de huisvrouwen. Denk aan Conner Rousseau, die vindt dat ze toch een beetje moeten bijdragen aan onze samenleving. Of Vincent Van ­Quickenborne, die een gedeelte van de werkloosheidsuitkering van de partner wil afpakken. Zal dat helpen om die ­mensen te bereiken?

“Dat werkt vooral stigmatiserend, men zoekt altijd maar naar nieuwe stokken om mee te slaan. Ik vraag me af of dat wel de beste aanpak is. Zeker als we weten dat er nog een groot aantal drempels zijn, zoals genoeg kinderopvang. Het is misschien beter om op de positieve aspecten te focussen. Bijvoorbeeld: door te gaan werken kan ik meer verdienen en kan ik mijn eigen huis kopen. Dat verhaal van je bestaan opbouwen trekt mensen aan om te gaan werken. Als we dat doen, gaan we veel meer bereiken dan wanneer we stokken zoeken om mensen mee te slaan.”

Ook andere nieuwkomers vinden bij ons heel moeilijk werk. Zo is in België minder dan de helft van de Oekraïners aan de slag; in Nederland zitten ze boven de 80 procent. Wat doen we daar verkeerd?

“We hebben wel al een grote inhaal­beweging gemaakt. Ik denk dat we nu op 38 procent zitten van degenen die al werkervaring hebben en op 25 procent van degenen die nu effectief aan het werk zijn. Vorig jaar zat dat cijfer maar rond de 10 procent.

“Vlaanderen heeft hard geïnvesteerd in taalopleiding, een keuze waar ik nog altijd achter sta. Het is goed als mensen kunnen gaan poetsen, maar in die groep zitten er die veel meer kunnen. En daarvoor is taal een belangrijke voorwaarde. Wij hebben vooral ingezet op een duurzame aanpak: een stapje terugzetten om er achteraf twee vooruit te kunnen zetten. En nu beginnen die effecten door te werken.

“Het verschil met Nederland is dat je daar veel flexibele contracten hebt, zoals dagcontracten, zodat die mensen sneller hun kans krijgen. Ten tweede is het verschil tussen werken en niet werken groter. In België hebben die mensen recht op een leef­loon, in Nederland niet. Maar hoe langer het conflict duurt en hoe meer Oekraïners zich in ons land settelen, hoe belangrijker die taalkennis is voor een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. In Nederland kijken ze daarvoor nu zelfs naar ons als voorbeeld.”

We hebben op dit ogenblik te weinig mensen aan het werk om onze pensioenen binnenkort nog te kunnen betalen. Is arbeidsmigratie dan een mogelijk alternatief?

“Ik denk dat er nog veel potentieel zit in de andere sporen waarover ik het gehad heb, daar moeten we onze prioriteit van maken. Maar uit gesprekken met mijn buitenlandse collega’s merk ik wel dat arbeidsmigratie een topic is dat enorm leeft. Australië gaat dit jaar 400.000 mensen vanuit het buitenland aantrekken, in Canada gaat het over dezelfde grootteorde. Heel de wereld is daar dus mee bezig. De vraag moet bij ons ook gesteld worden. Maar daar moet wel een maatschappelijk draagvlak voor zijn. Daarom is dat bij uitstek een politieke vraag.”

Maar als we louter naar de arbeids­markt kijken?

“Als je kijkt naar de stijgende evolutie van de vacatures en die van de bevolking die plafonneert, is dat iets waar we serieus over moeten nadenken. Vooral dan bij de knelpuntberoepen, bij de ingenieurs, de IT’ers en de verpleegkundigen bijvoorbeeld.”

Doet u uw job nog graag? U kreeg de ­afgelopen maanden heel wat kritiek te slikken omdat de VDAB onder andere te weinig aan activering zou doen en te ­weinig sanctioneert.

“Dat van die sanctionering klopt niet: in 2022 gaf de VDAB 23.900 sancties en waarschuwingen aan werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering. Dat is 19 procent. Ik denk echt wel dat we goed bezig zijn. Onze tevredenheidsscores liggen boven de 80 procent, de werkzaamheidsgraad lag nog nooit zo hoog en we doen veel zaken om mensen te bereiken en aan het werk te ­krijgen.

“Maar als we nu naar die 80 procent werkzaamheid willen gaan, is dat een collectieve verantwoordelijkheid waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen. We zullen dat als regisseur van het tewerkstellingsbeleid mee opvolgen. En we zullen een signaalfunctie vervullen naar de sociale partners toe, die ook in onze raad van bestuur zetelen, en naar het beleid. We moeten duidelijk zijn: dit zijn de zaken waarop we moeten inzetten als we het serieus menen met die ambitie van 80 procent.”

Wordt er voldoende naar u geluisterd?

“Alleszins in de raad van bestuur. Anderzijds, als we gehoord willen worden, moeten we ons ook duidelijk durven uit te spreken. Daar wil ik mee voor zorgen.”