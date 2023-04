Wil PVDA volwaardig deelnemen aan het politieke debat, dan zal de partij toch een breuk moeten maken met versluierd verleden

Ter linkerzijde blijft de PVDA in Vlaanderen, ondanks gestage groei, tegen een vrij laag electoraal plafond aanbotsen. Dat zal zo blijven, tenzij de partij eindelijk in het reine durft te komen met haar maoïstische en stalinistische ontstaansgrond.

‘Principieel uit de NAVO? Natuurlijk dat.” Toen PVDA-voorzitter Raoul ­Hedebouw dat standpunt onlangs verdedigde in De afspraak op vrijdag was het kot nog eens op ouderwetse wijze te klein. Sinds Vladimir Poetin Oekraïne is binnengevallen, zijn NAVO-kritische standpunten tot de absolute marge van het publieke debat veroordeeld. Zo vaak hoor je ze dus niet meer op de nationale tv, ook al staat het restantje van de eens machtige vredesbeweging min of meer op ­dezelfde positie: ook zij vindt het Amerikaanse imperialisme minstens even erg of misschien wel erger dan het Russische.

In die zin is het statement van Hedebouw dus afwijkend en controversieel, maar tegelijk ook legitiem. Met dit standpunt vertolkt de PVDA nu eenmaal de mening van een (wellicht vrij klein) deel van het land. Dat de ophef toch zo groot werd en menigeen meende dat de maskers nu wel gevallen zijn, heeft wellicht een andere oorzaak. De blijvende, sluimerende associatie van de PVDA met het maoïsme, stalinisme en met de totale instorting van het communisme in de vroegere Sovjet-Unie, in het Oostblok, en eigenlijk zowat overal waar het getest is.

Alleen al die vaststelling zal in PVDA-milieus tot gezucht en gesteun leiden. ‘Daar gaan we weer...’ Gesteld zal worden dat de partij al in 2008 op een vernieuwingscongres afstand nam van het dogmatische verleden en dat haar leiders – eerst Peter Mertens, nu Raoul Hedebouw – sindsdien al herhaaldelijk bevestigden dat Mao en Stalin allang geen inspiratiebronnen meer zijn. Dat klopt, of toch ten dele. In Doe de switch, het recentste boekje van Hedebouw, zul je vruchteloos zoeken naar een stalinistische noot. In de parlementaire praktijk tonen de PVDA’ers zich vaak als bevlogen verdedigers van een ­weliswaar harde, linkse lijn, met kopstukken als ­Hedebouw of Jos D’Haese voorop.

Toch is dat niet het hele verhaal. In zijn boek PTB. Nouvelle gauche. Vieille recette (2016) stelde politicoloog Pascal Delwit al dat de ideologische verruiming bij PTB-PVDA vooral een opsmuk­operatie is geweest, met een hippe en strijdlustige façade die een streng, gesloten en strak geleid partijapparaat verhult. En de partijkopstukken distantieerden zich inderdaad meermaals van het duistere verleden, maar nooit zonder aarzeling en nuance.

Asielcrisis

Peter Mertens kwam in 2017 in De Morgen het dichtst bij de totale breuk, al voegde ook hij er toen een ‘ja, maar’ aan toe: “De misdaden die onder Stalin zijn gebeurd, waren weerzinwekkend. Dat zeg ik zonder enig probleem. Maar omdat de Sovjet-Unie een historische rol heeft gespeeld bij het verslaan van het fascisme, maak ik de gelijkschakeling met Hitler niet.”

Peter Mertens in 2021. Beeld BELGA

Zo gaat het telkens. Er is afstand, maar ook altijd een maar: “We hebben tussen 2004 en 2008 gedebatteerd over onze wortels”, zei Gents raadslid Tom De Meester bijvoorbeeld in 2017 in Knack. “Voor de rest gaan we het bilan van de twintigste eeuw aan de geschiedkundigen overlaten. De PVDA gaat daar nu niet eventjes hét ­ultieme boek over schrijven.”

Dat vat de houding van de PVDA-top tot nu goed samen. Het verleden is het verleden, de bladzijde is omgedraaid. Het is een dubbelzinnige positie die toelaat tegelijk de oude partij­kaders uit de begindagen bij te houden en nieuwe sympathisanten aan te trekken. Zoals Walter Pauli in Knack ooit scherp observeerde: “De PVDA doet in België wat het China van Deng deed met het China van Mao: aan het recente verleden wordt bij voorkeur discreet voorbij­gegaan.”

Op het eerste gezicht lijkt die positionering succesvol. De PVDA werd in 1979 opgericht uit de restanten van de maoïstische Amada en enkele andere klein-linkse groepjes. De partij kende lang een sluimerend bestaan in de industriële arbeiderswijken van Antwerpen (Hoboken), Gent (Zelzate), Genk, Luik en de Borinage. Na een duistere periode onder het leiderschap van Stalin-aanhanger Ludo Martens was een vernieuwingsoperatie een kwestie van politiek overleven. Met succes. In Franstalig België groeide radicaal-links uit tot een middelgrote partij en lastige concurrent voor PS en Ecolo. En ook in Vlaanderen wipte ze in 2018 over de kiesdrempel. Peilingen laten vermoeden dat meer winst in 2024 tot de mogelijkheden behoort.

Al blijft die winstverwachting in Vlaanderen al bij al beperkt, zeker in een context van brede politieke onvrede. In Franstalig België is de PTB de marktleider van het anti-establishment, in het noorden is dat uiteraard radicaal-rechts. Een enquête van hr-bedrijf Randstad toonde overigens onlangs nog aan dat de standpunten van PTB- en VB-kiezers over migratie minder verschillen dan velen vermoeden. Het verklaart wellicht ook waarom radicaal-links in de Kamer over de asielcrisis niet zo geweldig veel kabaal maakt. Om in Vlaanderen echt te kunnen doorbreken, zou de PVDA een groter deel van het linkse electoraat moeten binnenhalen. Dat lukt moeizaam, juist vanwege scepsis over de houding tegenover het verleden.

Nazi-Duitsland

Dat is niet alleen een geschiedkundige kwestie. De PVDA zaait zelf twijfel door in internationale kwesties standpunten in te nemen die op zijn minst de indruk wekken dat de partij begripvol is voor de houding van de regimes in vooral China en zelfs Rusland. Zo kun je je afvragen waarom zowel de Kamer als het Vlaams Parlement nu dringend een resolutie moesten goedkeuren die de Holodomor (de door Stalin uitgelokte hongersnood in Oekraïne) erkent als genocide. Maar het blijft pijnlijk dat de PVDA zich in semantische bochten moet wringen om die goedkeuring niet te steunen.

Hetzelfde geldt voor het lot van de Oeigoeren, vervolgd volk in China. De hele wereld spreekt schande, de PVDA vindt het een interne kwestie, net als de leiders in Peking zelf. Het enige internationale gevaar dat radicaal-links wel systematisch veroordeelt, komt uit de VS. Zo weigerde Raoul Hedebouw vorig jaar in een interview op RTL te zeggen dat Poetin slechter is dan de Amerikaanse president Biden. “Voor mij zijn dat twee grote imperialistische machten.”

Het heeft het voordeel van de duidelijkheid. Of is het toch het nadeel van de onduidelijkheid? Want wil de PVDA voluit kunnen rekruteren als een populistisch-linkse partij en ook volwaardig deelnemen aan het politieke debat, dan zal de partij toch een helderder breuk moeten maken met dat versluierde verleden.

PVDA’ers zullen gruwen van de vergelijking, maar misschien kunnen ze toch een voorbeeld nemen aan hoe de Vlaamse beweging afstand nam van de collaboratie met nazi-Duitsland, weliswaar na lange aarzeling en met veel gesteggel. Op de IJzerbedevaart van 2000 sprak historicus Frans-Jos Verdoodt een ‘historisch pardon’ uit, een publiekelijke erkenning van de fout van de Vlaams-nationalistische collaboratie.

Nog krachtiger waren de woorden waarmee Bart De Wever, als burgemeester maar ook als N-VA-leider, in 2015 de collaboratie veroordeelde bij de herdenking van de Holocaust in zijn stad. “Ik wil het verleden recht in de ogen kijken: deze collaboratie was een vreselijke fout op elk vlak. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis die het Vlaams-nationalisme onder ogen moet zien en die het nooit mag vergeten. In de geschiedenis van ieder individu is er zwart en wit, en vooral grijs. (...) Maar in onze collectieve geschiedenis als gemeenschap moeten we wél durven te oordelen. We moeten zonder schroom zeggen wat goed of fout was.”

Zeker, de historische parallel mankt. Er dienen geen excuses gemaakt worden voor collaboratie met het stalinisme, wel voor het moorddadige stalinisme (en maoïsme) zelf, als ideologische inspiratiebron. En neen, zo’n stalinistisch pardon “zonder schroom” is nog niet openlijk geformuleerd op een congres of partijmeeting. Wat houdt Raoul Hedebouw eigenlijk tegen?