Wil Groen voor altijd een kleine partij blijven?

Luister je naar sommige voorspellers, dan moet regeringspartij Groen vrezen voor de kiesdrempel. Toch liggen juist in het koortsige partijlandschap van vandaag de kansen voor een moderne groene partij voor het grijpen.

Met opmerkelijke trots deelde de groene minister van Energie Tinne Van der Straeten de beelden over haar aanwezigheid op de besloten Bilderberg-conferentie van vorig weekend in Washington. Kamerfractieleider Wouter De Vriendt noemde het zelfs “straf dat Van der Straeten hiervoor wordt uitgenodigd. Mooie erkenning voor baanbrekend werk.”

Elders in de partij zal toch wat met de tanden geknarst zijn. Want was ‘Bilderberg’ dan geen internationale netwerkclub waar macht informeel verdeeld wordt buiten het oog van democratische controle? En moeten groenen niet in een wijde boog om zulke bijeenkomsten heen lopen, zo ze er al niet actief tegen zouden moeten protesteren?

De Bilderberg-kwestie is een mooie metafoor voor het dilemma dat groene partijen altijd in de greep houdt. Groen wil zo graag bewijzen dat ze een betrouwbare bestuurspartij is dat de vernieuwende ideeëndrang er wat bij inschiet. Het is nu eenmaal lastig om enerzijds mee het politieke systeem te dragen en tezelfdertijd dat systeem ter discussie te stellen – wat toch de ideologische missie is van een ecologische partij. Net zo is het voor een nationalistische partij als de N-VA lastig om in een federale regering te gaan zitten.

KIESDREMPEL

Fataal hoeft zo’n ‘realo vs. fundi’-spanning niet te zijn. Dat is ze ook niet voor de groenen op dit moment. Menig analist – ook in deze krant, eerlijk is eerlijk – situeerde de voorbije maanden de toekomst van Groen in de buurt van de kiesdrempel. Het oude trauma van 2003, toen het toenmalige Agalev effectief uit de Kamer verdween na een faliekant afgelopen regeringsdeelname, werd weer opgewekt. De feiten ondersteunen vooralsnog die sombere analyse niet. Peilingen, met al hun beperkingen, tonen een score die niet zo gek veel lager ligt dan de stembusuitslag van 2019.

Die acceptabele tussenstand valt waarschijnlijk mede te verklaren door de loyale positie van Groen in de federale regering, verpersoonlijkt door de zakelijke vicepremier Petra De Sutter. Niet alleen premier De Croo (Open Vld) kan die rustige opstelling vast waarderen, maar ook een deel van de kiezers die moe worden van het vele, egocentrische politieke gedaas van alledag. Ook Tinne Van der Straeten wist de pijnlijke nederlaag over de kernuitstap zonder al te veel drama te slikken. De symfonie van Vivaldi klinkt verre van vlekkeloos, maar de valse noten worden tot nu toe niet door Groen geblazen.

Het is niet verwonderlijk dat de verkiezing van de nieuwe groene partijleiding in dezelfde bedaarde, onopvallende sfeer verloopt. De twee favoriete kandidatenduo’s lijken wel klonen van elkaar: een Vlaams volksvertegenwoordiger uit landelijk gebied + een aanstormend Brussels talent. Ook inhoudelijk zit er amper een kier tussen de ideeën. Wie ook de nieuwe voorzitters worden, een ideologische ommezwaai dient niet verwacht te worden.

Toch kan een kalme zee verraderlijk zijn. Bij de gewonnen, maar toch teleurstellende verkiezingen van 2019 is gebleken dat Groen in deze vorm in Vlaanderen tegen een sociologisch plafond van 10 procent aanhikt. De kosmopolitische, ecologisch bewuste Vlaming biedt een zekere, maar smalle fanbasis. Zo veroordeelt Groen zichzelf om eeuwig een kleine partij te blijven. En met een kiesdrempel op 5 procent valt een ongeluk dan inderdaad nooit uit te sluiten.

Nochtans liggen er in het verschuivende partijlandschap kansen. Met Vooruit en cd&v die onder hun jonge voorzitters een veeleer conservatieve koers varen (links of in het centrum), is er plots wel wat ruimte voor een links-progressieve partij. Maar dan moet je wel uit je gelijkhebberige, ecologische niche komen, wil je die plek niet afgeven aan de radicale PVDA.

Een van de allergrootste bestuurlijke uitdagingen van de komende tijd zou een moderne groene partij op het lijf geschreven moeten zijn. Hoe maak je de onvermijdelijke strijd tegen klimaatverandering ook maatschappelijk mogelijk? In hun erg lezenswaardige essay ‘Waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden’ stellen sociologen Wim Van Lancker en Adeline Otto scherp in op die uitdaging om “klimaatmaatregelen te nemen waarbij de winnaars en de verliezers niet altijd tot hetzelfde kamp behoren”.

GOEDKOOP VLEES

Typisch groene maatregelen – denk aan subsidies voor elektrische wagens of woningisolatie – komen vooral de hoger opgeleide, beter verdienende sociale groepen ten goede. Terwijl de energiecrisis en prijsinflatie de lelijke kant van de toekomstige energietransitie laten zien: basisbehoeften als wonen, verwarmen en eten worden flink duurder. En dat doet meer pijn bij wie een groot deel van zijn huishoudbudget aan die noodzakelijke kosten moet spenderen.

“Maatregelen die geen rekening houden met de ongelijkheid die aan de klimaatverandering ten grondslag ligt, zullen de onvrede alleen maar doen toenemen”, waarschuwen Van Lancker en Otto. Want “voor wie noodgedwongen in slecht geïsoleerde huizen leeft, met oudere wagens rondtuft en goedkoop vlees op het menu heeft staan, is een warmtepomp, bakfiets of kookboek van Ottolenghi iets van een andere wereld.” Het groene regeringsrapport daarover is gematigd, met enerzijds een ruim sociaal tarief voor energiekosten, maar anderzijds ook fiscale steun voor elektrische bedrijfswagens.

Een fundamenteler, sociaal empathisch plan, dat het emotionele verzet tegen een onvermijdelijke verandering ombuigt in betrouwbare zekerheid, ontbreekt nog. Het zou de eerste en laatste prioriteit moeten zijn van de nieuwe Groen-leiding, wie het ook wordt. Dan mag de ambitie hoger liggen dan een uitnodiging voor Bilderberg of schadebeperking na regeringsdeelname.