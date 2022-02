‘Wij, een modaal gezin, gaan hier zo goed als niets van merken’: lezers over het energieakkoord

Uitgelachen

Tot enkele maanden geleden betaalde ik 75 euro voor gas en elektriciteit, maar na het faillissement van mijn leverancier steeg mijn factuur naar 234 euro. Ik durf de thermostaat niet meer hoger zetten dan 19 graden. Als alleenstaande kan ik nu niet voldoende sparen voor een warmtepomp. Met een verwarmingspremie van 100 euro lach je mensen uit die jaarlijks 2.000 euro extra moeten betalen. En de btw-verlaging op elektriciteit? Daar zit de grote kost niet; het is de gasprijs die me de das omdoet.

Kim Boeye (38) uit Borgerhout

Spaargeld

Ons gezien van drie woont in een halfopen bebouwing dat gerenoveerd en geïsoleerd is. We verwarmen op gas omdat het negen jaar geleden werd aangeraden als de meest efficiënte, milieuvriendelijkste én goedkoopste energiebron. Nu hakt de gasprijs hard in ons budget, onder meer door het telewerken. Wij behoren tot de zogeheten ‘middenklasse’, maar door de huidige energieprijzen moeten we erg hard opletten. We hebben hierdoor ons spaargeld al moeten aanspreken, wat niet de bedoeling kan/mag zijn. Belgische regeringen en visie, dat is toch wel echt een contradictio in terminis.

Koen Bas (60) uit Scheldewindeke

Druppel op hete plaat

Voor een gezin met vijf personen is een energiecheque van 100 euro een druppel op een hete plaat. Onze maandelijkse voorschotten voor gas zijn een drievoud van dit bedrag. Onze eindafrekening voor gas moeten we nog krijgen omdat we klant waren van het voormalige Vlaamse Energieleverancier. De elektriciteitskosten zijn voorlopig nog draaglijk, aangezien we al langer klant zijn bij Ecopower en zij tot op heden hun tarieven niet hebben opgetrokken.

Johan Scheppers (44) uit Kalmthout

Gaat pijn blijven doen

De grote kost zit vooral in de gasprijs, dit gaat blijven pijn doen ondanks deze maatregelen. Wij zijn jammer genoeg de dupe van de gedwongen overstap naar een nieuwe energieleverancier door het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier.

Dries Boonen (32) uit Heusden-Zolder

Er blijft niet veel over

Vanaf deze maand moet ik drie keer zoveel betalen voor mijn energie (gas en elektriciteit). Omdat ik volgende maand met pensioen ga en daardoor een kleine 1.000 euro minder inkomen heb, weet ik niet hoe ik mijn energiefactuur zal kunnen betalen. De maatregelen zullen ook niet veel uithalen vrees ik. Ik betaal namelijk ook nog mijn lening voor mijn appartement af. Als je daar de andere vaste kosten bijtelt, blijft er niet veel over om eten te kopen.

Patricia Aelbrecht (62) uit Zeebrugge

Zwak compromis

Dit is een zwak politiek compromis dat nauwelijks iets oplevert voor gewone mensen. Wij, een modaal gezin in oudere rijwoning in de stad, gaan hier zo goed als niets van merken omdat we op gas verwarmen.

Robert Janssens (53) uit Antwerpen

Effect moeilijk in te schatten

Wij geraken met deze maatregelen waarschijnlijk niet uit de kosten, maar het effect is vandaag nog moeilijk in te schatten. Ik mis wel aandacht voor structurele zaken die al een deel van het probleem opvangen: automatische indexering bijvoorbeeld. Voor hogere inkomens compenseert dit al de volledige meerkost. Oppositie voeren en politiek scoren doet men uiteraard niet op beslist beleid, maar in journalistieke evaluatie mag daar wel aandacht naar gaan. Steekvlampolitiek is ook vermoeiend en de drang om nieuwe maatregelen te nemen bij elk probleem zorgt op de duur voor overcompensatie.

Wim Boone (42) Harelbeke