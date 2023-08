Wie wordt voorzitter van Open Vld? ‘Kandidaten hebben amper tijd om zich voor te bereiden, en stemmen kan niet digitaal. Da’s niet eerlijk’

Er komen dan toch voorzittersverkiezingen bij Open Vld. Het is afwachten of er in extremis een geloofwaardige uitdager voor Tom Ongena opstaat. De geschiedenis leert dat het dan nog wel eens spannend kan worden.

Even terug naar 4 juli. Op het liberale partijhoofdkwartier in de Brusselse Melsensstraat wordt Tom Ongena (47) aangeduid als waarnemend voorzitter. Zijn mandaat zal lopen tot na de verkiezingen in 2024 en zijn voornaamste taak is om opnieuw rust te brengen in de blauwe rangen, na het tumultueuze vertrek van Egbert Lachaert.

Eind juni is Lachaert plotseling opgestapt, na een aanslepende richtingenstrijd met premier Alexander De Croo. De Oost-Vlaming ziet het in de gegeven omstandigheden niet meer zitten om Open Vld naar de stembus te leiden.

Van voorzittersverkiezingen, die statutair nochtans verplicht zijn bij Open Vld, is op 4 juli geen sprake. Het gaat om een politieke aanduiding, op voorzet van de premier. Al krijgt deze aanduiding na kritiek vanuit de eigen achterban een democratisch jasje aangemeten. Er wordt aangekondigd dat Ongena zijn mandaat bekrachtigd moet worden door een groot ledencongres in september. Zo zal zijn aanstelling toch groen licht krijgen van de basis.

DNA

Vandaag blijkt dat Ongena, na een rondgang langs lokale afdelingen de voorbije weken, uiteindelijk toch een stap verder wil gaan. Tijdens het ledencongres op zaterdag 23 september op de VUB-campus zullen er verschillende kandidaturen mogelijk zijn, meldt hij. Het is dan aan de leden die fysiek opdagen om te beslissen wie Open Vld naar de verkiezingen brengt. Deze manier van werken is maandag goedgekeurd door het partijbestuur.

“Ik ben blij dat het partijbestuur mijn voorstel heeft goedgekeurd. De ledendemocratie zit diep in ons DNA en die doen we met deze beslissing alle eer aan”, schrijft Ongena in een kort persbericht. Aan de telefoon verduidelijkt hij dat het om een compromis gaat tussen een groot deel van de achterban dat geen tijd wil verliezen met een lange interne strijd en een ander groot deel dat de basisdemocratie hoog heeft zitten. “En ik behoor zelf ook tot deze groep.”

Of er tegenkandidaten zullen opstaan voor Ongena is onduidelijk. Er wordt dan vaak naar Els Ampe gekeken - de Brusselse die zich al langer scherp uitlaat over de gang van zaken binnen Open Vld. Ook deze keer spaart Ampe haar kritiek niet. “Dit worden zeker geen volwaardige voorzittersverkiezingen. Tegenkandidaten krijgen amper een paar weken de tijd om zich voor te bereiden en er kan uitzonderlijk niet digitaal gestemd worden. Dat is niet eerlijk.”

Ampe overweegt naar eigen zeggen een kandidatuur voor het voorzitterschap. Voorlopig circuleren er weinig andere namen. Al valt een worp naar de macht van een outsider nooit uit te sluiten. Voorzittersverkiezingen vormen traditioneel een podium voor ambitieuze nieuwkomers in een partij. Wie zich kandidaat stelt, zal wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, zoals een minimumaantal handtekeningen ophalen bij collega's.

Tegendraads

In het nachtmerriescenario van de partijtop duikt er straks een tegenkandidaat op die de misnoegde donkerblauwe achterban mobiliseert. Ongena: “Maar we moeten consequent zijn met onszelf en ik geloof rotsvast in mijn eigen project.”

Dat de Open Vld-leden soms tegendraadse trekjes hebben, daar is oud-voorzitter Lachaert het levende voorbeeld van. In 2012 daagde Lachaert, toen nog als onbekende mandataris uit Merelbeke, Gwendolyn Rutten uit voor het voorzitterschap. Rutten genoot de steun van de Melsensstraat (destijds verzinnebeeld in een beruchte ‘trapfoto’ met Rutten op de voorgrond en de voltallige partijtop achter haar) en haalde het finaal. Maar Lachaert wist het wel spannend te maken: hij kreeg zowaar 40 procent van de stemmen, vooral vanuit donkerblauwe hoek.

Lachaert zelf is intussen helemaal van het voorplan verdwenen. Hij laat de debatten binnen Open Vld aan zich voorbijgaan en is sinds dit weekend in Roemenië, voor een fietstocht dwars door het Kaukasusgebergte.