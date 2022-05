Wie vermoordde Shireen Abu Akleh? Israeli’s en Palestijnen twisten om de kogel die de Al Jazeera-journalist doodde

Israël en de Palestijnse Autoriteit ruziën niet alleen over de vraag wie verantwoordelijk is voor de dood van Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh, maar ook over wie het onderzoek naar de moord mag uitvoeren. Centraal staat hierin de kogel waarmee Akleh door het hoofd is geschoten.

Woensdag werd de Amerikaans-Palestijnse Abu Akleh neergeschoten terwijl zij aan het werk was in de stad Jenin, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens de Palestijnse autoriteiten is Abu Akleh vermoord door het Israëlische leger. Dat zeggen ook de collega’s waarmee zij op pad was toen het gebeurde. Israël stelde echter vrijwel direct dat Abu Akleh is geraakt bij een vuurgevecht tussen het leger en gewapende Palestijnen, en dat niet duidelijk is van welke kant de fatale kogel kwam.

De vraag om een onderzoek klinkt uit vele monden: Israël wil haar onschuld aantonen, de Palestijnse Autoriteit wil dat de schuld van Israël wordt aangetoond, en de Verenigde Naties (en vele anderen) roepen op om de waarheid boven tafel te krijgen.

Belangrijk bewijs

De kogel die Abu Akleh heeft gedood vormt daarbij belangrijk bewijs: er kan worden afgelezen uit welk wapen hij werd afgevuurd en wellicht ook uit welke richting en vanaf welke afstand. De Palestijnse Autoriteiten weigeren de kogel echter uit handen te geven. Woensdag stelde Israël al voor om een gezamenlijk onderzoek uit te voeren, maar dat werd direct door de Palestijnse leider Abbas van tafel geveegd. “Zij hebben die misdaad begaan, dus wij vertrouwen het niet”, zei hij donderdag. “We gaan naar het Internationaal Strafhof in de hoop de criminelen op te sporen.”

Volgens de Verenigde Staten beschikt Israël juist over de middelen en capaciteiten om grondig onderzoek te verrichten, liet een woordvoerder donderdag weten. Israël vreest dat de kogel bewust door de Palestijnen wordt achtergehouden om de ware herkomst ervan te verbergen.

Bekend gezicht

Donderdag kwamen tienduizenden Palestijnen in Ramallah samen voor een herdenkingsdienst van Abu Akleh. De journalist was een bekend gezicht in de Arabische wereld: al sinds de jaren negentig was zij de correspondent die namens Al Jazeera verslag deed van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Familie, vrienden en collega’s droegen haar lichaam door de stad, waar mensen vol verdriet en woede samendromden om haar de laatste eer te bewijzen.

Uiteindelijk werd de kist, waar de Palestijnse vlag overheen was gedrapeerd, naar het hoofdkantoor van president Abbas gedragen, een plaats die de afgelopen jaren nauwelijks geopend is geweest voor het publiek. Tijdens een ceremonie zwoor president Abbas dat de moordenaars gevonden zouden worden, en kende hij Abu Akleh de Al-Quds-ster toe, een hoge onderscheiding die normaal gesproken alleen wordt gegeven aan ministers, parlementsleden of ambassadeurs.

“Shireen gaf een stem aan de waarheid”, zei Abbas. “Een nationale stem die het lijden van de moeders, de martelaren en de gevangenen van Jeruzalem en van de vluchtelingenkampen verwoordde. Zij werd gedood terwijl zij de boodschap van het Palestijnse volk wilde overbrengen.”

Abu Akleh wordt vrijdag begraven in haar geboorteplaats Jeruzalem.

Beeld ANP / EPA