Wie is staatssecretaris Nicole de Moor? Bijna iedereen zegt: zeker geen Thatcher

Wie is Nicole de Moor, de nieuwe cd&v-staatssecretaris voor Asiel en Migratie? Inhoudelijk een topper, zoveel is duidelijk. En verder? ‘We vonden haar eerder links.’

Het komt zelden voor, maar in de coulissen van de Wetstraat is haast iedereen het over één ding eens wanneer het over Nicole de Moor gaat. De bijnaam ‘warme Thatcher’, haar maandag toebedeeld door de nieuwe cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: weg ermee, aub. Die bijnaam zegt eerder iets over de richting die Mahdi uit wil met zijn partij, ongegeneerd conservatief, dan dat hij ons iets vertelt over De Moor – de kabinetschef van Mahdi die nu een plek opschuift in de rangorde.

“Ik zou Nicole nooit omschrijven als een warme Thatcher, neen. Ik heb het nooit zo gehad voor Thatcher en dat toevoegsel ‘warme’ maakt het niet goed in mijn ogen”, lacht Kris Peeters, vier jaar lang haar baas als cd&v-vicepremier in de regering-Michel. “Nicole is op mijn kabinet begonnen als migratiespecialist. Haar kennis was toen al indrukwekkend. Ik heb veel goede discussies met haar gehad. En wat ik erg kon smaken, was dat ze altijd een menselijke blik op dossiers wist te behouden. Ze combineert haar intelligentie met een ‘laat de voetjes op de grond’-instelling.”

“Ik herinner me haar als een hartelijke vrouw, een harde werker die haar dossiers perfect kende. Inhoudelijk vonden we haar wel eerder links”, vertelt Vlaams parlementslid Maaike De Vreese, in de vorige regeerperiode adviseur op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Ze is niet dé migratiespecialiste van de Wetstraat, zoals Mahdi beweert, maar zeker wel een van de toppers. De migratiewetgeving, die kent ze op haar duimpje. En dat zal dat nodig zijn: er wacht haar een zware opdracht. De huidige opvangcrisis is deels haar verantwoordelijkheid, als kabinetschef van Mahdi. Ze kan zich niet verschuilen achter het ‘oude’ beleid.”

Opvangcrisis

Het klopt: De Moor mag/moet de komende dagen meteen in het diepe springen. Ze wordt donderdag verwacht op het kernkabinet, waar de opvangcrisis op de agenda staat. Al maanden kampt België met een groot tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Het gevolg is honderden strenge veroordelingen van rechters. En hoewel de fundamentele oplossing bij Europa ligt – mensen op doorreis moeten opvang krijgen in het land waar ze eerst aankomen – verandert dit niets aan de pijnlijke beelden van asielzoekers die hier op straat belanden omdat er geen plaats is.

Organisaties zoals 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen dringen aan op een oplossing. De nieuwe staatssecretaris kan de vrije opvangplaatsen voor Oekraïners gebruiken, vinden ze. Zelf zegt De Moor dat ze snel “de krachten wil bundelen” om een noodopvangcentrum op poten te zetten voor asielzoekers. Welke vorm dat centrum aanneemt, speelt voor haar niet echt een rol. “Wat ik vooral wil is snel voldoende opvangplaatsen. Of dat nu in tenten is, of in een gebouw, maakt me minder uit.” Naar verluidt zou De Moor een gebouw in Brussel op het oog hebben.

“Ik verwacht van de nieuwe staatssecretaris dat ze een eigen koers vaart en geen verlengstuk wordt van Mahdi”, reageert Ben Segers, Kamerlid en migratiespecialist van Vooruit. “Dat ze de rede wat terugbrengt op het departement Asiel en Migratie, ook. Onder Mahdi merkte je de laatste weken dat hij zich aan het warmlopen was voor het voorzitterschap, met straffe uitspraken tot gevolg. Wat binnen de coalitie dan weer voor spanning zorgde. Hopelijk herneemt De Moor de beleidslijn uit het federaal regeerakkoord – waar we in 2020 intensief samen aan geschreven hebben.”

Verhuizen

De electorale kracht van De Moor blijft een vraagteken. Een keer heeft ze zich al verkiesbaar gesteld, in 2019, op een Brusselse cd&v-lijst. Zonder succes. Als eerste opvolger kreeg ze 379 voorkeurstemmen achter haar naam. Dat zal veel beter moeten bij de verkiezingen binnen twee jaar. Cd&v wil opnieuw groeien en dan moet elk boegbeeld zijn deel doen. Wat nu al vaststaat, is dat De Moor haar woonplaats Anderlecht zal inruilen voor het Waasland, waar haar roots liggen. In Oost-Vlaanderen moet ze de kopvrouw worden naast vicepremier Vincent Van Peteghem.

“Het is een gok”, geeft Kris Peeters toe. “Je weet nooit of een kabinetschef ook een goede politicus wordt. Maar ik denk dat het goed komt. Ze heeft alle eigenschappen om stemmen te halen. Als Francken haar vanuit de oppositie wil testen, en dat gaat hij zeker doen, dan voorspel ik dat hij van een kale kermis zal thuiskomen. Trouwens: toen Yves Leterme mij in 2004 kwam halen bij Unizo om minister te worden, had ik ook nog nooit deelgenomen aan verkiezingen. Achteraf gezien bleek dat geen punt. Al kan ik je verzekeren dat het op verkiezingsdag toch spannend is (lacht).”

Ook Vlaams minister Benjamin Dalle, de cd&v-kopman in de hoofdstad, gelooft in de slaagkansen van De Moor. “Tijdens de campagne van 2019 ben ik samen met haar van deur tot deur gegaan in Kuregem, haar wijk. Ik merkte meteen: dit is iemand die heel daadkrachtig is – in die zin is ze wel een beetje een iron lady – maar ook diplomatisch. En dat sloeg wel degelijk aan. Want mensen doen graag wat meewarig over het aantal stemmen van Brusselaars, maar voor Nederlandstaligen is het hier vechten voor elke stem. Ik denk dat ze een verschil kan maken voor onze partij.”

Het laatste woord is aan De Moor. Wat verwacht zij er zelf van? “De inhoudelijke lijn wordt verdergezet. Al heb ik natuurlijk wel een andere persoonlijkheid en een andere communicatiestijl.”