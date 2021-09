Wie is Franziska Giffey, binnenkort de eerste vrouwelijke burgemeester van Berlijn?

In 2010 werd Giffey, die in Oost-Duitsland opgroeide en sinds 2007 lid van SPD, districtsburgemeester van het Berlijnse stadsdeel Neukölln.

Ondanks haar zachte piepstemmetje, het gevolg van een chronisch keelprobleem, stond ze er bekend als direct en zo nodig hard. Zo liet ze onder meer een extra openbaar aanklager naar het stadsdeel halen om grote en kleine criminelen sneller te kunnen laten berechten.

‘Die kan alles’

In 2018 maakte Giffey een medaillewaardige carrièresprong: van districtsburgemeester, naar minister van Familie, Senioren, Vrouwen en Jeugd onder bondskanselier Angela Merkel. De Süddeutsche Zeitung vroeg in Neukölln toen bij burgers en instanties of ze vertrouwen hadden in hun burgemeester als minister. De krant kreeg overal hetzelfde antwoord: ‘die kan alles.’

Ze vervulde die rol tot ze in mei aftrad na een schandaal rond plagiaat in haar proefschrift. Dat werd een maand later ingetrokken door de Vrije Universiteit Berlijn. “Ik blijf bij wat ik heb gezegd: dat ik mijn werk aan het proefschrift naar beste vermogen en geweten heb gedaan”, zei ze bij haar aftreden als minister. “Het spijt me als ik fouten heb gemaakt.”

Eerste vrouwelijke burgemeester van Berlijn

Nu ziet het ernaar uit dat Giffey het als topkandidaat van de sociaaldemocraten schopt tot burgemeester van de Duitse hoofdstad. De Berlijnse politiek moet nog wel instemmen met de nieuwe burgemeester. Ze wordt vermoedelijk de opvolger van partijgenoot Michael Müller, die zich niet opnieuw verkiesbaar stelde.

Ook vanuit Frankrijk kon Giffey op steun rekenen, nog voor de Duitse verkiezingen plaatsvonden. “Twee vrouwen in deze twee grote steden, dat zou een mooi signaal zijn”, zei de Parijse burgemeester Anne Hidalgo van de Parti Socialiste (een Europese zusterpartij van de SPD) in een videoboodschap. “Dus, Franziska, Parijs staat achter je.”

Coalitie

Berlijn wordt momenteel geregeerd door een coalitie onder leiding van de SPD, samen met Die Linke en De Groenen. Deze samenwerking kan worden voortgezet, omdat ze samen een meerderheid van de stemmen hebben. SPD wist bij de verkiezingen van zondag 21,4 procent van de kiezers achter zich te krijgen. De Groenen staat met 18,9 procent op twee, gevolgd door de CDU met 18,1 procent van de stemmen. Die Linke heeft 14 procent van de stemmen gekregen.