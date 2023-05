Wie is er bang van een Vlaamse gemeenschap?

Natuurlijk zal de N-VA de nagelnieuwe Canon van Vlaanderen gebruiken voor haar eigen identiteitsdiscours. Is dat voldoende reden om de Canon dan maar af te zweren?

De N-VA liet er niet bepaald gras over groeien. Ben Weyts, als Vlaams minister van Onderwijs opdrachtgever van ‘de canon van Vlaanderen’, was zo “fier” over het resultaat dat hij zelf dinsdagmiddag het afgesproken embargo-uur doorbrak en het promotiefilmpje te vroeg lanceerde. Het was het startschot voor een, welja, ­kanonnade aan Facebook-berichten en tweets van partijgenoten om de nog verse Canon aan te prijzen én in de eigen ideologische lijn in te passen. “Stap voor stap, naar onze Vlaamse natie”, tweette Kamerlid Theo Francken gloedvol.

Daarmee leek bewezen wat vele canonsceptici vooraf en achteraf (maar toch vooral vooraf) vreesden: die hele canon moet vooral dienen om het identitaire vertoog van de N-VA te stutten. Het was het hoofdargument van een groep voorname historici onder leiding van de Leuvense hoogleraar Jo Tollebeek om vorig jaar al in een heel kritisch standpunt voor de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bij voorbaat ruim afstand te nemen. “De canon is ontworpen als een middel om een politieke agenda te verwezenlijken: hij is een hefboom in een identitair project”, schreven zij. En niet zomaar een politieke agenda, maar wel één die zich exclusief richt op wat “zuiver Vlaams” is.

Dat het met dat zuivere en enggeestige beeld in de uiteindelijke Canon best meevalt, is inmiddels voldoende betoogd. Maar scepsis was bij aanvang wel gewettigd. De canon werd officieel gelanceerd in het hoofdstuk ‘Een zelfbewust Vlaanderen’ in het regeerakkoord van Jambon I: “Het is essentieel dat we de Vlaamse identiteit complexloos kunnen beleven, onder meer via gedeelde symbolen”, klonk het daar. Ook op andere plaatsen is dat bestuursakkoord behoorlijk identitair gekruid. Het is niet verboden in die keuzes de vingerafdrukken te lezen van eerdere coalitie­gesprekken met radicaal-rechts. Alsof N-VA wilde bewijzen dat het ook zonder het VB stevig rechts-nationalistisch uit de hoek kan komen.

Tegelijk moet worden gezegd dat de N-VA nu eenmaal een Vlaams-nationalistische partij is. Als zo’n partij een regering leidt, kun je dus verwachten dat ze Vlaams-nationalistische projecten doordrukt, omdat ze meent daar het mandaat voor gekregen te hebben. Kiezers die daar ontstemd over zijn, moeten dus vooral niet op de N-VA stemmen, net zoals kiezers die pakweg kerncentrales in de energiemix willen beter niet op Groen stemmen.

De meest dringende reden waarom N-VA nu zo opzichtig de Canon claimt, is dan ook veeleer tactisch. Dit project moet het flamingante deel(tje) van de achterban, dat de voorbije tien jaar nog niet veel te vieren heeft gehad, sussen. Het is geen toeval dat in het Vlaams Parlement de hardste kritiek op de Canon juist komt van concurrent VB, die om datzelfde segment kiezers strijdt, en het resultaat te “on-Vlaams” vindt.

Juist daarom komt de sudderende progressieve kritiek op de Canon − niet in het parlement, wel bij historici en sommige spraakmakers − goed uit. Meer dan de weloverwogen inhoud schenken die waarschuwingen voor ideologisch misbruik de Canon de waarde van een Groot Politiek Succes. De principiële kritiek laat N-VA toe te verdoezelen dat de inhoudelijke keuzes van de Canon zich helemaal niet zo makkelijk in een klassiek Vlaams stichtingsverhaal laten inschrijven. Door het gejuich bij N-VA-toppers heen klinkt dan ook een zekere provocatie ten aanzien van ‘links’ door: hoe luider de tegenreactie, hoe groter de claim die N-VA kan maken. ‘Owning the libs’ , heet dat in het Amerikaans-Engelse politieke jargon: links aftroeven als politiek doel op zich.

Exact hetzelfde gebeurde bij Het verhaal van Vlaanderen. Ook dat succesvolle tv-programma bleek soms nogal ontnuchterend te zijn voor enkele taaie, Vlaams-nationalistische mythes, zoals over de frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog. Toch pakt N-VA-voorzitter Bart De Wever er trots mee uit, met als belangrijkste argument dat sommige progressieve stemmen kritisch zijn en dat het dus wel goed moet zijn.

Dat vooral historici met naam en faam zich tegen het succes van zowel Het verhaal als de Canon verzetten, wekt verbazing. Achterdocht is geboden wanneer politieke recuperatie van de wetenschap dreigt. Maar de ontegensprekelijke inhoudelijke kwaliteit, zeker van de Canon, leidt er wel toe dat de belangstelling voor het vak nooit eerder zo groot was. Geschiedenis is plots een gespreksonderwerp aan vele gezinstafels. Hoezo is dat geen maatschappelijke winst? Historici zouden juist blij moeten zijn met dit succes, zoals snookerclubs gelukkig zijn met de wereldtitel van Luca Brecel.

Dat is zeker zo omdat die Canon niet zomaar een nationalistisch verhaaltje op de mouw speldt. Integendeel, hardnekkige mythes worden vakkundig en voor een breed publiek gesloopt. Neem het betwiste hoofdstuk over de oorlogs­collaboratie. Door daar niet de beruchte kopstukken van de nazicollaboratie maar wel de massamoord op de burgers van Meensel-Kiezegem als centraal punt te nemen, verschuift de Canon slim en ondubbelzinnig de focus. Een partij die toch nog een onverbeterlijke nazihandlanger als ­August Borms blijft vereren, heeft voortaan wat uit te leggen.

Zelfs de hypothese dat de Canon de Vlaamse natievorming impliciet promoot alleen maar door exclusief vanuit een Vlaams perspectief naar geschiedenis te kijken − wat politicoloog Dave Sinardet als een vorm van ‘banaal nationalisme’ duidt − verdient stevige nuance. Een behoorlijk aantal vensters zou zo in een Belgische variant van de Canon kunnen. De totstandkoming van de Belgische grondwet krijgt zelfs een apart venster. Dat wijst er juist op hoe nauw en onlosmakelijk de Belgische en Vlaamse geschiedenis en identiteit met elkaar verknoopt zijn. Ook dat is dus niet meteen hoe de N-VA haar onafhankelijke natie droomt. Het toont wel hoe de meeste Vlamingen hun identiteit feitelijk beleven.

Dat is ook voor al die progressieve canonsceptici een probleem. De canon van Vlaanderen construeert heus geen fictieve, opgelegde Vlaamse identiteit. Op een slimme, laagdrempelige manier geeft het wel een redelijk accuraat beeld weer van hoe menig Vlaming het lidmaatschap van de Vlaamse gemeenschap zelf beleeft, en hoe dat mogelijk zo gekomen is. De keuze om bijvoorbeeld ‘lintbebouwing’ een venster te gunnen, klinkt verrassend, maar biedt een veel treffender inzicht in ruimtelijke wanorde als het kernprobleem van het Vlaamse beleid dan eender welk hoofdstuk over staatshervorming zou kunnen.

Waarom die realiteit ontkennen? Waarom ze problematiseren als een riskante constructie, die wel tot separatisme en rechts-nationalisme moet leiden? Waarom bang zijn van het idee dat er ook een Vlaamse gemeenschap bestaat in de niet-institutionele zin van het woord? Waarom zou het een probleem moeten zijn dat mensen die op dezelfde lap grond wonen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van die lap grond, die mede hun welzijn, hun geluk en hun trauma’s heeft vormgegeven? Juist door ervoor weg te duiken geven sommige progressieven het monopolie aan de anderen om die identiteit exclusief in te vullen.

Toevallig net voor de bekendmaking van De canon van Vlaanderen, barstte er een andere discussie los, over de wenselijkheid van 8 mei als feestdag ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een erg gelijkaardig debat, met min of meer dezelfde kampen in een tegenovergestelde positie. Bij de 8 meikwestie zijn het vooral de rechts-nationalisten die zich defensief opstellen, omdat ze links ervan verdenken het initiatief te willen kapen. Het is allemaal nogal vermoeiend. Het is een veilige gok dat een grote meerderheid van de Vlamingen zich thuisvoelt in een Vlaamse gemeenschap binnen België, die niet bang is van haar eigen geschiedenis en tegelijk taboeloos de oorlog durft te herdenken.