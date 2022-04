Weg naar Hooggerechtshof ligt open voor Ketanji Brown Jackson, met dank aan drie Republikeinen

‘Na het dossier en de getuigenis van rechter Jackson te hebben bestudeerd, ben ik tot de conclusie gekomen dat ze een goed gekwalificeerde juriste is en een eerzaam persoon’, zei senator Mitt Romney maandag in een steunverklaring. Romney erkende dat hij het niet altijd eens zal zijn met de uitspraken van deze liberale rechter, maar hij gelooft wel in haar integriteit.

Ook twee andere Republikeinen, Lisa Murkowski en Susan Collins, spraken hun steun uit voor Jackson. Hierdoor is de kans klein dat ze niet genoeg stemmen behaalt.

Naar verwachting zullen alle Democraten, die de helft van de zetels in de Senaat bezetten, óók voor Jacksons benoeming zijn. Zelfs Joe Manchin, de meest conservatieve Democraat die het niet altijd eens is met zijn partijgenoten, is van plan haar te steunen.

Meeste Republikeinen tegen benoeming

Eind februari werd Jackson door president Joe Biden voorgedragen als kandidaat voor het Hooggerechtshof. Twee weken geleden mochten senatoren haar aan de tand voelen tijdens hoorzittingen. Zij bepalen uiteindelijk of Jackson mag toetreden tot het hoogste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Staten.

Hoewel Jackson, die opgroeide in Miami als kind van twee leraren, goed ligt bij beide partijen zullen de meeste Republikeinen toch tegen haar benoeming stemmen. In de ogen van sommige senatoren is Jackson ‘activistisch’. Ook zou ze als rechter niet hard genoeg straffen.

Ketanji Brown Jackson Beeld Getty Images

Jarenlang verdedigde Jackson mensen die zelf geen advocaat konden betalen, van Guantanamo Bay-gevangenen tot drugscriminelen. Mensen die soms jarenlang het gevangenissysteem in verdwenen. Als vicevoorzitter van de US Penalties Commission, die strafbepalingen onderzoekt, initieerde ze een wet waardoor 30.000 voornamelijk zwarte Amerikanen en Latino’s strafvermindering kregen.

Jackson zal de eerste zwarte vrouw in het Amerikaanse Hooggerechtshof worden. Van de 115 rechters die er tot nu toe hebben gediend, waren er slechts twee zwart en dat waren mannen.