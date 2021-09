Weer een stap dichter bij coronapas vanaf 1 oktober: Brusselse regering keurt ordonnantie goed

De tekst gaat nu voor advies naar de Raad van State en de Gegevensbeschermingsauroriteit. Tegelijk overlegt de regering met de verschillende sectoren , sociale partners en burgemeesters. Na de definitieve goedkeuring verhuist de tekst naar het Brussels Parlement.

De regering (GGC) mikt op begin oktober voor de uitvoering en wil nadat alles op punt is gesteld controles en sancties invoeren vanaf halverwege oktober zodra die sancties zijn goedgekeurd en bekendgemaakt. De burgemeesters krijgen door de ordonnantie de mogelijkheid om adminstratieve sluitingen op te leggen.

Over welke sectoren gaat het?

De sectoren die in de ontwerpordonnantie staan vermeld, zijn dezelfde als degene die in het samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de deelstaten zijn opgenoemd:

• Dancings en discotheken

• Restaurant, hotel en cafésector (niet van toepassing voor de terrassen waarvoor de huidige regels blijven gelden)

• Sport- en fitnesscentra (niet voor buitenevenementen met minder dan 200 personen)

• Handelsbeurzen en congressen (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken)

• Inrichtingen uit de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken)

• Residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen; en evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten

Vanaf welke leeftijd mag er naar de coronapas gevraagd worden?

Er mag geen CST gevraagd worden aan burgers jonger dan 16 jaar, behalve wanneer zij een zorginstelling of een massa-evenement bezoeken. Het CST zal daarenboven nooit verplicht worden voor essentiële activiteiten, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot onder meer het openbaar vervoer, scholen, gemeentebesturen, het werk of , de bank.

Deze uitzonderlijke maatregel mag maar voor een beperkte duur van maximaal drie maanden gelden, afhankelijk van hoe de gezondheidssituatie evolueert.

Waarom wil Brussel het gebruik van de coronapas uitbreiden?

Met de uitbreiding van de coronapas beoogt de Brusselse regering voornamelijk een najaarsgolf tegen te houden. De vaccinatiegraad in de hoofdstad blijft namelijk een pak lager dan in de rest van het land. Brussel hoopt dat de pas een extra stimulans kan zijn voor Brusselaars om zich alsnog te laten vaccineren. Zo werden er na de aankondiging in Frankrijk van de coronapas in de horeca in 72 uur maar liefst 3 miljoen afspraken gemaakt.

Brussel zou zo heel wat van onze buurlanden volgen, die al een coronapas invoerden. Onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland vragen een bewijs van vaccinatie, recent herstel of een negatieve coronatest, bijvoorbeeld om de horeca binnen te mogen of voor culturele of sportieve activiteiten.