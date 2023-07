We hebben niks met dealmakers voor wie elke stap goed is, maar ook sterke rouwdouwers moeten we niet

In de voorspelbare kritiek op het pensioenakkoord van de regering-De Croo klinkt de roep door om een krachtdadiger beleid. Maar als een bewindsman dan eens hard van stapel loopt, is het weer niet goed. Moet de immer boze kiezer niet eens zelf voor de spiegel gaan staan?

‘Je moet opletten dat je niet alle geëngageerden wegjaagt van de politiek. Wie wil over tien jaar mijn job nog doen?” Het was een intrigerende uitspraak van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in zijn 11 juli-­interview in De Tijd. Intrigerend, omdat de minister-president een ­terecht punt maakt. Er is een probleem met braindrain in de politiek. Lokale lijsten vinden niet genoeg kandidaat-gemeenteraadsleden meer, terwijl tegelijk gerenommeerde politici weglopen uit de oververhitte nationale arena.

Anderzijds is Jan Jambon misschien niet de best geplaatste toppoliticus om zich te beklagen over de harde kanten van de stiel. Jambon krijgt vaak harde kritiek te verwerken, maar die heeft zelden te maken met zijn persoonlijkheid, wel met het matige rapport van zijn regering. De ­regering-Jambon is de voortzetting van het vorige kabinet, ideologisch coherent centrumrechts, en ze geeft leiding aan een van de welvarendste gewesten ter wereld. Dan mag je iets verwachten. Onder het succes van het budgettaire evenwicht gaan evenwel vele onbeantwoorde maatschappelijke noodkreten schuil, zoals in de gehandicaptenzorg, samen met een politiek van subsidiewillekeur, waarvoor het Vlaams Culinair Centrum – prijskaartje: 38 miljoen euro – symbool is gaan staan.

Bovendien is het de partij van Jan Jambon, de N-VA, die in dit land de tactiek van de permanente campagne lanceerde. Mede daardoor is de politieke actualiteit steeds meer een onophoudelijke stroom van incidenten en conflictjes geworden. Dan is het een tikje schijnheilig om te waarschuwen voor de menselijke tol van die spektakelpolitiek. Zeker omdat Jambon zelf de schadelijkste aanvallen uit eigen rangen te verwerken krijgt. Het was zijn voorzitter, Bart De Wever die, ook in De Tijd, de reputatie van zijn minister-president een liefdevolle genadeslag gaf: “Jan zaagt dikke planken, maar de fijne afwerking is niet zijn ding.” En nu is het de N-VA-top die Jambon via nieuwssite Business A.M. al afserveert naar het Europees Parlement.

Doemtaal

Los van het palmares van Jan Jambon is de vraag die hij stelt pertinent. Wie wil over een jaar of tien nog het nobele mandaat van volksvertegenwoordiger opnemen? Een kritische houding jegens de macht is een teken van vitaliteit in een democratie. Vandaag schiet de kritiek alle kanten op. Kritiek wordt destructieve sikkeneurigheid. Het is, letterlijk, nooit goed. Dat geldt zowel voor de Vlaamse als de federale regering.

Zo kon je de negatieve evaluatie van het federale pensioenakkoord al op voorhand opschrijven. Te weinig, te laat, het stelt allemaal niets voor... Van Stijn Baert over Marc De Vos tot Geert Noels en Peter De Keyser, de bekende stemmen uit het sociaal-economische opinielandschap zijn voorspelbaar eensluidend in de kritiek dat de regering-De Croo weer niet verder is geraakt dan wat gerommel in de marge. Bovendien uiten ze die kritiek in een apocalyptische doemtaal over een pikzwarte toekomst die bijvoorbeeld over de klimaatverandering terecht niet meer getolereerd wordt. Als het over de vergrijzing gaat, mag doemdenken plots wel.

Nuance is op zijn plaats. Dat het uiteindelijke pensioenakkoord slechts een bescheiden stap in een noodzakelijke, grotere hervorming is, klopt volledig. De opdracht om onze welvaartstaat ook in de komende decennia betaalbaar te houden, is zwaar. Het grote, lopende tekort op de begroting maakt de taak alleen maar lastiger, zo bevestigde ook de commissie Vergrijzing van het Planbureau deze week nog eens. Allemaal juist.

Maar er is ook een context. De regering-De Croo is uit coronanood geboren, ze herbergt een bonte coalitie van partijen, van wie sommige liever nooit met elkaar in het kabinet hadden gezeten. Aan afspraken over grote sociaal-economische hervormingen zijn de meerderheidspartijen vooraf nooit toegekomen. Achteraf bekeken was het misschien zinvol geweest als de Vivaldi-­noodregering na de coronacrisis haar mandaat had teruggegeven aan de kiezer, zoals links en rechts weleens gefluisterd is.

Hoe dan ook is het een beetje makkelijk om nu bij elk compromis te oordelen dat het te minnetjes is. Het hoogst haalbare, zowel voor de pensioen- als de fiscale hervorming, is dat kleine akkoorden de weg plaveien voor grotere plannen, die in de volgende regeerperiode(s) dan hopelijk wel van de grond raken.

Dat een regering stapvoets traag hervormt, kan moeilijk nieuws zijn. Zo gaat het in België al tachtig jaar, sinds het einde van de Tweede ­Wereldoorlog. Dat frustreert, maar het levert ons land wel al decennialang hoge welvaart en sociale vrede op. Met een door nostalgie bewasemde blik kijken velen vandaag naar het saneringssucces van de christen-democratische premiers Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene in de vorige eeuw, maar ook zij konden pas echt doorpakken toen de druk van buitenaf groot werd. Zal het nu anders gaan?

Georganiseerde deceptie

Achter de commentaren op het pensioen­akkoord en andere compromissen schuilt de roep om een sterker leiderschap. Het gekke is: ook daar toont de politieke actualiteit een mooi voorbeeld van. En ook daarop is de kritiek immens. Frans Timmermans, Europees commissaris voor Klimaat en architect van de Green Deal, is het prototype van de sterke politieke leider, die forse stappen zet en hervormingen doorduwt. Ook van zijn bevoegdheid – klimaat – kun je moeilijk de urgentie ontkennen. Timmermans kreeg zijn verregaande mandaat precies omdat men vond dat vorige EU-Commissies te slap uit de verf kwamen.

Wéér niet goed dus. Timmermans wordt juist aangewreven dat hij rijdt zonder omzien, afdwingt zonder veel overleg, en daarmee een symbool is van het democratisch falende Europese bestuur. Commissaris Timmermans een toontje lager doen zingen, en van zijn Green Deal wat vleugels bijknippen, was dan ook een belangrijke motivatie in het verzet tegen de natuurherstelwet in het Europees Parlement. Het uiteindelijke resultaat werd door vele politici en analisten gevierd als een overwinning: een compromis! Inhoudelijk verdient dat uiteindelijke vergelijk ook krediet. Maar het is wel wonderlijk: wordt er bij het ene compromis geroepen om meer daadkracht, dan wordt er bij daadkracht geroepen om een compromis.

Dat is geen kwestie van ideologie: de rechtse kritiek op Timmermans vandaag lijkt erg op het linkse verzet tegen de Finse economiecommissaris Olli Rehn, tien jaar geleden.

De vraag van Jan Jambon – wie wil deze job nog doen? – verdient dan ook een herformulering. Welk type politicus willen wij, burgers, eigenlijk? Willen we dealmakers voor wie elke stap goed is, als hij maar vooruit gaat? Blijkbaar niet. Of willen we sterke rouwdouwers, overtuigd van het eigen grote plan? Blijkbaar ook niet. Ook media-analisten mogen zich daarover bezinnen. Als je bij elk compromis verlangt naar een spectaculaire, grote hervorming en bij elke grote hervorming naar een compromis, organiseer je mee het grote onbegrip over de politiek.

Zo komt een constructieprobleem in het politieke bestel zelf bloot te liggen. Ons systeem is er per definitie een van coalities en compromissen, maar partijen en politici profileren zich juist met de belofte dat ze niet zullen toegeven op hun eigen plannen. Dat is de georganiseerde deceptie.

Compromissen werden ook vroeger al gesloten. Toen stond er tussen politiek en burger een verzuild middenveld van organisaties die akkoorden uitlegden, bezorgdheid registreerden en beleidspijn verzachtten. Vandaag is de burger een individuele politieke consument die in de shoppingmall van de particratie het mandje vollaadt en boos foetert op de rekening aan de regeringskassa. Zolang we dat probleem niet onder ogen zien, zal het politieke onbehagen voortwoekeren.