Wat Vlaanderen en België kunnen leren van de jongste politieke omwenteling in Nederland

De kans dat een partij vanuit het niets het hele politieke landschap overhoophaalt, zoals de BoerBurgerBeweging (BBB) nu doet in Nederland, is bijna onbestaand in Vlaanderen. Maar dat is niet per se goed nieuws.

Menigeen die woensdagavond vanuit Vlaanderen gefascineerd keek naar de zoveelste omwenteling in de Nederlandse politieke machtsverhoudingen, wist het wel zeker. Dit is een voorafschaduwing van wat ons te wachten staat bij de komende lokale en nationale verkiezingen van 2024. De chrono­logie maakt de associatie logisch, met een Vlaamse regering die nog moet herstellen van haar eigen stikstofcrisis, dé aanjager van de fenomenale opgang van de BoerBurgerBeweging bij de noorderburen.

Er zijn nog meer parallellen: het bredere sentiment van onbehagen, de opeenvolging van politieke incidenten met regeringen − de Vlaamse en de federale − die van de wal in de sloot sukkelen. Dan ligt de voorspelling voor de hand dat weldra ook hier zo’n landelijke protestbeweging het vloerkleed vanonder het politieke bestel wegtrekt.

Dat gaat niet gebeuren. De strakke spelregels van het Belgische en Vlaamse kiesstelsel maken dat zo goed als onmogelijk. De relatief hoge kiesdrempel (in Nederland onbestaand) maakt van het Belgische partijlandschap de facto een gesloten kartel, waar nieuwkomers maar uiterst moeizaam toegang toe krijgen. Wie de muur wil doorbreken, heeft veel tijd en geld nodig. Lijst Dedecker is de notoire maar niet duurzaam gebleken uitzondering. De N-VA deed de machtsbalans in Vlaanderen natuurlijk ook kantelen, maar had eerst wel een alliantie met cd&v nodig om de kiesdrempel te ontwijken. Slotsom: sinds de entree van het ecologisme (Agalev in 1981) brak geen enkele nieuwe politieke partij meer door. Met die politieke versnippering valt het in werkelijkheid reuze mee.

Trend bij uitstek

Daar komt nog bij dat de wetgever ons op nogal paternalistische wijze wil behoeden voor ‘te veel’ verkiezingen. Dat lukt door in de deelstaten legislatuurparlementen in te richten en door alle bovenlokale verkiezingen zoveel mogelijk te laten samenvallen. Zo wordt wel verhinderd dat een deelregering op eigen verdiensten beoordeeld wordt en tegelijk dat een coalitie een tussentijdse ‘midterm’-evaluatie krijgt bij de stembusgang voor een ander niveau. Bedoeling was een situatie van permanente campagne en kieskoorts te vermijden. We kunnen rustig vaststellen dat het tegendeel gerealiseerd is.

Een van de grote winnaars van die democratische inperkingen is ... het Vlaams Belang. Analisten zijn het erover eens dat de BBB in Nederland zo fors kon winnen omdat vele rechtsgeoriënteerde kiezers een partij zochten die zowel het establishment tegen de haren instrijkt als kans maakt op bestuursdeelname. Dat perspectief kunnen rouwdouwers Geert Wilders en Thierry Baudet niet meer bieden, en dus liepen kiezers ook bij hen weg.

Dat risico loopt het VB niet, vanwege het gesloten partijkartel. Tot nu toe kon alleen de N-VA tijdelijk grote groepen VB-kiezers terughalen. Het is geen toeval dat die tendens werd omgekeerd nadat de partij van Bart De Wever haar anti-establishmentclaim moest zien te combineren met een federale regeringsdeelname.

Dat doet, opnieuw, de vraag stellen hoe kansrijk de nieuwe, strakkere opstelling van cd&v onder Sammy Mahdi is. Als beleidspartij bij uitstek blijven christendemocraten in het nadeel tegen een radicalere concurrent, die nooit rekenschap hoeft af te leggen. Nieuw onderzoek van de Duitse politicologen Marcel Lewandowsky en Aiko Wagner naar de kiezersbewegingen bij de uiterst rechtse AfD toont aan hoe moeilijk het is kiezers van zulke partijen terug te winnen zodra ze ‘geradicaliseerd’ zijn. Als defensieve strategie om zo veel mogelijk kiezers bij te houden, is de cd&v-opstelling misschien zinvol. Offensief kiezers terugwinnen die naar het VB vertrokken, is een andere zaak.

Hoeveel kiezers dit cd&v gaat opleveren, valt dus nog zeer te bezien, maar het is wel belangrijk dat een partij de belangen van een landelijk kiespubliek expliciet benoemt. Want de stikstofkwestie ging nooit alleen over stikstof, en nooit alleen over ‘een paar boeren’, zoals sommige analisten weleens denigrerend stelden. De sym­boolwaarde van dit lastige vraagstuk was altijd groot voor een groep mensen die menen dat ‘de politiek’ zich niet om hun zorgen bekommert. Naar verhouding wonen meer mensen met dat sentiment buiten het stedelijk gebied. Vandaar dat dit een slag om ‘de ziel’ van landelijk Vlaanderen kon worden. En als de BBB-hype iets aantoont, dan wel hoe riskant onbehoedzaam de doorgaans conservatieve N-VA zich in die strijd heeft opgesteld.

BBB-boegbeeld Caroline van der Plas, die in Nederland schijnbaar vanuit het niets het hele politieke bestel op zijn kop zette. Beeld Photo News

Natuurlijk kun je in het suburbane en ruimtelijk verrommelde Vlaanderen niet gewagen van een harde tegenstelling tussen stad en platteland. Ook over de Nederlandse situatie stippen onderzoekers aan dat de polarisatie relatief is en niet uitsluitend door de geografie bepaald wordt. Ook in ­landelijke gebieden leven hoger opgeleide, kosmo­politisch ingestelde gezinnen. Maar de groep mensen die wat ouder is, vaak korter opgeleid en wantrouwig over een veranderende wereld, is er groter. Onderzoek toont aan dat overal in Nederland politiek onbehagen leeft, maar nergens zo fel als in de kleine, rurale gemeentes die het verst van de Randstad liggen.

In Vlaanderen is het niet anders. Dat is niet ­bepaald een visionair inzicht. De recente stembus­uitslagen van 2018 (lokaal) en 2019 (nationaal) ­tonen glashelder aan hoe radicaal-rechts in landelijk gebied wist door te dringen om er een nieuwe machtsbasis op te bouwen. Haalde het oorspronkelijk stedelijke VB in 2019 in het kanton Antwerpen nog ‘maar’ 14 procent, dan liep dat in kantons als Assenede, Arendonk of Diksmuide op tot boven de 20 procent. De politieke radicalisering van landelijk Vlaanderen was dus al de trend bij uitstek van de vorige verkiezingen. Er is geen enkele ­reden om aan te nemen dat die trend inmiddels omgebogen is. Wel integendeel.

‘Achterlijk’

Het is dan ook opmerkelijk dat die politieke radicalisering tot weinig of geen beleidsactie heeft geïnspireerd. Vóór de heroriëntering van cd&v was ze zelfs amper een politiek thema. ‘Er is geen urgentiegevoel om deze thematiek dieper te bestuderen, laat staan om echte politieke antwoorden te formuleren. We zijn niet wakker geschud. We moeten dringend een versnelling hoger schakelen’, schrijft Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout daarover in zijn lezenswaardige boek(je) Vergeten land. Waarom de politiek het platteland niet rechts mag laten liggen (2022). Het is zowat het enige politieke document over dit thema. Dat is best ironisch, want antigroene sentimenten spelen vaak een rol in het landelijke onbehagen, zoals Vaneeckhout, als inwoner van de West-Vlaamse ‘boerengemeente’ Anzegem, overigens goed ­beseft.

Dat het stedenbeleid leidt tot discriminatie van het platteland is onzin, maar een verschil is er wel. Toen uiterst rechts eerst doorbrak in bestuurlijk vermolmde steden als Antwerpen, Mechelen of Sint-Niklaas was dat de aansporing voor een grootscheeps herstelbeleid in de Vlaamse centrum­steden. Het kostte geld, maar vandaag mag dat nieuwe stedenbeleid een van de grootste Vlaamse beleidsprestaties van de voorbije decennia genoemd worden. Merkwaardig genoeg blijft dezelfde stimulans voor goed landelijk beleid nu uit. De kritiek dat de kantoren waar over dat beleid beslist wordt geografisch en mentaal te ver liggen van het landelijk gebied, is niet zonder grond.

Dit is een belangrijke kwestie, en niet alleen om radicaal-rechts af te stoppen. Grote omwentelingen en complexe crises rollen over de samen­leving. Dat wekt onrust en noopt tot belangrijke, onvermijdelijke verandering. De klimaatverandering stopt niet aan de stadsrand. Er schort nog ­altijd wat aan de politieke strategie om de noodzakelijke aanpassing ook mogelijk te maken, en om verandering in vooruitgang om te zetten. Kiezers die de hakken in het zand zetten ‘achterlijk’ of ‘fout’ noemen, zal niet volstaan.