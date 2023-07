Wat na de exit van Rutte? ‘Het eerste wat je nu moet constateren, is dat het speelveld helemaal openligt’

De Nederlandse premier in lopende zaken Mark Rutte (VVD) heeft vandaag zijn vertrek uit de politiek aangekondigd. Wat betekent dat voor de Nederlandse politiek? En zien we Rutte er nooit meer terug? We vroegen het aan Matthijs Rooduijn, politicoloog en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Het eerste wat je nu moet constateren, is dat het speelveld helemaal openligt.’

Heeft Mark Rutte vriend en vijand verrast met de aankondiging van zijn vertrek?

Matthijs Rooduijn: “Ik denk dat het voor de meeste mensen wel een verrassing is. Ik had het zelf niet zien aankomen en ik heb de indruk dat een heleboel politici het ook niet direct hadden verwacht. Er werd wel vanuit zijn coalitiepartners de suggestie gewekt dat Rutte op ramkoers lag, en dat hij uit strategische en electorale overwegingen zijn kabinet had laten vallen. Ook voor zijn eigen positie, zodat hij opnieuw de leider van de VVD kon worden bij de komende verkiezingen. Maar dat gaat dus niet gebeuren.

“Het was wachten tot de vier coalitiepartners – VVD en CDA aan de ene kant, D66 en de ChristenUnie aan de andere – elkaar niet meer zouden vinden over stikstof óf asiel, twee centrale thema’s in het publieke debat. Het verbaast mij dan ook niet dat het kabinet over asiel is gevallen, de manier waarop en de snelheid waren wel een verrassing. De felheid waarmee Rutte zich daarop geprofileerd had, heeft veel mensen verbaasd.

“Er zat een motie van wantrouwen aan te komen en in plaats daarvan krijgt Rutte nu lof voor wat hij de afgelopen twaalf jaar gepresteerd heeft. Het debat van vandaag heeft zo een totaal andere wending gekregen dan hoe het er vanmorgen uitzag.”

Waarom neemt de premier afscheid van de politiek?

“Rutte is altijd heel goed geweest in politieke debatten, waar je verkiezingen mee kunt winnen en kiezers kunt trekken. Maar dat is niet het enige: hij is ook goed in het sluiten van compromissen. Hij is erin geslaagd om allerlei coalities te smeden, en ook alle kanten op. Daarom werd hij ook ‘Teflon Mark’ genoemd: hij kon echt alle kanten op meeveren. Dat is langs de ene kant zijn kracht, maar langs de andere kant hebben de aardbevingen in Groningen, de toeslagenaffaire en de onvrede in de nasleep van corona ervoor gezorgd dat zijn populariteit in een relatief korte tijd flink gedaald is en ook zijn gezag werd aangetast.

“Hij heeft er heel lang voor kunnen zorgen dat problemen nooit aan hem kleefden of op hem afstraalden. Maar hij werd nu door steeds meer mensen, zowel politici als burgers, gezien als iemand die medeverantwoordelijk is voor wat in Groningen is gebeurd en voor de toeslagenaffaire. Steeds meer mensen waren daardoor ook ‘Rutte-moe’ geworden. Waarschijnlijk heeft dat er samen met de afkalvende steun onder politici voor gezorgd dat hij afgelopen weekend deze beslissing heeft genomen.”

Mark Rutte zal de Nederlandse politiek na de verkiezingen verlaten. Beeld ANP

Heeft de VVD iemand in huis om de rol van Rutte over te nemen?

“Op dit moment is de vraag wie hem gaat opvolgen. Edith Schippers wordt al een tijd genoemd. De partij heeft nu nauwelijks tijd om een nieuwe leider zich in te laten werken. Rutte was twaalf jaar lang de leider van de VVD en de campagne van de partij draaide nog helemaal rond hem. Zijn populariteit was al aan het dalen, maar hij was nog behoorlijk populair. De partij heeft dus jarenlang alles ingezet op zijn leiderschap en hem neergezet als Mark Rutte, de capabele leider. Dat heeft de partij en de achterban ook heel lang bij elkaar gehouden, want de VVD-kiezers zijn best een diverse groep. De grote vraag is wat er nu met de kiezers van de VVD gaat gebeuren, nu de bindende factor is weggevallen. Worden zij gemotiveerd door de nieuwe leider van de VVD of zullen zij uitwaaien naar andere partijen?

Edith Schippers wordt getipt als mogelijke opvolger aan de top van de partij. Beeld Caspar Huurdeman

Nederland heeft twaalf jaar met Rutte als premier achter de rug: wat komt er nu?

“Het eerste wat je nu moet constateren, is dat het speelveld helemaal openligt. We krijgen hoogstwaarschijnlijk in november verkiezingen. Maar voor een aantal partijen is het nog onduidelijk wie hun leider zal worden, een aantal mensen heeft al gezegd dat zij het niet gaan doen. We hebben net provinciale verkiezingen gehad, en daar heeft de BoerBurgerBeweging (BBB) voor een hele grote verrassing gezorgd door de grootste partij te worden. En die partij staat nu ook samen met de VVD bovenaan de peilingen.

“Het is dus de vraag wat dat gaat betekenen voor het politieke landschap, maar het ziet er wel naar uit dat er flink wat gaat veranderen. De BBB had één zetel in de Tweede Kamer, maar de kans is levensgroot dat de BBB met een heleboel zetels de Kamer in komt en misschien zelfs de grootste wordt. Dat betekent dat we dan een hele grote partij hebben waarvan het nog niet heel duidelijk is waar die ideologisch staat. Maar het ziet ernaar uit ze ergens tussen de centrumrechtse en radicaal-rechtse partijen in staat, en dus ook kiezers van die twee richtingen aantrekt.

“Doordat al die partijen, en met name ook de VVD, nu geen duidelijke leider meer hebben én de BBB opeens echt is opgekomen, worden de komende verkiezingen en later ook de Europese verkiezingen heel erg interessant. Thema’s van de BBB als stikstof en klimaatverandering, maar ook die van radicaalrechts, zoals asiel, staan hoog op de agenda en zullen tijdens de campagne centraal staan.”

Zien we Rutte echt nooit meer terug in de Nederlandse politiek? Trekt hij naar Europa?

“Dat durf ik echt niet te zeggen. Hij zegt nu dat hij uit de politiek stapt. Er zijn mensen die eerder verwachten dat hij een belangrijke rol op het internationale toneel gaat spelen, als secretaris-generaal van de NAVO of bij de EU. Hij heeft nu gezegd dat hij dat niet gaat doen, maar we weten ook wel dat dat bij politici altijd kan veranderen. Zijn populariteit is in Nederland dan wel gedaald, maar zijn gezag op het internationale toneel is juist groter geworden, omdat hij zo lang op zijn plek zat en zoveel ervaring heeft. Hij heeft heel goede papieren voor een rol op het internationale toneel, de vraag is of hij dat uiteindelijk wil.”