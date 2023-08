Wat als Trump het haalt? ‘Zijn team werkt al vier jaar een alternatief scenario voor de VS uit’

Wat als Donald Trump het, ondanks alle rechtszaken en schandalen, straks gewoon opnieuw haalt? Eén ding staat vast: wordt hij opnieuw president dan gluurt de chaos om de hoek.

Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat voormalig Amerikaans president Donald Trump niet kansloos is bij de komende presidentsverkiezingen – hoe vreemd dat ook moge lijken voor wie het nieuws van deze week heeft gevolgd. Trump wordt er door de openbare aanklager van beschuldigd dat hij de resultaten van de presidentsverkiezingen in 2020 probeerde aan te passen.

Hijzelf lijkt de aantijgingen vooral te zien als een extra argument voor zijn verkiezingsprogramma. “Het is niet enkel mijn vrijheid die op het spel staat, maar ook die van jullie – en ik zal hen die NOOIT van jullie laten afnemen”, citeert de Amerikaanse krant The New York Times een nieuwsbrief van Trump naar zijn supporters over de zaak. Overigens: een aanklacht, veroordeling en gevangenisstraf zijn geen belemmeringen om verkozen te raken tot Amerikaans president. In theorie kan Trump zelfs vanuit de cel de verkiezing winnen.

Volgens een peiling van The New York Times en Siena College ligt de New Yorkse vastgoedmagnaat aan kop om de Republikeinse nominatie binnen te halen. Mochten de presidentsverkiezingen uitdraaien op een tweestrijd met huidig president Joe Biden, voorspelt diezelfde peiling een nek-aan-nekrace. Daar komt nog eens bij dat Biden in de Verenigde Staten met een imagoprobleem kampt. Zijn leeftijd van 80 jaar is er een issue. Bij velen is de analyse ook dat zijn beleid, nochtans bedoeld om ‘de gewone man’ te belonen in zijn portefeuille, niet uit de verf komt.

Zelfs Bidens eigen Democratische partij loopt niet over van enthousiasme voor de huidige president. “Daar is de animo om hem vol vuur te verdedigen niet bijzonder groot”, zegt de Amerikaans-Belgische emeritus professor politieke sociologie Alison Woodward (VUB). “Stel dat er dan een derde of vierde kandidaat opstaat die het Democratische electoraat weet te verdelen, kan dat gevaarlijk zijn voor Biden. Zo zou Trump met slechts een minderheid van de stemmen – zo’n 15 procent van alle Amerikanen – verkozen kunnen raken.”

Presidentieel pardon

Kortom, wat als Trump het haalt? Eén ding is zeker: zijn juridische problemen zullen niet zomaar verdwijnen. Nu al lopen er drie civiele en twee strafzaken tegen Trump. Algemeen wordt verwacht dat er nog zaken zullen volgen, bijvoorbeeld in de staat Georgia. Trump belde Brad Raffensperger, een plaatselijke ambtenaar (secretary of state), in de nasleep van de verkiezingen en vroeg hem vlakaf om hem meer stemmen te geven. De man, een Republikein, nam het gesprek op en maakte het openbaar.

Zelf heeft Trump al te kennen gegeven dat mocht hij opnieuw verkozen raken, hij zijn macht zou gebruiken om komaf te maken met die zaken. “Ongetwijfeld vraagt hij het ministerie van Justitie in dat geval om alle lopende onderzoeken te stoppen”, zegt Kristiaan Versluys, emeritus professor Amerikaanse literatuur en cultuur (UGent). “Al is het probleem dan dat de minister van Justitie geen jurisdictie heeft over de feiten die Trump in staten zoals Georgia heeft gepleegd.”

Een andere mogelijkheid is die van een presidentieel pardon. Een presidentieel pardon van Trump voor zichzelf dan. Een optie die zo van de pot gerukt lijkt dat Versluys zich maar moeilijk kan inbeelden dat het Hooggerechtshof hem erin zou kunnen volgen. “Dat zou zo grof, zo absurd zijn”, zegt hij. “Stel je voor: Trump zou dan evengoed een politieke tegenstander kunnen afknallen en zichzelf daags nadien gratie verlenen. Dus je ziet in welke nachtmerrie men verzeild raakt: stel dat Trump ongelijk krijgt van het Hooggerechtshof maar er zich niets van aantrekt? Hij zegt al dat de FBI, CIA, IRS en alle kranten corrupt zijn. Waarom dan ook niet het Hooggerechtshof?”

Federale ambtenaren

Over de intenties van Trump mocht hij aan de macht komen, is volgens Versluys en Woodward geen twijfel mogelijk: verdergaan op de al ingeslagen weg. “Dat is het serieuze aan dit verhaal en ook wel wat schrik aanjaagt”, zegt Woodward. “Het hele team achter Trump is al vier jaar bezig met het uitwerken van een alternatief scenario voor de VS. Dat zou inhouden dat een nostalgisch beeld van de Verenigde Staten uit pakweg de jaren twintig wordt opgelegd. Denk dan aan lage belastingen voor de rijken, maar ook heel wat beperkingen voor andersdenkenden. We zien daar nu al de eerste symptomen van. Denk aan de hele problematiek rond de toegang tot boeken met daarin lgbtq+-thema’s.”

Ook Versluys denkt dat. “Natuurlijk zal Trump proberen een autoritair regime te installeren”, zegt hij. “Zijn hele poging om de verkiezingen te kapen is vorige keer misgelopen omdat er genoeg integere ambtenaren en politici waren. Uit gelekte plannen weten we dat Trump en zijn team zeer gedetailleerd hebben uitgewerkt hoe ze die ambtenaren willen vervangen door Trump-loyalisten.”

Een tweede termijn van president Trump zou het land weleens in een politieke en constitutionele chaos kunnen storten. Dat is ook de analyse die The Atlantic deze week maakte. “Al gaat de schrijver van dat stuk er uiteindelijk wel van uit dat het gezond verstand en de rechtsstaat sterk genoeg zullen zijn om de aanval erop van Trump te weerstaan”, zegt Versluys. “Daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik vrees dat ik daar veel pessimistischer over ben.”