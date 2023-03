Wat als de nieuwe centrumpartij nu eens van links komt?

Om het weglekken van kiezers uit het ­politieke centrum af te stoppen, worden grote manoeuvres ter rechterzijde verwacht. Maar de partij die op dit moment het meeste in staat lijkt om een positie in het midden te heroveren, lijkt het linkse Vooruit te zijn.

Conner Rousseau weet wanneer hij moet zwijgen. Tegenover de crisis in de Vlaamse regering plaatste hij een doorzichtig voorstelletje om een wisselmeerderheid te leveren voor het stikstofakkoord, maar over het betwistbare brugpensioen voor ACV-voorzitter Marc Leemans of de nog zoveel meer betwistbare pensioen­bonussen voor de ex-Kamervoorzitters Herman De Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke (N-VA) communiceerde de Vooruit-voorzitter uiterst spaarzaam. Wegduiken als er geen winst te rapen valt: het is een kunst die Rousseau beter beheerst dan zijn collega Sammy Mahdi, die nerveus schiet op alles wat beweegt, als de gamer die hij in zijn vrije tijd ook is.

De opeenstapeling van politieke controverse leidde ertoe dat ook de finale van de ‘Big Shift’, de inhoudelijke vernieuwingsoperatie van de ‘beweging’ Vooruit, grotendeels onopgemerkt bleef. Met dat geheel van in totaal vijftien voorstellen nestelt Vooruit zich netjes in het politieke midden. Aan een gemoderniseerde seksuele opvoeding, een btw-verlaging voor groenten of een eengemaakt ticket voor het openbaar vervoer zullen weinigen zich een buil vallen.

De ideeën klinken links − zoals bij de gegarandeerde basisbaan voor iedereen − maar zeker niet té links. Een fundamentele herbronning over wat een overtuigd linkse politiek in 2023 nog kan betekenen, zoals bijvoorbeeld de Franse econoom Thomas Piketty die propageert in zijn recente pamflet Een kleine geschiedenis van de gelijkheid, zit er niet in.

Dat is geen toeval. Conner Rousseau is niet geïnteresseerd in een strijd op links. Hij wil het centrum heroveren. “De N-VA is de leider op rechts, wij op links en in het centrum”, verklaarde de Vooruit-voorzitter eind vorig jaar in De Tijd. Dat leidde tot wat besmuikt gelach, maar de cijfers geven hem voorlopig gelijk. Neem je de peilingen als graadmeter, met alle beperkingen eigen aan het genre, dan vormen de socialisten vandaag met voorsprong de op twee na grootste partij in Vlaanderen, na Vlaams Belang en N-VA.

N-VA bijhalen

Stoutmoedige analisten achten het zelfs mogelijk dat Vooruit N-VA nog bijhaalt. Het verschil in de peilingen is teruggelopen tot een vijftal procentpunten. Totaal onoverbrugbaar is dat niet. Toch niet als je rekening houdt met de ‘Conner’-hype en met het feit dat de N-VA het komende jaar het wel erg teleurstellende rapport voor de regering-Jambon zal moeten blijven meeslepen.

Dat is nogal een ommekeer vanwege een partij die bij de vorige verkiezingen nog ternauwernood 10 procent haalde, het laagste stembus­resultaat uit de geschiedenis van het Vlaamse socialisme. Er valt nog iets op. Eender welke kiezersenquête je neemt − van VRT en De Standaard, van VTM en HLN of recentelijk van RTBF en La Libre Belgique −, telkens is er significante winst voor het linkse blok.

De trends lopen gelijk: er is aanzienlijke winst voor Vooruit, ook wat winst voor PVDA, en Groen stagneert. Waren linkse partijen in het van nature veeleer centrumrechtse Vlaanderen jarenlang samen goed voor niet meer dan een kwart van de stemmen, dan zou dat nu makkelijk 30 procent of meer kunnen zijn (weliswaar met de slag om de arm die je bij peilingen altijd moet houden).

Dat is interessant omdat zo de vaak gehanteerde hypothese van de communicerende vaten − wat de ene linkse partij wint, verliest de andere − sterk genuanceerd wordt. Er is ook een situatie denkbaar waarin alle rechtse of alle linkse partijen tegelijk kunnen winnen.

Het zou interessant zijn om de onderliggende stemverschuivingen te kennen. Een analyse op basis van buikgevoel (en dus ook niet meer dan dat) zou kunnen suggereren dat Vooruit onder meer wint bij het electoraat van cd&v, een partij die steevast flink verliest in de peilingen en haar centrumlinkse koers bijgesteld heeft naar rechts. Kijk bijvoorbeeld naar de ijver waarmee Sammy Mahdi nog deze week de afschaffing van het brugpensioen bepleitte. Daar valt voor de resterende ACV-cd&v’er nog weinig te rapen.

Dat neemt niet weg dat tezelfdertijd Groen en PVDA verweesde socialistische kiezers kunnen onthalen, die vinden dat hun partij te veel naar het centrum en dus naar rechts zwenkt. Het zou kunnen verklaren waarom een partij als Groen voorlopig amper een krimp geeft, ondanks de onophoudelijke kritiek op de regeringsdeel­name: er lopen kiezers weg, maar er komen er ook weer bij.

De positionering en profilering van Conner Rousseau leidt tot nogal wat tandengeknars onder progressieven. Beeld Johan Jacobs

De positionering en profilering van Conner Rousseau leidt tot nogal wat tandengeknars onder progressieven. Ondoordachte uitspraken zoals over het straatbeeld in Molenbeek wekken de indruk dat Rousseau met een ‘flinkse’ koers radicaal-rechts achternaholt. Die kritiek zit ook tussen de lijnen van het artikel ‘Voor Vooruit valt er weinig te rapen bij Vlaams Belang’ in de recentste uitgave van het progressieve blad Samenleving & Politiek. Daarin wil VUB-politicologe Laura Jacobs met de cijfers van kiesverschuivingen aantonen dat het voor Vooruit zinloos is om op rechts stemmen te gaan zoeken. Jacobs haalt onder meer aan dat kiezers die op VB stemmen maar zelden overwegen om op Vooruit te stemmen en vice versa (kiesintentie), en dat kiezers die komen of gaan bij Vooruit maar zelden bij VB zitten (kiezersstroom).

Een interessante stellingname, die wel op een misverstand zou kunnen berusten, namelijk dat stemevoluties uit het verleden ook die van de toekomst voorspellen. Dat hoeft niet zo te zijn. Een lastiger vraag is of Rousseau wel echt het VB wil imiteren met hardere standpunten op de identitair-culturele lijn. Vele van die standpunten zijn van (en door) radicaal-rechts naar het centrum geschoven. Hoe moeilijk verteerbaar het ook moge zijn voor een progressief, bijvoorbeeld het idee dat hekwerk de Europese buitengrenzen moet beschermen − zoals ook Vooruit nu voorzichtigjes verdedigt − is vandaag een ‘centrumgedachte’ geworden. Wie het daar niet mee eens is, kan elders op links terecht.

Nederlandse aanpak

De merkbare ideologische verwijdering tussen Vooruit en Groen komt er toevallig op het moment dat de zusterpartijen in Nederland de totaal tegenovergestelde beweging maken. Daar schuifelen de PvdA en GroenLinks naar een volledige fusie. De campagne voor de provincieverkiezingen van deze maand werd ingeleid met gezamenlijke congressen en een gelijkaardig kiesprogramma. Vanuit progressief Vlaanderen wordt weleens afgunstig gekeken naar die ‘samen sterk’-aanpak. Hier loopt samenwerking juist almaar moeilijker, zoals blijkt uit de lokale concurrentiestrijd in Antwerpen, Gent of Brussel.

Voor beide strategieën valt iets te zeggen. Voor progressieven zou de Nederlandse aanpak de hoop kunnen wettigen dat er een hecht links machtsblok ontstaat dat weegt op het beleid. Anderzijds valt nog te bezien of die samensmelting ook electoraal wat oplevert. Bij de koers van Rousseau is het net omgekeerd. De kansen op een gezamenlijk progressief beleid slinken. Tegelijk kan de kiesvijver voor linkse partijen wel groter worden.

De mogelijkheid dat radicale partijen, en dan vooral op uiterst rechts, verder doorgroeien bij de verkiezingen van volgend jaar kaapt begrijpelijkerwijs veel belangstelling weg. De onderlinge strijd tussen andere partijen om de kiezer een redelijk-rechts alternatief te bieden, opent evenwel de ruimte voor een linksere partij om het vacuüm in het centrum te vullen. Dat is wat Conner Rousseau volop poogt te doen.

Of dat hemzelf, in geval van succes, naar het centrum van de macht zal leiden, is onmogelijk te voorspellen. Rousseau heeft daar naar verluidt zelf wel ambitie toe. Maar hij weet dat het ook beter is om daarover te zwijgen.