Was de sombere boodschap van premier De Croo nu een slimme zet of net niet?

Nog voor de start van het politieke werkjaar zette premier Alexander De Croo de toon met een erg sombere boodschap. Het wordt nog jarenlang erg lastig. Daarmee maakt hij meteen duidelijk wat er van de regering verwacht kan worden: de staatskas kan de klap niet blijven opvangen.

Paniek regeert op de Europese gasbeurzen. De aankondiging dat Rusland eind augustus de belangrijke gasleiding Nord Stream 2 drie dagen stil zal leggen voor onderhoud, joeg de prijs de voorbije dagen nog verder de hoogte in. De prijzen die begin dit jaar nog voor grote onrust zorgden, zouden vandaag met veel plezier betaald worden. Op een jaar tijd is de kost per megawattuur vertienvoudigd. Dat is alsof een wit brood bij de bakker opeens 25 euro zou kosten.

In de Wetstraat en de Dorpstraat beseft iedereen: met zulke prijzen wordt het een barre winter. Maar maandag maakte premier De Croo duidelijk dat het daar niet bij zal blijven. “De komende vijf à tien winters gaat het moeilijk zijn,” klonk het.

Het was een bijna apocalyptische uitspraak die bij de oppositie op bakken kritiek kon rekenen. Als De Croo het echt meende met die jarenlange malaise, waar bleef zijn plan dan? Ook binnen de regeringscoalitie bleef het niet stil. Kamerlid Marie-Christine Marghem (MR) had het over een “schandalige” verklaring van de premier, “een regering onwaardig”. Haar voorzitter Georges-Louis Bouchez greep de gelegenheid aan om een verlenging van alle Belgische kerncentrales te bepleiten.

Geen snel herstel

Nochtans geeft een blik op de gasbeurzen aan dat de misère inderdaad niet na één winter achter de rug zal zijn. De prijzen die nu al betaald worden voor gas in de komende jaren liggen eveneens op niveaus die tot voor kort alle alarmen zouden doen afgaan. Dat wijst erop dat weinigen op een snel herstel anticiperen.

“Ik ben blij dat er politici zijn zoals De Croo of Macron die het daglicht durven te benoemen, en durven te zeggen dat het er heel slecht uitziet. Het is duidelijk dat het langer zal duren dan één winter,” zegt professor internationale politiek Thijs Van de Graaf (UGent), die gespecialiseerd is in energiebeleid. “Maar vijf of zelfs tien winters? Dat is alleen maar zo als we de situatie gewoon passief ondergaan en ons eigen huiswerk niet doen.”

We weten wat we moeten doen, zegt Van de Graaf. Zonnepanelen leggen, huizen beter isoleren, warmtepompen installeren en energieverslindende sectoren vergroenen met grote investeringen in hernieuwbare energie. “We kennen de recepten al heel lang. We betalen vandaag de prijs van twintig jaar traagheid in het beleid, waarbij er te veel op fossiele brandstoffen is ingezet.”

In die zin is de boodschap van De Croo niet alleen eerlijk, maar vooral aansporend. Ingrijpende energie-investeringen betalen zich slechts op lange termijn terug. Wie denkt dat de crisis er na één horrorwinter op zit, zal zich misschien niet geroepen voelen om die investeringen te doen. Het beeld van een lange, slepende energiecrisis kan mensen en industrieën overtuigen toch maar de nodige ingrepen te doen.

Wakker schudden

“We varen recht op een recessie af. Er is echt een schok nodig om mensen wakker te schudden,” zegt Van de Graaf. “Maar de vraag is ook: nu onze economie in de vuurlinie ligt, hebben we de crisis wel aangepakt op een manier die nodig was door deze oorlog? Is de wet aangepast om vergunning voor hernieuwbare energie sneller af te leveren? Heeft de overheid haar eigen gebouwen aangepakt? Ik heb niet het gevoel dat we de problemen aanpakken met de kracht van een naoorlogs herstelprogramma en met de nodige financiële middelen. Dat is nochtans wat we nu nodig hebben.”

De uitspraak van De Croo tempert niet alleen de verwachtingen over een snel herstel, maar signaleert ook dat het beleid van de voorbije maanden eindig is. Sinds het begin van het jaar heeft Vivaldi de klap voor de Belgische huishoudens proberen op te vangen met onder meer de uitbreiding van het sociaal tarief en een energiecheque. Maar zulke maatregelen kosten handenvol geld, terwijl de Belgische staatsfinanciën al voor de crisis erg zorgwekkend waren. Dat is niet in lengte der jaren vol te houden.

Bovendien kreeg de regering al vaker de kritiek dat het beleid ten dele mee de prijsstijging aanjoeg. Door kortingen te geven aan de pomp, blijven mensen bijvoorbeeld de wagen nemen zoals ze dat voordien deden.

“De prijzen stijgen omdat er een probleem is met het aanbod. De regering bestrijdt dat door de vraag naar gas en olie net te stimuleren. Anders gezegd: we verlagen de prijzen zodat mensen toch zouden blijven consumeren. Maar het resultaat zal zijn dat de prijzen blijven stijgen,” zei econoom Gert Peersman (UGent) in maart, na de aankondiging van een nieuw federaal steunpakket.

Is het dan vooral een kwestie van de storm uitzitten en zo snel mogelijk overschakelen naar een samenleving die minder gas en olie verbruikt? De vraag van Bouchez, om de kerncentrales langer open te houden, is alleszins geen oplossing: die centrales draaien vandaag ook, en de prijzen lagen nooit zo hoog.

Her en der wordt gekeken in de richting van Noorwegen, dat door de export van gas en olie handenvol geld verdient aan deze crisis – tot 700 miljoen euro per dag. Maar volgens Van de Graaf is het politieke fictie om te denken dat daar snel verandering in zal komen. “De Noren hebben de voorbije decennia drie olieprijsvallen gekend. Hebben zij ons dan gevraagd om meer te betalen? Neen. Zouden we het gedaan hebben als ze het vroegen? Neen.”