‘Wanneer je te horen krijgt dat ze weten waar je kind naar school gaat, hakt dat er wel in’: ook Belgische politici krijgen bedreigingen

De Nederlandse politica Sigrid Kaag stapt op omdat de bezorgdheid om haar veiligheid te zwaar woog op haar gezin. Wat is de impact van haat en bedreiging op onze politici, en valt daar iets aan te doen? ‘Als je je kind moet uitleggen waarom er politie voor de deur staat, vraag je je wel af waar je mee bezig bent.’

“Dit wil ik niet nog een keer vragen van mijn gezin.” Dat vicepremier Sigrid Kaag van D66 (sociaal-liberaal) de politiek verlaat, ligt niet aan de job op zich, vertelt ze in een interview met de Nederlandse krant Trouw. Ze is nog gemotiveerd en had graag verder gedaan. Maar nu er vervroegde verkiezingen aankomen, grijpt ze die gelegenheid toch aan om eruit te stappen. De reden: de impact die de job heeft op haar man en kinderen, door de online haatberichten en de bedreigingen die ze ontvangt. “Ze maken zich zorgen om mijn veiligheid”, aldus Kaag.

Eerder dit jaar werd Kaag tijdens het campagne voeren opgewacht door een groep mensen met fakkels. Vorig jaar dook ook een man met een fakkel aan haar voordeur op. Ze kreeg toen een tijdje een politiepost voor de deur.

De Nederlandse partijleider Sigrid Kaag van D66 staat de pers te woord na de bekendmaking dat ze opstapt. Beeld ANP

In mei uitten Kaags dochters al hun bezorgdheid om de veiligheid van hun moeder in een filmpje dat werd uitgezonden toen Kaag te gast was in het tv-programma College Tour. “We zijn bezorgd dat onze moeder net zo eindigt als Els Borst. Het hoeft maar één keer mis te gaan.” Borst is een oud-minister die in haar huis werd vermoord door een psychiatrisch patiënt die boos was over haar euthanasiebeleid.

Safehouse

In eigen land moest minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vorig jaar met zijn gezin onderduiken in een safehouse na bedreigingen uit het drugsmilieu. N-VA-voorzitter Bart De Wever vond al eens een varkenskop op de oprit en moest ook al bewaking krijgen wegens drugsgerelateerde dreiging. Toenmalig minister van justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) kreeg politiebewaking na de uitlevering van terrorist Nizar Trabelsi aan de VS.

Ook parlementslid en voormalig Groen-voorzitter Meyrem Almaci weet hoe haatberichten en bedreigingen kunnen wegen op familie. “Dat ik verkracht of opgehangen moet worden, dat ik terug moet naar ‘mijn eigen land’, tot foto’s van mijn huis en doodsbedreigingen toe”, doet Almaci een greep uit het aanbod. “Ik heb mijn man en kinderen altijd zoveel mogelijk uit beeld gehouden. Maar je kan niet vermijden dat zij de bagger die je over je heen krijgt ook te zien en te horen krijgen. Dat is best traumatiserend voor mensen die je graag zien en niet zo’n dik vel hebben.”

“Is het dit allemaal wel waard? Die discussie voeren we hier wel geregeld”, zegt Almaci, die ook al een paar keer ongewenst bezoek aan de deur kreeg. In de mailbox heeft ze een apart mapje ‘beledigingen en bedreigingen’. “Ik ben niet zo snel bang, maar hou daarin alles bij om aan de politie te bezorgen mocht er toch iets gebeuren.”

Pannenkoeken

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) kreeg vorig jaar politiebewaking nadat er tijdens boerenprotest een pop werd opgeknoopt met de boodschap ‘Demir aan de strop’. Het Nationaal Crisiscentrum schroefde in de nasleep daarvan het dreigingsniveau voor Demir op naar drie, het op één na hoogste. “Het was een moeilijk moment toen ik mijn dochtertje moest uitleggen waarom er constant politie voor de deur stond, en we niet door mijn vaste chauffeur maar een gepantserde wagen werden opgehaald”, herinnert Demir zich. “Dan vraag je je wel af: waar ben ik mee bezig?”

Demir werd ook al bedreigd door leden van de extreemrechtse organisatie Grijze Wolven. “Wanneer je te horen krijgt dat ze weten waar je kind naar school gaat, en waar je moeder begraven ligt, hakt dat er wel stevig in”, zegt Demir. “Ik begrijp dat je daar op een bepaald moment genoeg van hebt. Wanneer mijn dochter ouder is, en net als de kinderen van Sigrid Kaag bezorgd om mijn veiligheid, denk ik dat ik hetzelfde zou doen.”

Alle politici krijgen wel eens met haatspraak te maken. “Dat is vaker het geval voor leden van de regering, en wanneer politici belangrijke beslissingen nemen”, zegt hoogleraar communicatiewetenschappen Karolien Poels (UAntwerpen), die verwijst naar Brits onderzoek.

Ook vrouwen en politici met migratie-achtergrond krijgen het volgens die analyse harder te verduren. “Zelfs wanneer ik een recept voor pannenkoeken deel, volgt er bagger over mijn uiterlijk of afkomst”, bevestigt Almaci.

Bezem als ‘cadeau’

Volgens Poels zouden politici zich explicieter tegen haatspraak moeten uitspreken. “Ze zouden aan hun achterban duidelijk moeten maken dat je op een beschaafde manier van mening kan verschillen en dat er grenzen zijn die je niet overschrijdt.” In de praktijk gebeurt al eens het omgekeerde. Zo schold PVV-leider Geert Wilders Kaag uit voor heks en deed hij haar een bezem ‘cadeau’.

Ook Almaci wijst op de verantwoordelijkheid van de politiek. “Het gaat er steeds lelijker aan toe, en sommige politici dragen daar zelf toe bij door de onbeschofte manier waarop ze communiceren en de voorzetten die ze aan trollenlegers geven. Denk aan hoe recent Dalilla Hermans voor de haaien werd gegooid.”

Problematisch wordt het natuurlijk vooral wanneer de online haat overslaat naar de echte wereld. “Mensen denken door de online verruwing dat ze zich ook in het echte leven meer kunnen permitteren. Daarom mogen we dat nooit normaal vinden. Want het gevolg is dat capabele mensen uit de politiek stappen, of er zelfs niet eens aan beginnen. Wat precies is wat de trollen willen: je monddood maken.”