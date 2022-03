Wachtlijst voor gehandicaptenzorg wordt beetje korter

In één jaar tijd heeft Vlaanderen 2.211 budgetten toegekend aan meerderjarigen met een zware zorgnood, de zogeheten prioriteitengroep 1. Hierdoor is de wachttijd voor deze groep spectaculair gedaald, van bijna 3 jaar naar 1 jaar. Momenteel blijven er nog 328 wachtenden over die sinds 2020 op de wachtlijst staan. In de loop van het jaar krijgen zij hun financiële hulp. De historische wachtlijst voor deze doelgroep is dus de facto weggewerkt, zo leren de cijfers die parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg bij bevoegd minister Wouter Beke (CD&V).

De regering-Jambon voorzag bij de start van deze legislatuur een extra budget van 270 miljoen euro om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken. Dat gebeurde naar aanleiding van een aantal schrijnende getuigenissen. Deze inspanning lijkt nu haar vruchten af te werpen. Zo is er ook beterschap merkbaar voor de minderjarigen. Met de budgetten die dit jaar en volgend jaar voorzien zijn, kunnen 1.000 minderjarigen een ‘persoonlijk assistentiebudget’ (PAB) krijgen, terwijl er in 2020 zo’n 1.500 minderjarigen op de wachtlijst stonden.

Tot daar het goede nieuws. Want voor mensen met minder dringende zorgnoden, de prioriteitengroep 2, blijft de wachtlijst nog steeds groeien. Op dit moment gaat het om bijna 5.000 personen. De regering voorziet volgend jaar een budget van 20 miljoen euro om hen te helpen, maar volgens Vande Reyde blijft het effect daarvan onduidelijk. “Er zal met deelbudgetten worden gewerkt, waarbij mensen slechts een deel van het budget krijgen waar ze recht op hebben”, zegt hij.

Ook de 11.000 mensen in prioriteitengroep 3 moeten nog geduld uitoefenen. Op dit moment wordt nagegaan hoeveel onder hen al een andere vorm van ondersteuning krijgen. De bedoeling is om de wachtlijst uit te zuiveren.

Beke laat weten dat hij tevreden is met het resultaat voor prioriteitengroep 1. “We hebben het streefdoel om iedereen binnen de achttien maanden een budget toe te kennen”, zegt hij. “Dat is historisch.” Voor prioriteitengroepen 2 en 3 zoekt hij naar alternatieve oplossingen.