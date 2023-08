Waarom Trump ondanks alles kans maakt op het presidentschap: ‘We hebben de onvrede in de VS onderschat’

Zelfs een uitgelekte memo waarin zwart op wit staat dat er plannen waren om de verkiezingsresultaten aan te passen, lijkt Donald Trump niet te deren. Hij blijft een grote kanshebber om de volgende verkiezingen te winnen. Volgens Amerika-expert Willem Post (Clingendael Instituut) trekken ook wij hier het best lessen uit. ‘We zijn blijkbaar naïef geweest.’

Wat betekent de memo die de openbare aanklager Jack Smith ontdekte en die via de krant The New York Times uitlekte?

“Dat de plannen van Trump en zijn team om de verkiezingsresultaten te beïnvloeden formeel waren. De memo werd opgesteld door Kenneth Chesebro, een van de officiële advocaten van Trump. Dit bewijst ook dat de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 een ruime voorgeschiedenis kent: deze memo dateert van exact een maand voordien.”

“Chesebro zegt in de tekst dat hij zelf goed weet dat zijn plan illegaal is. Maar hij voegt er meteen aan toe om door te zetten. Het team achter Trump heeft een week na het schrijven van de memo in zeven staten nep-kiesmannen samengebracht. Zij moesten achter de schermen klaarstaan om hun stem voor Trump uit te brengen in plaats van voor Joe Biden. Dat was in de verwachting dat vicepresident Mike Pence de kant van Trump zou kiezen. Dit zijn hele concrete bewijzen waar de openbare aanklager Jack Smith mee kan komen: hier is sprake van een samenzwering.”

Wat betekent dit voor de rechtszaak die Smith voert tegen Trump?

“De strategie van Trumps advocaten te gaan worden: aanvoeren dat Trump door de vrijheid van meningsuiting mag zeggen wat hij wil. Maar het draait niet enkel om woorden. Het gaat om de daden die daaruit voortvloeien. Een schoolvoorbeeld daarvan is het telefoontje dat Trump heeft gepleegd naar Brad Raffensperger, een plaatselijke ambtenaar (Secretary of State, PG) van de staat Georgia. Daarin vroeg hij om bijna 12.000 extra stemmen.”

“Deze memo maakt het Trump lastig omdat het impliceert dat Trump met voorbedachte rade heeft gehandeld. Bijvoorbeeld het feit dat er nep-kiesmannen klaarstonden. Maar ook dat Trump in woede ontstak tegenover Pence omdat hij hem niet wilde aanwijzen als de volgende president. Dat de memo het hem lastig maakt, blijkt uit zijn reactie: blijkbaar kan zijn woede nog escaleren.”

Wat zegt Trump dan?

“Op een verkiezingsrally dinsdagavond noemde hij Smith een thug, of dus een misdadige aanklager. Dat is echt ongekend. Naar Bidens familie verwijst hij steeds als de misdaadfamilie. Hunter Biden, de zoon van, zou volgens hem ‘de doodstraf moeten krijgen in plaats van een verkeersboete’.”

Voor elke normale politicus zou de aanklacht van vorige week de nagel aan diens politieke doodskist vormen. Trump maakt er argumenten voor zijn campagne van. Hoe kan dat?

“Er zijn een paar redenen voor. In de eerste plaats hebben we met zijn allen de onvrede in de Amerikaanse maatschappij onderschat. De economische crisis van 2008, de gevolgen van de globalisering en de verpaupering van kleinstedelijk Amerika: in Nederland en België hebben we een verzorgingsstaat met een sociaal vangnet om zulke schokken op te vangen. Dat bestaat veel minder in de Verenigde Staten.”

“De algemene werkloosheid ligt in de VS dan wel laag, op heel wat plaatsen moeten mensen keihard werken bij Walmart en McDonald’s om een loontje bij elkaar te schrapen. Ga maar eens reizen in Amerika: in sommige streken waan je je in Afrika, zoveel armoede is er.”

“Daarnaast is Trump een ongelooflijk talentvolle populist zoals we dat in geen decennia gezien hebben. Ik ben zelf enkele keren bij rally’s van hem aanwezig geweest. Op de journaals in België en Nederland verschijnen daar doorgaans slechts enkele seconden van. Zo krijg je niet mee dat Trump twee uur lang de aandacht van zijn publiek weet vast te houden. Wie kan dat nog in deze tijden? Trump lijkt zijn publiek te kunnen betoveren en bedwelmen. Ik zeg weleens dat hij de rattenvanger van Hamelen is: hij ruikt onvrede en buit die uit.”

“Meer dan 70 miljoen mensen zeggen dat ze voor Trump zullen stemmen, ook al belandt hij in de gevangenis. Nu goed, ik wil het nog maar eens zien als in de rechtbank zou blijken dat hij eigenlijk een staatsgreep heeft willen plegen.”

Oud-journalist Co Welgraven pleitte er in de Nederlandse krant Trouw in een opiniestuk voor om Biden gratie te laten verlenen aan Trump, net zoals Gerald Ford dat deed voor Richard Nixon. Het zou ons een politieke en constitutionele crisis besparen, denkt hij. Lijkt u dat een goed idee?

“Voor een nieuw boek probeer ik de vraag te beantwoorden wat de Amerikaanse ziel is. Dat is een soort van vooruitgangsdrang, maar ook de rule of law – een rechtsstaat. De VS zijn gebaseerd op wetten en regels. Als honderden mensen zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool, dan kan je het toch niet maken dat de morele en mogelijk juridische verantwoordelijke daarvoor gratie krijgt?”

“Al zie ik één uitzondering waarin gratie verlenen misschien wel een goed idee is. Het laatste jaar spreek ik vaak over een politieke burgeroorlog in de VS. Ik zeg dan steeds dat het figuurlijk is. Er vallen immers geen doden op de Amerikaanse straten – vooralsnog. Dreigt er toch zo’n situatie te ontstaan, is Trump gratie verlenen in het aller-, allerlaatste geval misschien in het belang van het land. Bijvoorbeeld in ruil voor de voorwaarde dat hij uit de politiek trekt. Maar dat lijkt me zeer onwenselijk: dan raakt Amerika een deel van zijn ziel kwijt.”

Wat zeggen de afgelopen zeven jaar over de staat van de Amerikaanse democratie?

“Als de rechtszaken die nu lopen tot een goed einde komen – waarmee ik bedoel dat iedereen zich neerlegt bij het verdict – dan zien we dit gewoon als een moeilijke periode die is overwonnen. Maar gezien de huidige polarisatie mogen we toch spreken van een crisis voor de Amerikaanse democratie. Laat ons ook niet vergeten dat we op 6 januari 2021 een ex-president zagen die zich weigerde neer te leggen bij de verkiezingsresultaten. Dan zit je democratie in grote problemen.”

“We zien overal dat het populisme sterker wordt. Ik ben opgegroeid in de jaren 60. Toen dachten we allemaal, net als Francis Fukuyama later in de jaren 90, dat de hele wereld democratisch zou worden. Blijkbaar zijn we erg naïef geweest. We kunnen hier dus van leren.”

Wat kunnen we dan leren van Amerika?

“Dat onderwijs belangrijk is. We moeten weerbaardere burgers kweken. Taal en wiskunde zijn belangrijk, maar ook burgerschapsvorming is dat. We moeten echt alert zijn. Niet voor niets waarschuwen Freedom House, een democratische watchdog in Washington en het magazine The Economist in Londen ervoor dat de democratie aan het eroderen is – al vijftien jaar lang.”

Voormalig first lady, minister van Buitenlandse Zaken en presidentskandidaat Hillary Clinton geeft u daarin gelijk. Zij koppelt dat in een essay voor The Atlantic aan de eenzaamheid en isolatie in de individualistische, Amerikaanse maatschappij. Heeft ze een punt?

“Ik kijk in de eerste plaats toch naar het materiële. De Amerikaanse droom is dat elke generatie het beter heeft dan de vorige. In zogenaamde blauwe, of dus Democratische, staten is dat nog altijd zo. Maar in het verpauperde zuiden en middenwesten van de VS hebben mensen het moeilijker. Je hoeft daar maar door de main street te rijden en je ziet de lege winkels.”

“Wat Biden doet, is heel belangrijk. Net als Franklin D. Roosevelt (Amerikaans president in de jaren 30 en 40, PG) voor hem, investeert Biden enorme bedragen in Amerika, bijvoorbeeld in infrastructuur. Het werkt. Van alle grote economieën doet de Amerikaanse het momenteel wellicht het beste.”

Wat bedoelt u daarmee?

“Dat toont dat wat meer overheidsinterventie misschien wel nodig is in het land van het kale individualisme. Het sluit aan bij wat Clinton zegt, namelijk dat de attitude in de VS weer moet veranderen van ‘je staat er alleen voor’ naar ‘we kunnen dit samen doen’. Maar ik moet toch ook denken aan wat Roosevelt al zei: mensen hebben recht op een dak boven hun hoofd. Het materiële aspect is echt belangrijk. Stel je voor dat die hele main street in de VS welvarender wordt, dan haal je al een groot deel van die onvrede weg.”

“Een groot kritiekpunt op de Democratische partij is toch dat de top van ervan – op Biden na – allemaal Ivy League-presidenten zijn. Het zijn mensen die aan de beste universiteiten hebben gestudeerd. Zij zijn de voeling met de gewone Amerikanen kwijtgeraakt. Voormalig president Barack Obama wordt bijvoorbeeld verweten dat hij de topbankiers van Wall Street vrijuit heeft laten gaan terwijl de mensen op main street daarvoor moesten opdraaien. Het is niet voor niets dat Biden zichzelf steevast bestempelt als een vakbondsman.”

“Dus ja, wat Clinton zegt, klopt: een van de trajecten om de Amerikaanse democratie weer sterker te maken en het extreme populisme te bestrijden, is door gewone burgers te tonen wat je voor hen doet. Dat is ook wat Biden nu doet op de campagne: naast bruggen en wegen in opbouw staan om te tonen dat er iets gebeurt. Het jammere is dat Clinton als figuur totaal verketterd is voor een groot deel van de Amerikanen. Die projecteren alle onvrede over de oude politiek op haar.”