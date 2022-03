▶ Waarom Meyrem Almaci maar de halve waarheid vertelde: ‘Groen kampt al jaren met interne spanningen’

Hoelang moet iemand op het strafbankje na een #MeToo-zaak? Bij voetbalclub Antwerp vonden ze 41 dagen wel genoeg voor Marc Overmars. Wat zegt het vertrek van voorzitter Meyrem Almaci over Groen? En voelt Vladimir Poetin de bibber in zijn benen na de NAVO-top in Brussel deze week? In de podcast ‘Lopende zaken’ bespreekt de redactie van De Morgen elke week de heetste hangijzers uit de actualiteit.

Lopende zaken, een podcast van De Morgen Luister elke vrijdag naar een nieuwe aflevering in de app van De Morgen. Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail naar podcasts@demorgen.be. Presentatie: Stavros Kelepouris

Gasten: Bart Eeckhout, Jana Antonissen, Maarten Rabaey

Productie: Dries Vermeulen

Eindredactie: Sam Feys



