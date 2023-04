Waarom Macron en Von der Leyen met een duidelijke boodschap naar Peking trekken: ‘De Chinezen zitten met de handen in het haar’

Met een duidelijke boodschap trekken de Franse president Emmanuel Macron en Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen naar China. Vrienden zijn met Poetin betekent namelijk een vijand worden van de Europese Unie. ‘De Chinezen zitten met de handen in het haar’, zegt EU-expert Hendrik Vos (UGent).

Wat verwacht u van het bezoek?

“Macron en Von der Leyen willen een signaal geven aan president Xi Jinping. Als hij nog dichter gaat aanschurken bij Poetin, dan zal dat repercussies hebben voor de relaties tussen het land en de EU. Vooral Von der Leyen heeft zich op dat punt al eerder scherp uitgelaten: als China echt wapens gaat leveren, dan zal China zware gevolgen ondervinden (onder het mom van ‘jachtgeweren’ stuurde China wel al wapens naar Rusland, maar officieel doet het land het niet, YV).

Welke middelen heeft de Europese Unie dan precies om druk te zetten?

“Het gaat dan voornamelijk over handelssancties. De Europese Unie is een belangrijke afnemer van Chinese goederen. Als de EU beslist dat Chinees textiel of zonnepanelen niet meer binnenkomen, dan brengt dat de Chinese economie in de problemen. De economie is in China toch al niet meer zo hard aan het groeien dan voorheen, dus Xi moet wel luisteren naar zijn buitenlandse partners.”

Zitten de Europese landen wel op één lijn wat China betreft?

“Binnen de EU zijn er momenteel verschillende visies over hoe we in de toekomst met China moeten omgaan. Duitsland ziet China traditioneel als een land waarmee het handelsbetrekkingen wil onderhouden. Volgens de Duitsers is dat de beste manier om het land meer aan het Westen te binden. Andere landen zeggen: ‘Je moet je geen illusies maken, dat lukt nooit.’”

In EU-kringen klinkt de bereidheid om een nooit goedgekeurde handelsdeal te herzien: de ­Comprehensive Agreement on Investment. Die zou toelaten dat ­Europese fabrieken makkelijker naar China kunnen verhuizen.

“Die deal zal nooit zomaar worden ondertekend, maar het is wel een signaal. Europese landen willen zich niet per se even ­vijandig opstellen tegen China als Amerika. Ze willen tonen dat het mogelijk is om nauwe banden te onderhouden, maar dan wel onder voorwaarden. Vandaar dat er nu ­zoveel bezoeken zijn (vorige week trok de Spaanse premier Pedro Sánchez naar China, eerder gingen ook de Duitse kanselier Olaf Scholz en Europees president Charles Michel op bezoek, YV).

Tegelijk sloten Europese lidstaten vorige week nog een akkoord over maatregelen om de Chinese economische invloed binnen de EU terug te drijven.

“Klopt. Dat is ook eigen aan geopolitiek in een onzekere wereld. Politici zijn als koorddansers die op een slappe koord een evenwicht proberen te zoeken. In Europa ­kunnen we makkelijk zeggen dat de afhankelijkheid van China naar omlaag moet, maar het gevaar is dan dat de Chinezen nog weinig te verliezen hebben bij een confrontatie. Als we alle bruggen in één keer opblazen, dan vechten de Chinezen op den duur misschien wel mee in de Donbas. Vandaag aan diplomatie doen op het internationale toneel is zeker geen tuinfeest.”

Maar Xi heeft toch ook al kleur bekend? Hij schaart zich in het antiwesterse kamp, heeft de invasie van Oekraïne nooit veroordeeld en vraagt ook niet dat de Russische troepen zich terugtrekken.

“De affiniteit van China met Rusland is ongetwijfeld heel groot, maar eigenlijk zitten de Chinezen door de oorlog met de handen in het haar. Het land heeft er alle belang bij dat de wereld stabiel is, want enkel dan ­floreert de Chinese economie, die vooral op export is gericht. Als de motor te zwaar zou sputteren, dan kan dat leiden tot een volksopstand. China heeft dus zijn handels­inkomsten hard nodig om de bevolking in toom te houden.”

Zijn de Chinese belangen dan wel te ­verzoenen met de Russische? Rusland wil toch zo zelfvoorzienend mogelijk zijn.

“Economisch ligt dat inderdaad moeilijk. Maar als het op politieke ideologie aankomt, liggen de twee dicht bij elkaar. Beide landen zien democratie als een bedreiging. Want als gewone Russen of Chinezen zouden zien dat inwoners van democratische samenlevingen een hoge welvaart hebben en tegelijk politieke vrijheden, dan kunnen ze dat ook voor zichzelf eisen. Dan zitten die autoritaire staten met een probleem. Ik zou die ideologische raakvlakken zeker niet onderschatten.”

Maar waar kunnen Europese landen met China dan overeenkomsten vinden? ­Anders gezegd: hebben bezoeken als deze eigenlijk wel zin?

“China is nog steeds een van de belangrijkste handelspartners van de Europese Unie en een grote leverancier van grondstoffen. Dat maakt dat leiders van de twee blokken sowieso al op geregelde tijdstippen met elkaar moeten gaan praten. Maar nu legt ook de houding van de VS een druk op de relatie. De Amerikanen zien Peking echt als een strategische rivaal.

“De Europese Unie is dan wel genoodzaakt om na te denken over haar toekomst met China, maar voor ons blijft het essentieel om de communicatielijnen open te houden. Stel dat Europa de dialoog met China volledig afsluit, dan worden de tegenstellingen nog meer op de spits gedreven. Zolang je on speaking terms bent, moet je proberen om bruggen te bouwen. Anders riskeer je in een loopgravenoorlog terecht te komen, die enkel maar heftiger wordt. Daar wint toch werkelijk niemand bij?”