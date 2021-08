‘Waarom hang je in het bedrijf geen bord op met hoeveel procent al gevaccineerd is?’

Hoe houd je het virus weg van de werkvloer? Ondernemersorganisatie Voka vraagt dat bedrijven inzage krijgen in het aantal gevaccineerde werknemers. Een coronapas om het kantoor binnen te komen zit er voorlopig niet in.

Het tijdperk van volledig thuiswerken is stilaan afgelopen en veel mensen keren terug van vakantie, mogelijk vanuit een rode zone. Intussen wordt duidelijk dat de deltavariant een stuk besmettelijker is dan de eerdere coronavarianten. Om gerichter te kunnen optreden, moeten bedrijven zicht krijgen op welk aandeel van het personeel gevaccineerd is, zo stelde ondernemersorganisatie Voka in Het Nieuwsblad.

“Voor alle duidelijkheid: we willen geen heksenjacht ontketenen door op individueel niveau op te vragen wie een prik heeft gehad”, zegt Martine Taeymans van Voka. “Wel is het de bedoeling om specifieke sectoren of bedrijven te detecteren waar de vaccinatiegraad lager ligt.” Om het cijfer vervolgens op te krikken, kunnen er informatiecampagnes worden georganiseerd of een vaccinatiemoment op de werkvloer zelf.

Aanvankelijk was het Voka strenger in de leer. In maart vroeg de organisatie om een vaccinatieverplichting voor het personeel mogelijk te maken, maar stapte daar intussen vanaf. “We zien dat de vaccinatie loopt als een trein”, zegt Taeymans. “Toch maken we ons zorgen over specifieke regio’s en sectoren.” Brussel hinkt achterop in de campagne, ook bij een deel van het zorgpersoneel tekenen zwakke vaccinatiecijfers op.

Ongeruste werkgevers

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KULeuven) steunt het Voka-voorstel. Hij is ook lid van de expertengroep GEMS die de politiek adviseert over het coronabeleid. “Het is de werkgevers hun plicht een veilige en gezonde werkomgeving te organiseren voor hun personeel”, zegt hij.

Zelf werd Godderis al aangesproken door een aantal ongeruste werkgevers, onder meer uit de vleesverwerkende industrie. Vorig jaar waren er in die sector enkele uitbraken. “Veel personeelsleden hebben er een migratieachtergrond, mogelijk een publiek dat moeilijker bereikbaar is voor vaccinatie”, zegt hij. “Het kan de moeite lonen om te verifiëren of dit klopt, om vervolgens gericht te handelen.”

Godderis denkt dat het collectieve vaccinatiecijfer als wake-upcall kan worden gebruikt, maar net zo goed als motivatie. “Waarom hang je in het bedrijf geen bord op met hoeveel procent al gevaccineerd is? Vergelijk het met die borden die aangeven hoelang er al geen arbeidsongelukken meer zijn gebeurd. Het kan een positieve dynamiek creëren.”

Let wel, zo geeft Godderis aan, een hogere vaccinatiegraad betekent voorlopig niet dat de andere preventieregels, zoals afstand houden of mondmaskers dragen, overboord gaan. “Zeker nu uit onderzoek over de deltavariant blijkt dat ook gevaccineerden het virus nog kunnen verspreiden.”

Weinig steun

Toch geniet het Voka amper steun van andere werkgeversorganisaties. De Unizo krijgt weinig of geen vragen binnen over het thema, geeft woordvoerder Chiel Sterckx aan. “Binnen de kleinere ondernemingen staat de zaakvoerder vaak dicht bij zijn personeel. Zo heeft die allicht al een goed zicht op hoe zijn mensen tegenover vaccinatie staan.”

Mocht het dossier op de politieke tafel komen, dan zou de Unizo er eerder voor pleiten om verplichte vaccinatie mogelijk te maken op bedrijfsniveau. “Denk aan de evenementensector”, legt Sterckx uit. “Mensen die een festival bezoeken moeten bewijzen dat ze gevaccineerd zijn of een test hebben afgelegd, maar het personeel zelf niet? En wat met kappers die werkzaam zijn in woon-zorgcentra? Of mensen in de reissector, waar alle toeristen een covidpas hebben?”

Het VBO veegt beide pistes van tafel. “We hebben de vraag gekregen van enkele van onze leden om zicht te krijgen op de vaccinatie”, zegt Kris De Meester. “Allemaal wilden ze niet-gevaccineerden de toegang tot de werkvloer ontzeggen. Die weg willen we niet opgaan.” Ook een verplichting is wat het VBO betreft niet aan de orde, omdat het antivaxers alleen maar extra munitie zou geven. “De vaccinatiecijfers zijn erg hoog, met verdere sensibilisering geraken we al heel ver.” Daarmee zit het VBO op dezelfde lijn als de vakbonden.

Volgende vergadering

Eerder toonde de discussie over het zorgpersoneel dat een verplichting niet evident is. Hoewel bonden en werkgevers in die specifieke sector principieel voorstander zijn, is de juridische uitwerking niet evident. Het zou sowieso enkele maanden duren tot de wetgeving is aangepast.

Nu lijkt het erop dat voor de zorg eerst alle andere middelen zullen worden uitgeput om het aantal prikjes op te krikken. Onder meer door de vaccinatiegraad per zorginstelling te bekijken. Bij andere sectoren is over vaccinatiegraad op de werkvloer nog niet gesproken. De eerstvolgende vergadering tussen bonden en werkgevers is op 13 augustus. Daar zal het onder meer gaan over met hoeveel mensen je in een werkvoertuig mag zitten, niet over vaccinaties. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat je je Covid Safe Ticket zult moeten scannen om op je werk binnen te mogen.

Politiek wil momenteel niemand grote uitspraken doen. “We hebben nog geen officiële vraag gekregen hierover”, zegt Laurens Teerlinck, woordvoerder van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). “Maar als hierover een debat wordt gevoerd, is het materie voor het Overlegcomité.” De volgende vergadering tussen de verschillende regeringen in ons land staat ten vroegste half augustus gepland.