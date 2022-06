Waarom die ‘knip’ in het hoger onderwijs wel degelijk nodig is

Er is intellectueel weinig zo verfrissend als af en toe eens duchtig van mening te veranderen. Professionele tip: maak je bocht dan wel openlijk en eerlijk, en niet in de duik. Zo wil ik hier gerust toegeven dat ik over de toegang tot het hoger onderwijs vandaag een helemaal andere mening verdedig dan pakweg twintig jaar geleden.

Als lid van de studentenbeweging volgde ik destijds loyaal de visie van die beweging. Elke oriëntatie vooraf of inperking van de studievrijheid werd gezien als een drempel die de gelijke kansen op hoger onderwijs zou afremmen. Als kind van de democratisering van dat hoger onderwijs was dat voor mij een sterk, emotioneel argument.

Vandaag denk ik daar compleet anders over. Nu besef ik dat de amper gecontroleerde vrije toegang én vooral doorgang in het hoger onderwijs niet bepaald in het voordeel werkt van wie met een sociale of financiële achterstand start. Het geeft vooral kansen en herkansingen aan wie het zich kan permitteren om daar de tijd voor te nemen, en het remt minder kansrijke talenten juist af omdat de remediëring te laat komt, waardoor er geen (financiële) ruimte meer is voor heroriëntering. De in ‘leerkredieten’ gegoten totale vrijheid die ik zo koesterde, vind ik nu vooral een jammerlijke verspilling van tijd en talent.

ECHO VAN 25 JAAR GELEDEN

Goede zaak dus dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), geheel in overeenstemming met het regeerakkoord, plant om toch enkele remmen in het systeem in te bouwen. Studenten zouden vanaf jaargang 2023-’24 na een tweede bachelorjaar minstens geslaagd moeten zijn voor alle vakken van het eerste jaar. Op die manier wordt vermeden dat ze veel te lang blijven hangen of uiteindelijk met lege handen eindigen. Ook de oriëntatieproeven bij het begin van sommige opleidingen worden wat minder vrijblijvend. Wie niet slaagt, maar toch wil starten, zal zich moeten laten begeleiden. In ruil wordt betere studie- en oriëntatiebegeleiding beloofd.

Dat de officiële studentenbeweging en de hogescholen tegen zijn, verbaast niet. In hun argumenten hoor ik de echo terug van wat ik 25 jaar geleden zelf verdedigde, en dat was ook maar een echo van ideeën die toen al een jaar of 20 meegingen. Je staat in een traditie of je staat er niet in. Merkwaardiger is het gezucht en gesteun in het Vlaams Parlement. Niet alleen de oppositie mort omdat het nu eenmaal haar plicht is om te morren, ook van bij coalitiepartner Open Vld kwam kritiek. De timing was niet ideaal, de studenten verdienen nog een hoorzitting...

Het is hartverwarmend dat sommige volksvertegenwoordigers, zoals Gwendolyn Rutten (Open Vld, zie ook stikstofakkoord), zich niet zomaar de mond laten snoeren door elk meerderheidspact, maar dit is misschien toch het foute dossier om je onafhankelijkheid te bewijzen. Ook de OESO wees er al op: in vergelijking met andere welvaartsstaten doen Vlaamse studenten langer over hun studietraject. Slechts één op de drie haalt het bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn van drie jaar, 28 procent verlaat het hoger onderwijs zonder diploma.

Dat verlies aan talent afdammen, is helemaal niet ‘elitair’, zoals de linkse oppositie beweert. Wellicht veeleer integendeel. Wie kan het zich permitteren om jarenlang te blijven hangen en meer dan vier keer aan hetzelfde examen deel te nemen? Wie hoeft niet meteen gemotiveerd te zijn om studies ernstig te nemen, omdat er toch nog kansen bij de vleet komen? En omgekeerd: wie valt wellicht vaker af zonder diploma omdat na te lange stilstand de tijd en middelen opgebruikt zijn om nog wat anders te proberen? Pech of tegenslag kan altijd, maar het is niet onredelijk om de grens te trekken bij vier pogingen om over dezelfde lat te springen. (Voor werkstudenten en andere uitzonderingsstatuten zouden aparte regels gaan gelden).

OP EEN FOUT SPOOR

Het is geen schande om toe te geven dat dit ook een centenkwestie is. De Vlaamse samenleving besteedt veel middelen aan een zo vrij mogelijke toegang tot het hoger onderwijs. Een investering die zichzelf ruim terugbetaalt in de vorm van welvaartsgroei. De helft van alle 25- tot 34-jarige Vlamingen heeft een diploma hoger onderwijs. Een puik cijfer dat boven het OESO-­gemiddelde ligt. Toch worden nogal wat van die genereuze middelen ondoelmatig besteed aan studenten die te lang over hun studie doen of te lang op een fout spoor zitten. Dat zijn centen die ze elders in het (hoger) onderwijs prima zouden kunnen gebruiken.

Een hervorming van die financiering dringt zich op. De ruime leeftijdscohorte die de voorbije jaren eerst in het basis- en dan in het secundair onderwijs tot capaciteitsproblemen leidde, is straks rijp voor een stap hogerop. Met de huidige combinatie van ongelimiteerde toegang en krakkemikkige financiering dreigt ook de kwaliteit van het hoger onderwijs te kapseizen.

Dit is exact waarom dit een politiek en maatschappelijk belangrijke kwestie is. Er is nog een klein beetje tijd om te vermijden dat de plagen van het leerplichtonderwijs ook die van het hoger onderwijs worden: lerarentekort, plaatstekort, gebrekkige infrastructuur en financiering en ook kwaliteitsverlies. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering zijn volledig autonoom bevoegd voor de oplossing van dat vraagstuk. In een zeldzame bui van voorzienigheid zouden ze kunnen proberen om te anticiperen op de problemen.

De invoering van een ‘knip’ in het curriculum en meer gedegen oriëntatie en heroriëntatie zijn maar een kleine eerste stap. Als zelfs daarbij al gewankeld en geaarzeld wordt, dan moeten we zelfs niet hopen op een oplossing voor de gigantische en structurele problemen in het onderwijs.