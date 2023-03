Waarom de oude politieke cultuur blijft voortwerken: ‘Politici moeten vaker door de ogen van de burger kijken’

Exuberante pensioenbonussen, familiepolitiek binnen de zuil en een vakbondsleider die zich laat ontslaan om op brugpensioen te gaan. De oude politieke cultuur leek deze week weer welig te tieren. Nochtans, ‘sinds de jaren 90 hebben we al een hele weg afgelegd’, zegt politicoloog Karen Celis (VUB).

Het klonk zo mooi, de Nieuwe Politieke Cultuur die zich midden jaren 90 meester maakte van de Belgische politiek. Na de Agusta-affaire en Zwarte Zondag zouden verkozenen des volks ver weg blijven van zelfbediening, vriendjespolitiek en belangenvermenging. Maar bijna 30 jaar later hangt er toch weer een geurtje in de Wetstraat. Is er in al die tijd dan niets veranderd? “Toch wel”, zegt Karen Celis, politicoloog aan de VUB. “Vroeger waren politici veel meer onaantastbaar. Nu eist het volk transparantie.”

U ziet het dus ook positief?

“Natuurlijk. De democratische controle werkt, en dat was vroeger wel anders. Toen hoorden er simpelweg geen vragen te worden gesteld over hoeveel politici verdienden of hoe zij posten verdeelden. Achterkamerdeals werden veel meer aanvaard door de samenleving dan nu. Het volk ging ervan uit dat politici min of meer competente mensen waren die deden wat goed was voor de samenleving. Vandaag is de burger veel kritischer tegenover de politiek. Dat is een gigantische evolutie tegenover enkele decennia geleden.”

Het beeld van de zakkenvullende politici is wel weer bevestigd.

“Inderdaad. En dat verklaart ook waarom mensen zo boos zijn. Het vertrouwen in de Belgische politiek zit al jaren in een dalende trend. Net voor de coronacrisis hebben we daar met een aantal universiteiten metingen naar gedaan. Daaruit bleek dat 58 procent van de Belgen politici wantrouwt. Ze twijfelen aan hun eerlijkheid, hun competentie en hun capaciteiten om anderen te vertegenwoordigen. Als er dan nieuws naar buiten komt over politici die zichzelf bedienen, zoals onlangs nog bij de Qatar-affaire in het Europees Parlement, dan wordt die perceptie enkel bevestigd. Dat wakkert de scepsis heel erg aan.”

We hebben het nu over de burger, maar wat met de politici? Gedragen zij zich anders dan pakweg 30 jaar geleden?

“Ja. Sinds de jaren 90 hebben we echt wel een hele weg afgelegd. Er kwamen deontologische codes over dienstbetoon, commissievergaderingen werden openbaar, er groeide zoiets als ‘peer accountability’. Vandaag dwingen partijen en parlementsleden elkaar om rekenschap af te leggen. Die druk komt dus niet alleen meer vanuit het volk of de media. Een partij zoals PVDA speelde de voorbije dagen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het blootleggen van de pensioenbonussen.”

Omdat ze daar als extreemlinkse partij natuurlijk ook garen bij spint.

“Dat is waar. Politici die nu in opspraak komen, moeten dat ook goed beseffen: ze zijn de polarisatie mee aan het voeden. Burgers hebben sowieso al angst om door politici bedrogen te worden. Dossiers zoals deze week voeden dat wantrouwen en kunnen zowel ter linker- als ter rechterzijde makkelijk vertaald worden in een anti-establishmentretoriek. Wat de voorbije week gebeurd is, is gefundenes Fressen voor partijen die teren op polarisatie. Zij worden nu slapend rijk.”

Maakt u zich daar zorgen over?

“Álle democraten moeten zich zorgen maken. Woede, wantrouwen, verontwaardiging: dat zijn allemaal emoties die een niveau kunnen bereiken waarop ze de democratie ondermijnen. Dit schaadt dus niet enkel de politici in kwestie, maar onze hele democratie.”

Herman De Croo (Open Vld) was zich ondanks zijn pensioenbonus van geen kwaad bewust. Ook Conner Rousseau vindt niets verkeerds aan de topjob van zijn moeder Christel Geerts bij de socialistische mutualiteit.

“Dat kan best zo zijn. Zo is Christel Geerts inderdaad een hoogleraar gerontologie met heel veel relevante ervaring voor de functie die ze nu bekleedt. Maar in plaats van in de verdediging te gaan, zouden politici wat meer naar zichzelf moeten kijken door de ogen van de burger. Velen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Zeggen dat je ‘niets verkeerds hebt gedaan’ volstaat dan niet. Er ontbreekt een vorm van erkenning en empathie.

“Politici moeten vandaag anticiperen op de negatieve perceptie die er bij de brede bevolking heerst over het gebrek aan politieke zeden. Ze moeten heiliger zijn dan de paus. Iedere handeling en iedere uitspraak moet vertrekken vanuit de wetenschap dat burgers echt twijfelen aan hun eerlijkheid en capaciteiten.”

Is het tijd voor een Nieuwe Politieke Cultuur, anno 2023?

“Dat zou inderdaad niet slecht zijn. De voorbije dertig jaar zijn de normen en waarden in de Belgische samenleving flink veranderd. Misschien moeten we eens bekijken hoe het politieke bedrijf daar weer op afgestemd kan worden. In mijn ogen hoeft dat niet als een falen gezien te worden, dat je 30 jaar later nog eens kijkt hoe het beter kan. Democratische vernieuwing is iets waar je permanent mee bezig moet zijn.”

Is de plaat van de politieke vernieuwing al niet grijsgedraaid? De voorbije jaren schoten de burgerplatforms als paddenstoelen uit de grond.

“Nadenken over burgerparticipatie is nooit slecht, maar misschien is het tijd dat politici ook eens naar zichzelf kijken. Hoe kunnen zij beter connecteren met de burger? En hoe kunnen ze overtuigend tonen dat ze de investeringen die de maatschappij in hen maakt waard zijn? Tijd om de hand in eigen boezem te steken.”