Waarom de burger het gehad heeft met de privileges van politici

Volwaardig loon in ziekteverlof, een royale onkostenvergoeding, een goed gevulde enveloppe bij wijze van uittredingsvergoeding: de privileges van volksvertegenwoordigers worden de laatste jaren steeds vaker in vraag gesteld. Heeft de Belg het gehad met zijn verkozenen des volks?

Voortaan zullen volksvertegenwoordigers na een maand ziekte geen onkostenvergoeding meer krijgen, waardoor ze 40 procent van hun totale vergoeding verliezen. Die nieuwe regeling voor langdurig zieke parlementsleden moest de volkswoede over de parlementaire privileges doen bekoelen. Dat viel anders uit dan verwacht. Het zette vooral een ánder riant privilege in de schijnwerpers: parlementairen krijgen iedere maand een vergoeding voor onkosten die ze niet moeten bewijzen – een vergoeding die zowat overeenkomt met het gemiddelde maandloon van de Belg.

Zulke exuberante gunstregimes zijn in toenemende mate een doorn in het oog van de publieke opinie. Zie ook de parlementaire uittredingsvergoeding, die na jaren van weerkerende verontwaardiging een heel stuk afgebouwd werd. De privileges van politici zijn lang niet meer zo vanzelfsprekend als ze ooit waren. Waarom liggen die vergoedingen zo gevoelig?

Het is verleidelijk om een parallel te trekken met het vertrouwen in de daadkracht van het politiek bedrijf: dat staat in ons land al decennialang op een erg laag pitje. “De Belg heeft een ingebakken wantrouwen tegenover de staat”, zegt politiek socioloog Marc Swyngedouw (KU Leuven). In de jaren 90 stond het vertrouwen op een dieptepunt, na onder meer de zaak-Dutroux. Aan het begin van de eeuw steeg de curve weer enigszins, maar de laatste jaren zit ze opnieuw in dalende lijn.

De Belg hecht weinig geloof aan de politieke kracht van verandering. Dat staat op gespannen voet met de speciale status die volksvertegenwoordigers nog steeds hebben: ze worden betaald om het werk te doen waarvoor de burger hen verkozen heeft, maar ze hebben geen arbeidscontract, en ze zijn ook geen werknemers.

Verwachtingskloof

“Vraag de burger of politici hun job goed doen, en de perceptie is in grote mate negatief”, zegt politicoloog Stefaan Walgrave (UAntwerpen). “De kiezer heeft het gevoel dat verkozenen niet luisteren naar de burger, niet weten wat de burger verlangt, en er niet in slagen de wil van de kiezer om te zetten in beleid.”

Walgrave wijst op de kloof tussen wat de kiezer van verkozenen verwacht, en hoe verkozenen zelf vinden dat ze hun mandaat moeten invullen. Grosso modo verlangt de kiezer dat volksvertegenwoordigers luisteren naar de verzuchtingen en wensen van het volk, en die omzetten in wetten en decreten.

Politici vinden daarentegen in grote mate dat ze niet zomaar op alle grillen van het electoraat moeten reageren. De volkswil heeft het volgens hen lang niet altijd bij het rechte eind. Volksvertegenwoordigers vinden het daarom hun taak om het land beter te maken, zelfs als daar af en toe pijnlijke beslissingen en morrende kiezers bij horen. “De balans tussen die twee uitersten vinden, is de essentie van de job van een volksvertegenwoordiger”, zegt Walgrave.

Wie met een cynische blik de krantenkolommen leest, zou kunnen besluiten dat de kiezer er twee keer bekaaid van afkomt. Politici willen niet de volkswil achterna hollen, maar het is maar de vraag of ze er dan wel in slagen het algemeen belang voorop te stellen en de toekomst van het land veilig te stellen. Een plan om de klimaatverandering op te vangen is er nauwelijks, de betaalbaarheid van de pensioenen is al vele jaren een groot vraagteken, ieder debat over tegemoetkomingen voor zware beroepen eindigt in een gefrustreerde patstelling tussen vakbonden en werkgevers.

Jan met de pet

Het hoeft niet te verbazen dat teleurgestelde kiezers zich mettertijd de vraag stellen waarom die politici dan zoveel moeten verdienen. Toch schiet die verklaring tekort volgens Swyngedouw. Hij ziet veeleer een maatschappelijke evolutie waarbij de aloude – en vaak door zichzelf toegekende – “privileges van de aristocratie” een voor een in vraag worden gesteld. “Proffen die veertig jaar geleden op emeritaat gingen, kregen daarna hun loon gewoon verder uitbetaald. Dat bestaat niet meer. Voor politici is het vergelijkbaar: ik denk dat de tijd eenvoudigweg voorbij is dat politici op een piëdestal stonden. Zij worden steeds meer gezien als mensen die een job hebben vergelijkbaar met eender welke andere job.”

Die evolutie houdt volgens politicoloog Bram Wauters (UGent) gelijke tred met het profiel dat kiezers verwachten van hun volksvertegenwoordigers. Hij verwijst naar onderzoek waaruit twee houdingen blijken. “In Scandinavië verwachten ze dat een volksvertegenwoordiger een Jan met de pet is, iemand met wie je op café of naar het voetbal kan. In zuiderse en Afrikaanse landen is het daarentegen veel belangrijker dat politici de indruk geven dingen te kunnen realiseren. Een politicus moet macht en invloed uitstralen.”

Wat dat betreft, volgt Vlaanderen volgens Wauters vooral het Scandinavische verwachtingspatroon. Wallonië, zo speculeert hij, is mogelijk nog iets meer verknocht aan de fixer-politicus. “In Vlaanderen is het dienstbetoon bijvoorbeeld veel sterker verdwenen dan ten zuiden van de taalgrens.” Misschien verklaart dat waarom de Franstalige meerderheidspartijen in de Kamer geen reden zien om ook voor de leden van het federaal parlement een nieuwe ziekteregeling uit te dokteren.