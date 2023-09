Waarom Conner Rousseau (Vooruit) zich al het hoofd heeft gebroken over Limburg

Vooruit wil straks de verkiezingen winnen. Maar in Limburg – traditioneel een rood wingewest – stelt zich een probleem. Na het vertrek van Meryame Kitir zitten de socialisten er zonder een echte nummer één. Wat nu?

In de Wetstraat stomen de partijen zich klaar voor het nieuwe werkjaar. Ook Vooruit. Het wordt een uitzonderlijk jaar want aan het eind ervan wachten de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Voorzitter Conner Rousseau hoopt in juni 2024 de goede peilingen sinds zijn aantreden te verzilveren. In oktober volgt de lokale stembusgang.

Bij Vooruit kwam de partijleiding vorige week samen in vakantiecentrum De Barkentijn in Nieuwpoort om het verkiezingsjaar voor te bereiden. Cruciaal hierbij is de lijstvorming.

Meryame Kitir, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking (Vooruit). Beeld _ Stefaan Temmerman

De rode pionnen staan stilaan in slagorde. Zo zal vicepremier Frank Vandenbroucke het kopmanschap opnemen in Vlaams-Brabant. In Oost-Vlaanderen komt Rousseau aan zet: hij zal er zijn lakmoesproef moeten doorstaan. In West-Vlaanderen is het aan federaal fractieleider Melissa Depraetere. In Antwerpen wordt gerekend op Antwerps schepen Jinnih Beels en Mechelaar Caroline Gennez. Al zou deze laatste ook Europees kunnen opkomen.

Verweesd

Blijft over: Limburg. Begin juli maakte oud-minister Meryame Kitir duidelijk dat ze met politiek stopt aan het eind van deze regeerperiode. Haar vertrek laat de socialistische afdeling in Limburg verweesd achter. Ze zou er de federale kopvrouw worden.

Het verhaal van Kitir is bekend: tijdens haar ministerschap (van 2020 tot 2022) bleek ze het al snel heel moeilijk te hebben met de druk van haar ambt. Iets wat zich gaandeweg vertaalde in psychosociale klachten bij haar eigen medewerkers. Rousseau probeerde de werkrelaties te herstellen, maar er kwam geen beterschap. Gennez nam haar positie over.

Ondanks alles hield Rousseau tot voor kort wel vast aan Kitir als Limburgse nummer één. Deels bij gebrek aan alternatief.

Kamerlid Kris Verduyckt. Beeld BELGA

En nu? Rousseau zat dinsdag samen met een Limburgse delegatie op het partijhoofdkwartier aan de Brusselse Keizerslaan. “We hebben de situatie besproken. De beslissing valt later”, zegt een bron.

Kris Verduyckt – een onbekend maar erg degelijk Kamerlid uit Lommel dat zich toelegt op leger- en energiedossiers – lijkt een zekerheid bovenaan de toekomstige lijsten. Wellicht wordt hij de federale kopman. Verduyckt schoof vorige week mee aan in De Barkentijn.

Vlaams wordt opnieuw in de richting van Els Robeyns, de lijsttrekker bij de verkiezingen in 2019, gekeken. Robeyns is Vlaams Parlementslid sinds 2006 en burgemeester in Wellen. Haar lokale populariteit – ze bestuurt haar gemeente met een absolute meerderheid – staat echter in contrast met haar matige bekendheid in de rest van de provincie.

Opboksen

Verduyckt en Robeyns: een dreamteam is het niet voor Vooruit. Er moet in Limburg straks opgebokst worden tegen onder meer Zuhal Demir (N-VA), Jo Brouns (cd&v) en Chris Janssens (VB). Maar na het vertrek van Kitir is het dus behelpen.

In Limburg betalen de socialisten de tol van opeenvolgende stammenoorlogen en schandalen. Ingrid Lieten en Peter Vanvelthoven plaatsten teleurgesteld een punt achter hun carrière. In provinciehoofdstad Hasselt is Vooruit nog niet bekomen van de afgang van Hilde Claes. Zij moest in 2016 haar burgemeesterslintje inleveren na een zaak van belangenvermenging.

In een interne peiling afgenomen net voor de zomer scoort Vooruit in heel Vlaanderen boven 17 procent. In Limburg is dat iets minder.

De kans dat Rousseau nog een wit konijn uit zijn hoed tovert, lijkt eerder klein. Het talentvolle oud-parlementslid Rob Beenders, bijvoorbeeld, lijkt niet geïnteresseerd in een comeback. Hij verliet de partij in 2018, onder meer vanwege de strubbelingen in Hasselt.

Talent

De naam van Ben Lambrechts, de directeur van de Hasseltse hogeschool PXL, doet de ronde. Lambrechts is een bekende kop in Limburg en werd al vaker gelinkt aan de partij. Maar ook deze keer zal hij de overstap niet maken.

Funda Oru, de ondervoorzitter van Vooruit, wordt zeker binnen de partijtop aanzien als een talent. Bij de federale verkiezingen in 2019 haalde ze vanop plek vijf het op een na meeste voorkeurstemmen binnen. Maar haar vandaag tot lijsttrekker promoveren, lijkt geen optie.

Zelf zou het gemeenteraadslid uit Heusden-Zolder niet echt vragende partij zijn. De vrees aan de Keizerslaan is ook dat Oru te veel zou aanzien worden als een aanduiding van Rousseau.

Sinds zijn aantreden perkte Rousseau de onafhankelijkheid van de provinciale afdelingen stevig in. Onder meer in Limburg viel dat bij de oudgedienden niet altijd goed. Niet voor niets schimpte een anonieme socialist onlangs in Het Belang van Limburg dat Rousseau de partij al te strak aanstuurt, wat leidt tot “Poetin-toestanden”.

Toch zal de ‘redding’ van diezelfde Rousseau moeten komen. Een bron: “We hebben ons al het hoofd gebroken over Limburg. Maar er zijn mogelijkheden. De ploeg die er is, staat best sterk in de breedte. Met Kris in het noorden, onder meer Els in het zuiden en Funda bij de Turkse gemeenschap.” Bedoeling is dat Rousseau zelf voor de boost zorgt.

In de kiescampagne wil hij zich geregeld tonen in Limburg. Uit de interne peiling van de partij blijkt alvast dat een electoraal Conner-effect in heel Vlaanderen straks mogelijk is.

Nog dit: binnen Vooruit wordt stilletjes gebeden dat de rechtszaak tegen Tony Coonen – de voormalige topman van De Voorzorg, de socialistische mutualiteit in Limburg – niet te veel persaandacht zal genereren. Wellicht verschijnt Coonen in aanloop naar de verkiezingen voor de rechter. Hij wordt verdacht van grootschalige fraude.