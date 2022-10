Waarom alleen Conner Rousseau (Vooruit) zich niet laat zien in de tv-studio’s

Van oudsher gelden er een aantal ongeschreven regels in de Wetstraat. Eén daarvan: in de laatste dagen van belangrijke onderhandelingen houden de voorzitters van de meerderheid zich koest. Off the record fluisteren ze journalisten wel eens wat in, maar ze blijven weg uit de tv- en radiostudio’s. Ze geven geen kranteninterviews. Het idee hierachter is dat voorzitters die zich roeren in de laatste rechte lijn van een regeringsconclaaf de gesprekken alleen maar bemoeilijken. Het is zo al lastig genoeg.

Maar, de nieuwe generatie voorzitters – veelal dertigers – lijkt volledig te breken met deze regel. Jeremie Vaneeckhout (Groen), Sammy Mahdi (cd&v), Georges-Louis Bouchez (MR), Paul Magnette (PS) en Egbert Lachaert (Open Vld): allemaal hebben ze de afgelopen dagen hun opwachting gemaakt in de media. Mét scherpe boodschappen over het lopende begrotingsconclaaf. Vaneeckhout was zaterdag op Radio 1, Mahdi zat zondag in De Zevende Dag, Bouchez was zondag in VTM Nieuws, Magnette zat vrijdag bij RTBF en Lachaert was woensdag al in Villa Politica (de liberaal gaf wel niet thuis voor een interview in De Zevende Dag).

Zenuwen

De enige die echt ‘ouderwets’ zwijgt, dat is Conner Rousseau. De socialistische voorzitter mijdt volgens partijgenoten bewust de bühne. In overleg met vicepremier Frank Vandenbroucke is besloten om het begrotingsconclaaf achter de schermen uit te vechten. Niet ervoor. “Je zit al met zeven partijen in de regering. Als je dan ook allemaal nog eens de media opzoekt… Dat hoeft voor ons niet. Sowieso toon je vooral je onmacht met al die onhaalbare ballonnetjes”, luidt het binnen Vooruit. En nog: “Ons verhaal is duidelijk. We groeien in de peilingen. We zijn niet zenuwachtig.” In de meest recente peiling van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws haalt Vooruit 17 procent – het beste resultaat in jaren.

Het klopt: zenuwen spelen een rol. Aan Vlaamse kant zijn het niet toevallig Groen, cd&v en Open Vld die zich laten verleiden tot last minute mediaoptredens. In de peilingen hangen ze al een poos rond de 10 procentgrens. Niet waar ze straks bij de verkiezingen in 2024 willen landen. Het gevolg: de betrokken voorzitters hopen dit te keren met aanvallende communicatie. De kiezer weet te weinig waar de partij inhoudelijk voor vecht, is de analyse die zeker binnen Groen en cd&v is gemaakt door nieuwkomers Vaneeckhout en Mahdi. “We wegen goed af, maar natuurlijk willen we ons scherper in de markt zetten”, luidt het bij Groen.

Aan Franstalige kant blijft de strijd tussen PS en MR om het electorale marktleiderschap in Wallonië voortduren. Die verloopt hard tegen onzacht. Het gerucht dat de socialisten al mikken op een toekomstige Waalse coalitie met Ecolo en Les Engagés (het oude cdH) is ook niet bevorderlijk voor de rust in de Franstalige gemoederen. De liberalen zouden dan gewipt worden.

Binnen de regering zorgt de communicatiedrang van de voorzitters voor (diepe) zuchten. Een bron: “We negeren dat gewoon.” Al lijkt dat niet de hele waarheid. Toeval of niet, maar premier Alexander De Croo (Open Vld) beantwoordde zondag het mediaoffensief van Mahdi en Bouchez rond een grootschalige belastinghervorming met een duidelijk njet tegen zo’n operatie. Daarvoor is het nu gewoon te laat, oordeelde hij. Dan had bevoegd minister Vincent Van Peteghem (cd&v) maar sneller op de proppen moeten komen met concrete plannen.