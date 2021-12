VS en Zuid-Korea gaan geheim oorlogsplan aanpassen om niet verrast te worden door Noord-Korea

Het huidige oorlogsplan, dat aangeeft hoe beide landen zullen reageren als Noord-Korea tot een invasie overgaat, is zo’n tien jaar oud. Het gebeurt niet vaak dat Washington en Seoel aangeven dat de militaire situatie zo ingrijpend is veranderd, dat hun aanvalsplan verouderd is en dat het dringend moet worden aangepast om niet verrast te worden door Noord-Korea.

“We hebben de behoefte gedeeld aan een nieuw oorlogsplan dat ingaat op de opkomende dreigingen uit Noord-Korea”, aldus de Zuid-Koreaanse minister van Defensie Suh Wook donderdag na topoverleg in Seoel met zijn Amerikaanse collega Lloyd Austin. Voor het overleg hadden Pentagon-functionarissen er al op gewezen dat de “strategische situatie” in het gebied de afgelopen jaren zo ingrijpend is veranderd dat de VS en Zuid-Korea wel moeten reageren.

Hoewel Noord-Korea, ’s werelds negende kernmacht, de laatste jaren is gestopt met kernproeven en het testen van langeafstandsraketten, claimt het grote vorderingen te boeken met conventionele wapens. De afgelopen maanden testte Pyongyang onder andere een kruisraket en een onderzeebootraket die een bedreiging kunnen vormen voor Amerikaanse bases in de regio, zoals in Japan. De VS hebben in Zuid-Korea ook meer dan 28.000 militairen gestationeerd die Pyongyang moeten afhouden van een invasie.

Razendsnel wapen

Noord-Korea baarde in september echter vooral opzien met een test van een hypersonisch wapen. Aan de ontwikkeling van dit nieuwe, razendsnelle wapen, dat met een snelheid van zo’n zesduizend kilometer per uur naar een doelwit vliegt, werken voor zover bekend alleen de VS, Rusland en China. De Noord-Koreaanse claim wordt serieus genomen in Washington. Eerdere beweringen van Pyongyang over de ontwikkeling van andere wapens, zoals een langeafstandsraket die de VS kan treffen, bleken later ook te kloppen.

De regering-Biden noemde de test van het hypersonische wapen “destabiliserend” en een gevaar voor de regio. Als Noord-Korea binnenkort inderdaad beschikt over dat wapen, kan het in theorie ook de VS aanvallen bij een militair conflict tussen Seoel en Pyongyang. Het Noord-Koreaanse leger beschikt sinds 2017, tot grote schrik van de VS, ook over een langeafstandsraket die het Amerikaanse vasteland kan treffen. Noord-Korea werkte jaren aan die raket, de Hwasong-15, maar een geslaagde test in 2017 verraste de VS volledig.

De krijgsmachten van de VS en Zuid-Korea gaan nu kijken hoe het oorlogsplan, Oplan 5015 geheten, moet worden aangepast aan deze nieuwe militaire bedreigingen van het Noord-Koreaanse leger. Wat er precies in het oorlogsplan staat, is geheim. In 2015 lekte echter uit, onder andere via een Japanse krant, dat beide landen vanwege de toegenomen nucleaire en raketdreiging van Noord-Korea meteen hard willen terugslaan.

Onthoofding regime

In plaats van een Noord-Koreaanse aanval te incasseren, te hergroeperen en een grootschalige oorlog uit te vechten, zouden de belangrijkste bases met Noord-Korea’s kernwapens en raketten direct vernietigd moeten worden. Ook zou het aanvalsplan, voor het eerst in decennia, voorzien in de ‘onthoofding’ van het Noord-Koreaanse leiderschap, door bombardementen op commandocentra en locaties waar Kim Jong-un en zijn generaals zich ophouden.

Met zo’n chirurgische precisieaanval hopen de VS en Zuid-Korea dat het regime en het leger snel instorten en een lange, bloedige oorlog, zoals de Koreaanse oorlog die tussen 1950 en 1953 werd uitgevochten, kan worden voorkomen.