‘Vroeg of laat wordt alle asbest gevaarlijk’: Groen wil Vlaams saneringsfonds

Vlaanderen is een asbestregio. In negen op de tien woningen in Vlaanderen zit asbest. De Vlaamse overheid wil het gevaarlijke asbest tegen 2040 verwijderen. Maar volgens oppositiepartij Groen is dat onvoldoende, zeker om asbestdoden in de toekomst te vermijden. “Gevaarlijk is een vaag concept en bovendien wordt vroeg of laat alle asbest gevaarlijk”, klinkt het.

Vlaams parlementslid Johan Danen dringt al langer aan op een forsere aanpak van het asbestprobleem. Zelf heeft hij een resolutie met 10 punten klaar. Daarin herhaalt Danen zijn pleidooi voor de oprichting van een asbestsaneringsfonds. Dat fonds moet de financiering voor het verwijderen van asbest versnellen. De huidige budgetten die de Vlaamse regering voorziet, zijn volgens Danen onvoldoende. Daarom moet er volgens hem meer geld komen vanuit de voormalig asbest verwerkende industrie en van de overheid.

Asbestattest

Op Europees niveau dringt Sara Matthieu aan op een betere bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan asbest. “Nog steeds sterven jaarlijks 88.000 mensen in de EU aan de gevolgen van vroegere blootstelling aan asbest. De meeste slachtoffers zijn blootgesteld aan asbest op het werk in de bouwsector. Met de huidige renovatiegolf loopt opnieuw een generatie arbeiders het risico om een asbestgerelateerde kanker te ontwikkelen. De bouwsector, maar ook mensen die oude woningen renoveren zijn terecht bezorgd”, legt Matthieu uit.

Matthieu wijst er ook op dat het Europees Parlement wil dat elk gebouw in de EU een asbestattest krijgt voor het verkocht of verhuurd wordt. “Zo weten mensen meteen of er asbest in het gebouw aanwezig is, wat niet meer dan normaal zou mogen zijn”, aldus Matthieu.

Groen organiseert vandaag in het Vlaams Parlement een studiedag over de asbestproblematiek.