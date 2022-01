Vriendin van Bouchez was logische opvolger voor nieuwe Waalse minister, maar MR-voorzitter weigert

In principe maakte Demaret op basis van haar voorkeurstemmen aanspraak op het OCMW-voorzitterschap van het Henegouwse dorp Ham-sur-Heure-Nalinnes. ‘Maar wees gerust, dat plezier ga ik u niet gunnen’, aldus Bouchez op de persconferentie. ‘Zij zal het niet worden, al is dat niet democratisch.’

Dat Adrien Dolimont – een onbekende OCMW-voorzitter uit een klein dorp – in de voetsporen mocht treden van liberale sterkhouder Jean-Luc Crucke, kwam dinsdag als een complete verrassing. Bouchez deed dat onder het mom van ‘vernieuwing’ en ‘verjonging’.

Meteen deed het gerucht de ronde dat de MR-voorzitter het ook om persoonlijke redenen zou hebben gedaan. Zijn vriendin Lucie Demaret is namelijk gemeenteraadslid in hetzelfde dorp als Dolimont. Ze haalde er ook het meeste stemmen van de opvolgers, waardoor ze in feite de logische opvolger was voor zijn functie als OCMW-voorzitter.

Toen een journalist vroeg wie Dolimont zou opvolgen, wilde die daar niet op ingaan. Maar Bouchez nam het woord en maakte zich kwaad. “Ik zal u zeggen: het wordt niet de persoon die er democratisch gezien recht op heeft. Dat plezier ga ik u niet gunnen. Blijkbaar verhindert het hebben van persoonlijke relaties voor sommigen dus de toepassing van de democratie. Ik blijf dat onrechtvaardig vinden.”