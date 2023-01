Voorzitter Europees Parlement wil corruptie aanpakken met veertien wetsvoorstellen

Dat blijkt uit een conceptdocument dat deze krant kon inzien. De voorstellen van voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement zijn een reactie op het corruptieschandaal dat vorige maand werd onthuld. Huidige en voormalige Europarlementariërs en hun assistenten worden verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van Qatar en Marokko. Bij de inmiddels afgezette Griekse vicevoorzitter Eva Kaili werden tonnen cash aangetroffen.

“De gebeurtenissen van afgelopen maand tonen de noodzaak aan om het vertrouwen te herwinnen van de Europese burgers die we vertegenwoordigen”, schrijft de Maltese voorzitter Metsola. Volgens haar is het mogelijk de voorstellen op korte termijn in te voeren. De voorstellen van Metsola worden morgen besproken door de fractievoorzitters in het Europees Parlement.

Als het aan Metsola ligt mogen voormalige Europarlementariërs na afloop van hun termijn niet lobbyen zolang ze wachtgeld ontvangen. Dat is een periode van maximaal twee jaar, afhankelijk van hoelang iemand parlementariër is geweest. Ook wil ze dat alle leden van het Europese Parlement, maar ook assistenten en andere stafleden, het openbaar maken als ze een ontmoeting gepland hebben met een derde partij over een rapport of resolutie van het parlement. Tot nu toe geldt die verplichting alleen voor rapporteurs en voorzitters van commissies in het dat parlement.

Dagpas

Een ander voorstel van Metsola is het verbieden van zogenoemde ‘vriendschapsgroepen’. Dat zijn onofficiële kanalen om EU-beleid te bespreken met niet-lidstaten. De groepen worden regelmatig betaald door overheden of lobbyisten.

Bovendien wil Metsola dat iedereen die het Europees Parlement bezoekt zich registreert en een reden voor het bezoek opgeeft. Oud-parlementariërs hebben geen recht meer op een permanente pas om het gebouw binnen te komen, maar moeten net als andere externen een dagpas aanvragen. Ze mogen ook niet meer zomaar iemand mee naar binnen nemen.

Het is de vraag in hoeverre deze voorstellen corruptie helpen te voorkomen, zoals het schandaal dat vorige maand werd onthuld. Degenen die verdacht worden van omkoping zaten ten tijde van die feiten in het Europees Parlement. Bovendien kent het parlement al regels als het bijvoorbeeld gaat om transparantie, maar is de controle op de naleving ervan gebrekkig, constateerde de ngo Transparency International.

Veel staat of valt dus met mechanismen om de regels te kunnen handhaven. Daarvoor staan meerdere voorstellen in de steigers. Een daarvan is een overkoepelende instantie voor alle EU-instellingen, van Europese Commissie tot Europees Parlement, die de ethische standaarden bewaakt.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangegeven zo’n overkoepelend orgaan te willen. Ook het Europees Parlement is voorstander. De nieuwe ethische instantie moet adviseren over uniforme regels voor alle EU-instellingen en de bevoegdheid krijgen om onderzoek in te stellen en mogelijk straffen op te leggen. Na de onthulling van ‘Qatargate’ klinkt de roep om haast te maken met het instellen van het nieuwe orgaan.