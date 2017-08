Voorzitter agentschap Inburgering stapt op

Özcan neemt er geen genoegen mee dat de raad van bestuur niet op de hoogte is van bepaalde feiten die verband houden met de aangekondigde ontslagronde. Sinds Zuhal Demir (N-VA) dit voorjaar aangesteld is als staatssecretaris voor Gelijke Kansen, volgt Meral Özcan haar op als voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams agentschap voor Inburgering en Integratie. Ze is er waarnemend voorzitter, want het kwam tot nog toe niet tot een verkiezing.

Nu beslist Özcan een punt te zetten achter dat voorzitterschap.

"Ik ben niet akkoord over de koers die men vaart", vertelt Özcan. Doorslaggevend is de ontslagronde die bij het agentschap, waarover De Morgen recent berichtte.

Toen bleek dat acht mensen ontslagen waren, in een ontslagronde van in totaal 123 werknemers. Het Agentschap Inburgering en Integratie helpt nieuwkomers hun weg te vinden. Nu de instroom vluchtelingen stilvalt, moet er personeel vertrekken, maar de manier waarop roept vragen op. Begin deze maand klonk protest bij het personeel, en nu dus ook binnen de raad van bestuur.