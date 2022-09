Vooruit zet opmars voort, Vlaams Belang en N-VA bikkelen om leiderschap

De Vlaamse socialisten halen in de nieuwe peiling 16,8 procent. Dat zou het beste resultaat in jaren zijn voor Vooruit. Zelfs als we rekening houden met de foutenmarge van 3,1 procent in Vlaanderen, gaan de socialisten er fiks op vooruit sinds de verkiezingen van 2019 (10,8 procent). Dat is ongezien voor de partij van Conner Rousseau, die de blik steeds meer naar boven mag richten en de twee grootste partijen in het vizier krijgt.

Bovenaan blijven N-VA en Vlaams Belang vechten om het marktleiderschap, al fluctueert dat behoorlijk. Tegenover de vorige peiling verliezen ze beide terrein: N-VA haalde toen 24,4 procent (tegenover 25,5 procent bij de verkiezingen) en Vlaams Belang 22,6 procent (18,7 procent bij de vorige verkiezingen).

Open Vld (11,1 procent) en cd&v (9,9 procent) doen haasje-over. Beide partijen blijven wel flirten met de symbolische grens van de 10 procent. Dat de christendemocraten daar nu voor de eerste keer ondergaan, bewijst hoeveel werk Sammy Mahdi als nieuwe cd&v-voorzitter voor de boeg heeft.

Populairste

In het lijstje met populairste politici verandert er weinig in Vlaanderen. N-VA-voorzitter Bart De Wever (16 procent) blijft de populairste, gevolgd door Conner Rousseau (15 procent) en premier Alexander De Croo (11 procent).

Opvallender is dat Franstalig België een nieuwe populariteitspaus kent. Dat is Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA/PTB. Liefst 16 procent van de Walen zegt voor de communist te stemmen. Sophie Wilmès (MR) is de tweede populairste politica (14 procent), gevolgd door premier De Croo (13 procent).