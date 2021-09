Vooruit-voorzitter Rousseau wil geen beperkingen meer voor gevaccineerden: ‘90 procent mag niet gestraft worden voor paar egoïsten’

Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen weken weer licht toegenomen. Hoe de cijfers in het najaar zullen evolueren, is af te wachten. “In een worstcasescenario zijn er nieuwe restricties nodig”, zei Rousseau in De afspraak. “En dan mogen mensen die niet gevaccineerd zijn, het niet verknallen voor mensen die wel hun verantwoordelijkheid hebben genomen en solidair zijn geweest.”

De Vooruit-voorzitter meent dus dat er in dat geval een onderscheid tussen beide groepen gemaakt moet worden, en pleit voor een ruimer gebruik van het Covid Safe Ticket. “Het Covid Safe Ticket is heel gebruiksvriendelijk. We zouden dat systeem op veel meer plekken kunnen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan restaurants en winkelcentra. Zij die solidair geweest zijn, worden dan beloond voor hun inspanning.”

Brussel

Viroloog Steven Van Gucht waarschuwde eerder deze week voor de stijgende cijfers. Hij verwacht een nieuwe besmettingsgolf in oktober en november: “Iets tussen de tweede en de derde golf in.” Ook Van Gucht hamerde daarom nogmaals op een succesvolle vaccinatiecampagne, iets wat vooral in Brussel nog een probleem vormt.

Ook Rousseau maakt zich zorgen over Brussel. “We moeten blijven inzetten op aanklampend beleid”, zei hij in De afspraak. “Vooruit-schepen Rudy Coddens heeft in Gent bijvoorbeeld een prikbus ingezet in wijken die moeilijker bereikt werden. Resultaat: in vier dagen tijd zijn nog eens 600 mensen extra gevaccineerd. Ans Persoons, onze schepen in Brussel, komt volgende week alvast met een plan om meer jongeren te motiveren. Een algemene verplichting tot vaccinatie (zoals cdH voorstelt, red.) lijkt mij niet nodig, maar ik sta open om over alles te debatteren.”