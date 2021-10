Vooruit-voorzitter Conner Rousseau overweegt gooi naar Gentse sjerp

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau overweegt om bij de verkiezingen van 2024 een gooi te doen naar het Gentse stadhuis. Dat zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws. ‘Ik ga de kerstvakantie gebruiken om eens goed na te denken over die stap.’

Een overstap van Conner Rousseau naar de Arteveldestad is al langer een hardnekkig gerucht in politieke kringen. In Het Laatste Nieuws zegt de voorzitter van de Vlaamse socialisten dat hij die optie inderdaad “aan het bekijken” is. En als hij de overstap maakt, is dat logischerwijs om mee te dingen naar het burgemeesterschap.

Voor de Gentse afdeling zou de komst van Rousseau welgekomen zijn. Na het afscheid van boegbeeld Daniël Termont moesten de socialisten de sjerp overlaten aan de liberaal Mathias De Clercq. Bovendien krijgt de partij in Gent flinke concurrentie van de groenen. In 2018 trokken groen en rood in Gent nog samen naar de kiezer, maar onder voorzitter Conner Rousseau is de verstandhouding met de ecologisten fel bekoeld. Verhuist hij naar Gent, dan staat een clash met Groen-kopstuk Filip Watteeuw in de sterren geschreven.

Rousseau wil de knoop begin 2022 doorhakken. Eerst wil hij zich beraden of hij naast zijn voorzitterschap Gent de nodige aandacht kan geven. “Ik hoop vooral op nationaal vlak een meerwaarde te leveren en ik heb ook heel veel werk met de partij.”

Vandaag houden de socialisten alvast een bijeenkomst, The Big Shift, die de partij klaar moet stomen voor de verkiezingen van 2024. “The Big Shift is voor ons eigenlijk ‘de ommekeer’”, klinkt het. De Vooruit-leden zullen de komende maanden mee kunnen beslissen op welke thema’s en programmapunten de partij de volgende jaren inzet.

Conner Rousseau mikt daarbij ook expliciet op het terughalen van kiezers bij extreemrechts. “Wij willen zoveel mogelijk mensen overtuigen, maar noem mij één land in de wereld waar extremen besturen en waar de welvaart en de vrijheid van de mensen erop vooruitgaat. Ik heb het nog niet gevonden, omdat het niet bestaat. Ook Vlaams Belang-kiezers zijn welkom bij The Big Shift.”