Vooruit: ‘Ook België moet naar VN-top over nucleaire ontwapening’

Kamerlid Vicky Reynaert (Vooruit) vraagt de federale regering om deze stap te zetten. “We moeten blijven praten over de wenselijkheid van kernwapens in onze wereld, nu meer dan ooit. We zien vandaag dat Poetin in zijn oorlog met Oekraïne dreigt met het gebruik van kernwapens. Morgen kan dat iemand anders zijn. Er moet een politieke en diplomatieke internationale strategie voor wapenbeheersing en kernwapenreductie ontwikkeld worden. Want iedereen heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit soort wapens nooit gebruikt zullen en kunnen worden.”

Het Verdrag inzake het verbod op Kernwapens werd in 2017 door 122 landen aangenomen binnen de VN. De NAVO-landen, waaronder België, behoren daar niet bij. Het is een publiek geheim dat in Kleine-Brogel Amerikaanse kernwapens opgeslagen liggen. In juni 2022 zullen ondertekenaars van het VN-verdrag voor het eerst samenkomen in Wenen. Het akkoord voorziet dat ook andere landen als waarnemer kunnen deelnemen aan de conferentie.

Nu de NAVO-lidstaten Duitsland en Noorwegen recent hebben aangekondigd dat ze de status van waarnemer zullen aannemen op de vergadering wil Vooruit dat België volgt. “We zien nu wat er gebeurt als er niet permanent wordt doorgepraat op multilateraal vlak over de kernkoppen in deze wereld”, reageert Reynaert.

“Vandaag staat de aanwezigheid van kernwapens een oplossing voor het conflict in Oekraïne in de weg. We moeten daarover niet rond de pot draaien. Want op het einde zijn het altijd de gewone mensen die de prijs betalen. Als wij niet doorpraten, wie dan wel?”

Regeerakkoord

De groene partijen Groen en Ecolo gaan alvast akkoord. “Wij steunen dit initiatief volmondig en zetten druk binnen de regering. Dit VN-verdrag opent een nieuwe weg naar nucleaire ontwapening. De situatie in Rusland laat het belang hiervan zien. De weg via een klassiek non-proliferatieverdrag vanuit de NAVO werkt niet. Die onderhandelingen zitten vast. Nucleaire ontwapening moet hoger op de politieke agenda”, aldus Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen). Hij wijst er ook op dat in het regeerakkoord een passage staat waarin het belang van het VN-verdrag wordt aangestipt.

De vraag lijkt vooral of de liberalen meewillen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) zou daarvoor afstand moeten nemen van het NAVO-standpunt, dat kort gesteld het VN-proces negeert. Er lijkt wel een opening. “Ja, we moeten gaan naar een ideale wereld zonder kernwapens”, zegt Jasper Pillen, Kamerlid voor Open Vld. “Maar neen, we mogen niet naïef zijn. Als een NAVO-bondgenoot zullen we ons deel moeten doen rond nucleaire afschrikking. Ik heb de tekst van Reynaert nog niet gezien, maar als er rekening gehouden is met dat evenwicht, dan kunnen we het voorstel steunen.”