Voormalig topadviseur van president Poetin die Rusland ontvluchtte met spoed opgenomen in ziekenhuis

De toestand van Tsjoebajs zou ernstig zijn. Dat zegt Christo Grozev van Bellingcat, een gerenommeerd netwerk van onderzoeksjournalisten en factcheckers, op basis van getuigenissen van mensen dichtbij de man.

Volgens familievriendin Ksenia Sobchak zou Tsjoebajs opgehaald zijn door mensen in hazmat-pakken, nadat hij ziek geworden was. Hij werd opgenomen op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis. Hazmat-pakken worden gebruikt als er sprake is van potentieel gevaarlijke stoffen.

Guillain-Barré

De man zou volgens de eerste vaststellingen lijden aan een zeldzame auto-immuunziekte: het Guillain-Barré Syndroom (GBS). Dat is een zeldzame aandoening die ontstaat doordat het eigen lichaam gezonde zenuwen aanvalt. Het onderzoek naar de toestand van Tsjoebajs gaat echter nog verder, volgens Sobchak op Telegram.

Volgens de woordvoerster van de gevangengenomen oppositieleider Aleksei Navalny is er meer aan de hand. “Dit is de reputatie van het Kremlin”, schrijft ze op Twitter. “Niemand twijfelt eraan dat Tsjoebajs vergiftigd is.”

Navalny is een van de critici van Poetin die in het verleden al vergiftigd werden. De Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia ondergingen hetzelfde lot. Zij werden in 2018 aangevallen in Londen met het zenuwgas novitsjok.

Kremlin ‘bedroefd’ over hospitalisatie

Het Kremlin reageert “bedroefd” op de gemelde ziekenhuisopname van Tsjoebajs, en wenste hem een spoedig herstel toe.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov vertelde verslaggevers dat Rusland klaar staat om de voormalige presidentieel adviseur bij te staan, als hij om hulp vraagt.

Tsjoebajs, de stafchef van voormalig president Boris Jeltsin en in die rol de drijvende kracht achter de dramatisch slecht verlopen privatiseringen, was voor zijn aftreden de speciale vertegenwoordiger van president Vladimir Poetin voor de betrekkingen met internationale organisaties.