Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) keert terug naar de Kamer

“Ook al dwingt mijn gezinssituatie me om mijn engagement voor de Belgen op een andere manier in te vullen, mijn bereidheid om mijn werk ten dienste van mijn land en voor de burgers verder te zetten is perfect intact gebleven”, zegt Wilmès in een persbericht. “Ik zal de gelegenheid hebben om dit gedeeltelijk vanuit het parlement te doen.”

Sophie Wilmès wordt effectief lid van de Commissie Grondwet en Institutionele vernieuwing. “Ik hoop de ervaring die ik in mijn vorige functies heb opgedaan te kunnen gebruiken om ons op deze cruciale kwesties vooruit te helpen. De opeenvolgende crises hebben immers aangetoond dat de structuur en de werking van de staat in de ruimste zin dringend opnieuw moeten worden bekeken met het oog op samenhang, efficiëntie en transparantie.”

Vorige week raakte ook al bekend dat Wilmès haar schepenambt in Sint-Genesius-Rode opnieuw opneemt.

In juli maakte de oud-premier bekend dat ze ontslag nam uit de federale regering omwille van de ziekte van haar man, bij wie een agressieve vorm van hersenkanker werd vastgesteld.